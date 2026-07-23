Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 23.07.2026

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα – 6 κινηματογραφικές πρεμιέρες που αξίζει να δεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν σκέφτεσαι ποια ταινία θα δεις τις επόμενες ημέρες, οι νέες αφίξεις στους κινηματογράφους φέρνουν ιστορίες που καθηλώνουν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κυκλοφορούν έξι νέες ταινίες, καλύπτοντας διάφορα είδη όπως κωμωδία, δράμα και επιστημονική φαντασία.
  • Επιστρέφουν κλασικά έργα όπως «Μία θέση στον Ήλιο» και «Θρέψε Κοράκια».
  • Οι νέες κυκλοφορίες περιλαμβάνουν την μαύρη κωμωδία «Επτά Ψυχοπαθείς» και το κοινωνικό δράμα «Έτσι είναι η Ζωή».
  • Το πρόγραμμα των κινηματογράφων ανανεώνεται με ποικίλες επιλογές για κάθε γούστο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα κάνει πρεμιέρα με επιλογές που καλύπτουν σχεδόν κάθε γούστο και κάθε διάθεση. Αν αγαπάς τις δυνατές ιστορίες, τις ταινίες που έχουν γράψει ιστορία ή απλώς ψάχνεις μια αφορμή για να απολαύσεις μια βραδιά σε θερινό σινεμά, οι νέες κυκλοφορίες έχουν αρκετές εκπλήξεις. Δίπλα στις ολοκαίνουργιες παραγωγές, επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη δύο σπουδαία έργα που εξακολουθούν να θεωρούνται σημεία αναφοράς για τον παγκόσμιο κινηματογράφο, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες ιστορίες δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Την ίδια ώρα, η «Οδύσσεια» συνεχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, όμως οι νέες αφίξεις έρχονται να ανανεώσουν το πρόγραμμα των κινηματογράφων και να προσφέρουν επιλογές για όσους θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό. Από μαύρες κωμωδίες και κοινωνικά δράματα μέχρι σκοτεινή επιστημονική φαντασία και διαχρονικά κινηματογραφικά αριστουργήματα, η εβδομάδα που ξεκινά έχει όλα τα στοιχεία για να σε οδηγήσει στην κινηματογραφική αίθουσα.

Διάβασε επίσης: H ζωή του Snoop Dogg γίνεται ταινία – Ανακοινώθηκε η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας

1. «Επτά Ψυχοπαθείς»

Η πολυβραβευμένη μαύρη κωμωδία του Martin McDonagh επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο απολαυστικές κινηματογραφικές εμπειρίες του είδους της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το νέο του σενάριο, αλλά η έμπνευση μοιάζει να τον εγκαταλείπει. Όταν ο καλύτερός του φίλος, που βγάζει χρήματα κλέβοντας σκυλιά, μπλέκει με έναν αδίστακτο γκάνγκστερ, η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία και το χάος γίνεται η καλύτερη πηγή έμπνευσης.Με ευρηματικούς διαλόγους, ανατροπές και το χαρακτηριστικό χιούμορ του δημιουργού, η ταινία παραμένει μια ξεχωριστή επιλογή.

2. «Η Δική της Κόλαση»

Μια εντυπωσιακή κινηματογραφική πρόταση που μεταφέρει τον θεατή σε μια φουτουριστική μεγαλούπολη γεμάτη νέον, μυστήριο και σκοτεινή ατμόσφαιρα. Η ιστορία ακολουθεί δύο διαφορετικές διαδρομές που τελικά συνδέονται. Από τη μία, ένας Αμερικανός στρατιώτης αναζητά απεγνωσμένα τη χαμένη κόρη του, πιστεύοντας ότι βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Από την άλλη, μια νεαρή σταρ βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια βαθιά προσωπική προδοσία. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στη φαντασία, το δράμα και την αγωνία.

3. «Συμπέθεροι από Σόι»

Η επιτυχημένη κωμωδία επιστρέφει με συνέχεια και ακόμη περισσότερες οικογενειακές ανατροπές. Οι δύο οικογένειες προσπαθούν να αφήσουν πίσω όσα έμαθαν για το παρελθόν τους, όμως νέα μυστικά έρχονται στο φως, δημιουργώντας παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Αν αναζητάς μια ανάλαφρη ταινία με γρήγορο ρυθμό και χιούμορ, αυτή η επιλογή δύσκολα θα σε απογοητεύσει.

4. «Έτσι είναι η Ζωή»

Ένα κοινωνικό δράμα με έντονα στοιχεία σάτιρας, που θέτει ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ερώτημα γύρω από την έννοια της ανάπτυξης. Ένας ηλικιωμένος βοσκός στη Σαρδηνία γίνεται ο μοναδικός κάτοικος που αρνείται να πουλήσει τη γη του σε επενδυτές που σχεδιάζουν την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Μέσα από χιούμορ αλλά και συγκίνηση, η ταινία μιλά για την αξία της μνήμης, της παράδοσης και της σχέσης του ανθρώπου με τον τόπο του.

