Το Μουντιάλ είχε και… Macarena: Η Rihanna έκλεψε την παράσταση στις εξέδρες

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 είχε πολλές μεγάλες στιγμές, όμως μία από τις πιο viral ήρθε από τις εξέδρες του MetLife Stadium. Η Rihanna βρέθηκε στον μεγάλο τελικό μαζί με τον A$AP Rocky και κατάφερε να κλέψει την παράσταση χωρίς να ανέβει καν στη σκηνή. Η παγκόσμια superstar έγινε το απόλυτο highlight της βραδιάς όταν οι κάμερες την έπιασαν να χορεύει το θρυλικό «Macarena». Το αυθόρμητο στιγμιότυπο γέμισε αμέσως τα social media με σχόλια και reactions.

Η Rihanna απόλαυσε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τις κερκίδες, ανάμεσα σε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της showbiz. Μαζί με τον A$AP Rocky έδειχναν να διασκεδάζουν με την ατμόσφαιρα του μεγάλου αγώνα, ενώ η τραγουδίστρια δεν δίστασε να αφεθεί στη μουσική και να χορέψει χαμογελαστή. Το βίντεο με τη διάθεσή της έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η Rihanna μπορεί να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

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Η εμφάνιση του ζευγαριού στο Μουντιάλ ήρθε σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή περίοδο για τη ζωή τους, καθώς πριν από λίγους μήνες καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, η Rihanna και ο A$AP Rocky συνεχίζουν να μοιράζονται στιγμές χαλάρωσης και χαράς, με τη συγκεκριμένη εμφάνιση να γίνεται ένα από τα πιο fun celebrity moments του τουρνουά.

Η Rihanna έκανε το δικό της show στις εξέδρες

Με ένα χαμόγελο και λίγες κινήσεις χορού, η Rihanna δημιούργησε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του τελικού. Το «Macarena» αποδείχθηκε το τέλειο soundtrack για το viral βίντεο, με τους fans να αποθεώνουν την αυθόρμητη πλευρά της τραγουδίστριας. Η Rihanna απέδειξε πως δεν χρειάζεται μια σκηνή για να γίνει viral, αφού ένας απλός χορός στον τελικό του Μουντιάλ ήταν αρκετός για να κλέψει την παράσταση.