Η Jennifer Garner και η Judy Greer ξανά μαζί στα γυρίσματα του «13 Going on 30»

Με μια ματιά Η Jennifer Garner και η Judy Greer εντοπίστηκαν στα γυρίσματα νέας κινηματογραφικής εκδοχής του «13 Going on 30».

Η Garner συμμετέχει στο πρότζεκτ και ως εκτελεστική παραγωγός, διασφαλίζοντας την κληρονομιά της ταινίας.

Η Emily Bader πρωταγωνιστεί στο reboot, ενώ η συμμετοχή των Garner και Greer δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η νέα μεταφορά σκηνοθετείται από τον Brett Haley και περιλαμβάνει γνωστά ονόματα στο καστ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα κεφάλαια φαίνεται πως ανοίγουν για την αγαπημένη rom-com των 00s, καθώς η Jennifer Garner και η Judy Greer εντοπίστηκαν στα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής εκδοχής του «13 Going on 30» για το Netflix. Οι δύο ηθοποιοί, που είχαν σημαδέψει την πρωτότυπη ταινία του 2004 και είχαν χαραχτεί στις μνήμες των θεατών ως η Jenna Rink και η «frenemy» της Lucy, βρέθηκαν σε τοποθεσία στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Εκεί, μοιράστηκαν το πλατό με την Emily Bader, η οποία πρωταγωνιστεί στο πολυαναμενόμενο reboot δίπλα στον Logan Lerman, σηματοδοτώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παλιό αγαπημένο καστ και τη νέα γενιά ηθοποιών που ετοιμάζεται να συστήσει την ιστορία στο σημερινό κοινό.

Αν και η Jennifer Garner είχε ανακοινώσει από την αρχή ότι συμμετέχει στο πρότζεκτ ως εκτελεστική παραγωγός για να διασφαλίσει ότι η κληρονομιά της ταινίας θα παραμείνει αλώβητη, οι πρόσφατες φωτογραφίες από τα γυρίσματα δείχνουν ότι η παρουσία της δεν περιορίζεται πίσω από τις κάμερες. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, είχε αφήσει χαριτολογώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί κάπου στο βάθος ως κομπάρσος, όμως οι αποκλειστικές εικόνες αποδεικνύουν ότι μάλλον επρόκειτο για καλά κρυμμένο μυστικό. Μαζί της εμφανίστηκε και η Judy Greer, με το Netflix να μην έχει επιβεβαιώσει επίσημα αν οι δύο γυναίκες επαναλαμβάνουν τους παλιούς τους ρόλους ή αν πρόκειται για μια απλή ευχάριστη έκπληξη, κάνοντας την πλοκή να παραμένει αυστηρά επτασφράγιστο μυστικό και φουντώνοντας τις φήμες για την έκταση της συμμετοχής τους.

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Μια νέα εποχή για το cult κλασικό φιλμ

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά σκηνοθετείται από τον Brett Haley, ο οποίος συνεργάζεται ξανά με την Emily Bader μετά την τεράστια επιτυχία της προσαρμογής του βιβλίου της Emily Henry στο Netflix. Το καστ συμπληρώνουν επίσης γνωστά ονόματα, όπως οι Taylor Zakhar Perez, Jessica Alba, Adeline Rudolph, Taylor Ortega, Tim Meadows και Dan Bucatinsky.

Το 2004, η αρχική ταινία σε σκηνοθεσία του Gary Winick και με συμπρωταγωνιστή τον Mark Ruffalo είχε αφήσει το δικό της πολιτιστικό στίγμα στη γενιά των Millennials, αποφέροντας 96 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Όπως είχε εξηγήσει η ίδια η Jennifer Garner, η απόφαση να στηρίξει το reboot προέκυψε επειδή ήθελε να συμμετέχει ενεργά, αποθεώνοντας παράλληλα τη νέα πρωταγωνίστρια και χαρακτηρίζοντάς την «μαγική».

Κεντρική Εικόνα: @jennifer.garner

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