Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Το κλιματιστικό μπορεί να σε σώζει από τη ζέστη, αλλά κάποιες συνήθειες στη χρήση του ίσως επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου σου περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι

Το air condition είναι σωτήριο τα καλοκαιρινά βράδια, ειδικά όταν η θερμοκρασία δεν πέφτει ούτε μετά τα μεσάνυχτα. Κι όμως, πολλοί παρατηρούν ότι ενώ κοιμήθηκαν σε δροσερό δωμάτιο, ξυπνούν πιο κουρασμένοι, με ξηρό λαιμό, πονοκέφαλο ή μια περίεργη αίσθηση εξάντλησης.

Τι συμβαίνει τελικά;

1.Η υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία «μπερδεύει» το σώμα

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Όταν το air condition είναι ρυθμισμένο πολύ χαμηλά, το σώμα αναγκάζεται να δουλεύει περισσότερο για να διατηρήσει τη φυσιολογική του θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μικρές διακοπές στον ύπνο, ακόμη κι αν δεν τις θυμάσαι το πρωί.

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2.Ο ξηρός αέρας επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου

Τα κλιματιστικά μειώνουν την υγρασία στον χώρο. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ξυπνούν με ξηρό στόμα, ερεθισμένο λαιμό ή βουλωμένη μύτη. Αυτές οι ενοχλήσεις μπορεί να διαταράξουν τους κύκλους του ύπνου και να σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν ξεκουράστηκες αρκετά.

3.Οι μυϊκές ενοχλήσεις είναι πιο συχνές απ’ όσο νομίζεις

Αν ο ψυχρός αέρας πέφτει απευθείας πάνω σου όλη νύχτα, είναι πιθανό να ξυπνήσεις με πιασμένο αυχένα, ώμους ή πλάτη. Οι μυϊκές εντάσεις μπορεί να μην είναι έντονες, αλλά αρκούν για να σε κάνουν να αισθάνεσαι κουρασμένος και «βαρύς» το επόμενο πρωί.

4.Ο θόρυβος παίζει επίσης ρόλο

Ακόμη και τα πιο σύγχρονα κλιματιστικά παράγουν έναν σταθερό ήχο. Για κάποιους ανθρώπους λειτουργεί χαλαρωτικά, για άλλους όμως μπορεί να προκαλεί μικροαφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, μειώνοντας την ποιότητα της ξεκούρασης.

Πώς να κοιμάσαι πιο άνετα με air condition

Ρύθμισε τη θερμοκρασία μεταξύ 24 και 26 βαθμών.

Απόφυγε να φυσάει απευθείας πάνω στο κρεβάτι.

Καθάριζε τα φίλτρα τακτικά για καλύτερη ποιότητα αέρα.

Χρησιμοποίησε λειτουργία νυχτερινού ύπνου (sleep mode), αν διαθέτει.

Φρόντισε να υπάρχει επαρκής ενυδάτωση μέσα στην ημέρα.

Το air condition δεν σε κουράζει από μόνο του. Συνήθως, η υπερβολική ψύξη, η χαμηλή υγρασία και οι μικρές διαταραχές στον ύπνο είναι οι λόγοι που σε κάνουν να ξυπνάς χωρίς ενέργεια. Με τις σωστές ρυθμίσεις, μπορείς να απολαμβάνεις δροσιά όλο το βράδυ χωρίς να θυσιάζεις την ποιότητα του ύπνου σου.

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