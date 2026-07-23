Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα – 6 κινηματογραφικές πρεμιέρες που αξίζει να δεις

Με μια ματιά Κυκλοφορούν έξι νέες ταινίες, καλύπτοντας διάφορα είδη όπως κωμωδία, δράμα και επιστημονική φαντασία.

Επιστρέφουν κλασικά έργα όπως «Μία θέση στον Ήλιο» και «Θρέψε Κοράκια».

Οι νέες κυκλοφορίες περιλαμβάνουν την μαύρη κωμωδία «Επτά Ψυχοπαθείς» και το κοινωνικό δράμα «Έτσι είναι η Ζωή».

Το πρόγραμμα των κινηματογράφων ανανεώνεται με ποικίλες επιλογές για κάθε γούστο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα κάνει πρεμιέρα με επιλογές που καλύπτουν σχεδόν κάθε γούστο και κάθε διάθεση. Αν αγαπάς τις δυνατές ιστορίες, τις ταινίες που έχουν γράψει ιστορία ή απλώς ψάχνεις μια αφορμή για να απολαύσεις μια βραδιά σε θερινό σινεμά, οι νέες κυκλοφορίες έχουν αρκετές εκπλήξεις. Δίπλα στις ολοκαίνουργιες παραγωγές, επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη δύο σπουδαία έργα που εξακολουθούν να θεωρούνται σημεία αναφοράς για τον παγκόσμιο κινηματογράφο, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες ιστορίες δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους.

Την ίδια ώρα, η «Οδύσσεια» συνεχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, όμως οι νέες αφίξεις έρχονται να ανανεώσουν το πρόγραμμα των κινηματογράφων και να προσφέρουν επιλογές για όσους θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό. Από μαύρες κωμωδίες και κοινωνικά δράματα μέχρι σκοτεινή επιστημονική φαντασία και διαχρονικά κινηματογραφικά αριστουργήματα, η εβδομάδα που ξεκινά έχει όλα τα στοιχεία για να σε οδηγήσει στην κινηματογραφική αίθουσα.

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1. «Επτά Ψυχοπαθείς»

Η πολυβραβευμένη μαύρη κωμωδία του Martin McDonagh επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο απολαυστικές κινηματογραφικές εμπειρίες του είδους της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το νέο του σενάριο, αλλά η έμπνευση μοιάζει να τον εγκαταλείπει. Όταν ο καλύτερός του φίλος, που βγάζει χρήματα κλέβοντας σκυλιά, μπλέκει με έναν αδίστακτο γκάνγκστερ, η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία και το χάος γίνεται η καλύτερη πηγή έμπνευσης.Με ευρηματικούς διαλόγους, ανατροπές και το χαρακτηριστικό χιούμορ του δημιουργού, η ταινία παραμένει μια ξεχωριστή επιλογή.

2. «Η Δική της Κόλαση»

Μια εντυπωσιακή κινηματογραφική πρόταση που μεταφέρει τον θεατή σε μια φουτουριστική μεγαλούπολη γεμάτη νέον, μυστήριο και σκοτεινή ατμόσφαιρα. Η ιστορία ακολουθεί δύο διαφορετικές διαδρομές που τελικά συνδέονται. Από τη μία, ένας Αμερικανός στρατιώτης αναζητά απεγνωσμένα τη χαμένη κόρη του, πιστεύοντας ότι βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Από την άλλη, μια νεαρή σταρ βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια βαθιά προσωπική προδοσία. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στη φαντασία, το δράμα και την αγωνία.

3. «Συμπέθεροι από Σόι»

Η επιτυχημένη κωμωδία επιστρέφει με συνέχεια και ακόμη περισσότερες οικογενειακές ανατροπές. Οι δύο οικογένειες προσπαθούν να αφήσουν πίσω όσα έμαθαν για το παρελθόν τους, όμως νέα μυστικά έρχονται στο φως, δημιουργώντας παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Αν αναζητάς μια ανάλαφρη ταινία με γρήγορο ρυθμό και χιούμορ, αυτή η επιλογή δύσκολα θα σε απογοητεύσει.

4. «Έτσι είναι η Ζωή»

Ένα κοινωνικό δράμα με έντονα στοιχεία σάτιρας, που θέτει ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ερώτημα γύρω από την έννοια της ανάπτυξης. Ένας ηλικιωμένος βοσκός στη Σαρδηνία γίνεται ο μοναδικός κάτοικος που αρνείται να πουλήσει τη γη του σε επενδυτές που σχεδιάζουν την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Μέσα από χιούμορ αλλά και συγκίνηση, η ταινία μιλά για την αξία της μνήμης, της παράδοσης και της σχέσης του ανθρώπου με τον τόπο του.

5. «Μία θέση στον Ήλιο»

Η κλασική αισθηματική δημιουργία του George Stevens επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις μεγάλες ιστορίες αγάπης. Ένας νεαρός προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του και να ανέβει κοινωνικά, όμως βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Όταν η μία μένει έγκυος, οι αποφάσεις του οδηγούν σε μια αλυσίδα δραματικών εξελίξεων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ρομαντικές ταινίες του κλασικού αμερικανικού κινηματογράφου.

6. «Θρέψε Κοράκια»

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή του, το αριστούργημα του Carlos Saura επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, επιβεβαιώνοντας γιατί εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από τα μάτια μιας οκτάχρονης ηρωίδας, ξεδιπλώνεται η ιστορία μιας οικογένειας που κουβαλά τραύματα, σιωπές και μνήμες, την ώρα που η Ισπανία αφήνει πίσω της τη δικτατορία του Φράνκο. Με τρόπο ποιητικό και βαθιά συμβολικό, ο Carlos Saura συνδυάζει πραγματικότητα, όνειρο και φαντασία, δημιουργώντας μια ταινία που παραμένει συγκλονιστική ακόμη και σήμερα.

Οι πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας αποδεικνύουν ότι το καλοκαίρι παραμένει η ιδανική εποχή για σινεμά. Είτε επιλέξεις μια νέα παραγωγή είτε θελήσεις να ξαναδείς ένα κινηματογραφικό αριστούργημα στη μεγάλη οθόνη, οι επιλογές δεν λείπουν. Δράμα, μαύρη κωμωδία, κοινωνικά μηνύματα, επιστημονική φαντασία και διαχρονικός κινηματογράφος συνθέτουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε σινεφίλ και να κάνει την επόμενη κινηματογραφική σου έξοδο πραγματικά ξεχωριστή.

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