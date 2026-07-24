Η Βενετία φορά τα κινηματογραφικά της: Οι ταινίες και οι εκπλήξεις του μεγάλου φεστιβάλ

Το Venice Film Festival 2026 ανακοίνωσε το πρόγραμμα με Danny Boyle, μεγάλες ταινίες και σημαντικά ονόματα του σινεμά

Με μια ματιά Το Φεστιβάλ Βενετίας 2026 θα διεξαχθεί από 2 έως 12 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας σημαντικές παγκόσμιες κινηματογραφικές παραγωγές.

Την αυλαία ανοίγει η ταινία «Ink» του Danny Boyle, βιογραφία του Rupert Murdoch, που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα.

Η διοργάνωση θα κλείσει με την ιταλική παραγωγή «Dio Ride» του Giovanni Veronesi, εκτός διαγωνιστικού προγράμματος.

Η Maggie Gyllenhaal προεδρεύει της κριτικής επιτροπής, ενώ George Clooney και Ellen Burstyn θα τιμηθούν για την προσφορά τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Φεστιβάλ Βενετίας 2026 επιστρέφει και ετοιμάζεται να υποδεχθεί μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Το ιστορικό φεστιβάλ της Βενετίας αποκάλυψε το φετινό του πρόγραμμα, με ταινίες από σημαντικούς δημιουργούς του παγκόσμιου σινεμά. Παρότι η παρουσία μεγάλων ονομάτων από το Hollywood αναμένεται πιο περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές, η διοργάνωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης για τους λάτρεις της έβδομης τέχνης. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, με το κοινό να περιμένει δυνατές κινηματογραφικές στιγμές.

Την αυλαία του φετινού φεστιβάλ θα ανοίξει η νέα ταινία του Danny Boyle, με τίτλο «Ink», η οποία θα συμμετέχει και στο διαγωνιστικό τμήμα για τον πολυπόθητο Χρυσό Λέοντα. Η βιογραφική δραματική ταινία τοποθετείται στη δεκαετία του 1960 και παρουσιάζει την ιστορία του επιχειρηματία Rupert Murdoch, με τον Guy Pearce να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο καστ συμμετέχει επίσης ο Jack O’Connell, ενώ η ταινία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον πριν από την επίσημη πρεμιέρα της.

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Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με την ιταλική παραγωγή «Dio Ride» του Giovanni Veronesi, η οποία θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος. Η ταινία μεταφέρει τους θεατές στην Τοσκάνη του 17ου αιώνα και ακολουθεί την ιστορία ενός μοναχού που προσπαθεί να μιλήσει για τη θρησκεία με έναν πιο αισιόδοξο και διαφορετικό τρόπο. Τον κεντρικό ρόλο υποδύεται ο Pierfrancesco Favino, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Ιταλούς ηθοποιούς.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος, με πρόεδρο τη σκηνοθέτιδα και ηθοποιό Maggie Gyllenhaal. Η ίδια θα ηγηθεί μίας επιτροπής που περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου, όπως ο Johnnie To, η Kaouther Ben Hania και ο Daniel Blumberg. Παράλληλα, δύο θρύλοι του κινηματογράφου, ο George Clooney και η Ellen Burstyn, θα τιμηθούν με βραβεία συνολικής προσφοράς στην έβδομη τέχνη.

Το 83ο Venice Film Festival αναμένεται να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά το σημείο όπου συναντιούνται μεγάλες κινηματογραφικές ιστορίες, νέες δημιουργικές φωνές και ταινίες που πιθανότατα θα πρωταγωνιστήσουν στη φετινή σεζόν των βραβείων.

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