5. «Μία θέση στον Ήλιο»

Η κλασική αισθηματική δημιουργία του George Stevens επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις μεγάλες ιστορίες αγάπης. Ένας νεαρός προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του και να ανέβει κοινωνικά, όμως βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Όταν η μία μένει έγκυος, οι αποφάσεις του οδηγούν σε μια αλυσίδα δραματικών εξελίξεων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ρομαντικές ταινίες του κλασικού αμερικανικού κινηματογράφου.

6. «Θρέψε Κοράκια»

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή του, το αριστούργημα του Carlos Saura επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, επιβεβαιώνοντας γιατί εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από τα μάτια μιας οκτάχρονης ηρωίδας, ξεδιπλώνεται η ιστορία μιας οικογένειας που κουβαλά τραύματα, σιωπές και μνήμες, την ώρα που η Ισπανία αφήνει πίσω της τη δικτατορία του Φράνκο. Με τρόπο ποιητικό και βαθιά συμβολικό, ο Carlos Saura συνδυάζει πραγματικότητα, όνειρο και φαντασία, δημιουργώντας μια ταινία που παραμένει συγκλονιστική ακόμη και σήμερα.

Οι πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας αποδεικνύουν ότι το καλοκαίρι παραμένει η ιδανική εποχή για σινεμά. Είτε επιλέξεις μια νέα παραγωγή είτε θελήσεις να ξαναδείς ένα κινηματογραφικό αριστούργημα στη μεγάλη οθόνη, οι επιλογές δεν λείπουν. Δράμα, μαύρη κωμωδία, κοινωνικά μηνύματα, επιστημονική φαντασία και διαχρονικός κινηματογράφος συνθέτουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε σινεφίλ και να κάνει την επόμενη κινηματογραφική σου έξοδο πραγματικά ξεχωριστή.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που ο Christopher Nolan απαγορεύει αυστηρά συγκεκριμένα παπούτσια στα γυρίσματα του

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

κινηματογράφος ταινίες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το birthday post της Selena Gomez είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα

Το birthday post της Selena Gomez είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα

23.07.2026
Επόμενο
«Days of Thunder 2»: Ο Tom Cruise πατάει ξανά γκάζι 30 χρόνια μετά

«Days of Thunder 2»: Ο Tom Cruise πατάει ξανά γκάζι 30 χρόνια μετά

23.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Days of Thunder 2»: Ο Tom Cruise πατάει ξανά γκάζι 30 χρόνια μετά
Cinema

«Days of Thunder 2»: Ο Tom Cruise πατάει ξανά γκάζι 30 χρόνια μετά

23.07.2026
Η ταινία του Christopher Nolan που φέρνει ξανά την αρχαία Ελλάδα στο επίκεντρο
Cinema

Η ταινία του Christopher Nolan που φέρνει ξανά την αρχαία Ελλάδα στο επίκεντρο

23.07.2026
H ζωή του Snoop Dogg γίνεται ταινία – Ανακοινώθηκε η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας
Cinema

H ζωή του Snoop Dogg γίνεται ταινία – Ανακοινώθηκε η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας

23.07.2026
Ένα χρυσό εισιτήριο σε περιμένει: Το Netflix ετοιμάζει reality show μέσα στον κόσμο του Willy Wonka
Cinema

Ένα χρυσό εισιτήριο σε περιμένει: Το Netflix ετοιμάζει reality show μέσα στον κόσμο του Willy Wonka

23.07.2026
Ο λόγος που ο Christopher Nolan απαγορεύει αυστηρά συγκεκριμένα παπούτσια στα γυρίσματα του
Cinema

Ο λόγος που ο Christopher Nolan απαγορεύει αυστηρά συγκεκριμένα παπούτσια στα γυρίσματα του

22.07.2026
Η Jennifer Garner και η Judy Greer ξανά μαζί στα γυρίσματα του «13 Going on 30»
Cinema

Η Jennifer Garner και η Judy Greer ξανά μαζί στα γυρίσματα του «13 Going on 30»

22.07.2026
10 χρόνια μετά, το «La La Land» διορθώνει επιτέλους το «λάθος» που υπήρχε στην αφίσα
Cinema

10 χρόνια μετά, το «La La Land» διορθώνει επιτέλους το «λάθος» που υπήρχε στην αφίσα

22.07.2026
«Spider-Man: Brand New Day»: Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer και η δράση χτυπάει «κόκκινο»
Cinema

«Spider-Man: Brand New Day»: Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer και η δράση χτυπάει «κόκκινο»

22.07.2026
«The Odyssey»: Ο Christopher Nolan έγραψε ιστορία με το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του
Cinema

«The Odyssey»: Ο Christopher Nolan έγραψε ιστορία με το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του

21.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος