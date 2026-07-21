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Celeb World 21.07.2026

Stormi stole the show! Ο Travis Scott είχε την πιο cute guest star της χρονιάς

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Ο Travis Scott ανέβασε στη σκηνή την 8χρονη κόρη του Stormi στο Fanatics Fest και το βίντεο έγινε αμέσως viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Stormi, κόρη του Travis Scott, εμφανίστηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του πατέρα της, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
  • Η 8χρονη Stormi, με φανέλα Ισπανίας, έδειξε άνεση μπροστά στο κοινό, χαρακτηριζόμενη ως χαριτωμένη hype woman.
  • Η Stormi έχει ξαναβρεθεί στη σκηνή με τον πατέρα της και συμμετείχε στο τραγούδι «Thank God».
  • Η Kylie Jenner παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ με τον Timothée Chalamet, ενώ ο Travis Scott φορούσε jacket της Αργεντινής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Scott χάρισε στους fans μία από τις πιο τρυφερές στιγμές του καλοκαιριού, όταν κάλεσε στη σκηνή τη Stormi Webster κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Fanatics Fest στη Νέα Υόρκη. Η 8χρονη κόρη του, που έχει αποκτήσει με την Kylie Jenner, εμφανίστηκε δίπλα στον διάσημο rapper την ώρα που ερμήνευε το εκρηκτικό «FE!N», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Το βίντεο της στιγμής έκανε αμέσως τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η Stormi δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά για να κλέψει τις εντυπώσεις. Με το χαμόγελό της και τον ενθουσιασμό της, στάθηκε δίπλα στον πατέρα της σαν επαγγελματίας, αποδεικνύοντας ότι νιώθει ήδη απόλυτα άνετα μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Οι fans δεν άργησαν να τη χαρακτηρίσουν την πιο χαριτωμένη hype woman της μουσικής βιομηχανίας.

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Η εμφάνιση είχε και έντονο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε το ίδιο Σαββατοκύριακο με τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Travis Scott εμφανίστηκε φορώντας jacket της Αργεντινής, δείχνοντας ξεκάθαρα ποια ομάδα υποστήριζε, ενώ η Stormi επέλεξε φανέλα της Ισπανίας, η οποία τελικά κατέκτησε το τρόπαιο.

Η Stormi έχει ήδη… εμπειρία στη σκηνή

Μπορεί να είναι μόλις οκτώ ετών, όμως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Stormi βρέθηκε δίπλα στον διάσημο πατέρα της κατά τη διάρκεια live εμφάνισης.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Ο Travis Scott την έχει συνηθίσει από μικρή στον κόσμο της μουσικής, ενώ το κοινό θυμάται ακόμη τη συμμετοχή της στο τραγούδι «Thank God» από το άλμπουμ «Utopia» του 2023. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ακούγεται η χαρακτηριστική φράση της «That’s right daddy», μία στιγμή που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στους fans.

Μια οικογένεια που ζει στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η σχέση της οικογένειας με το Μουντιάλ δεν είναι καινούργια. Λίγες εβδομάδες πριν, ο Travis Scott είχε βρεθεί σε αγώνα της διοργάνωσης μαζί με τη Stormi και τον μικρότερο γιο του, Aire, παρακολουθώντας από κοντά μία από τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Ο Travis Scott με γυαλιά ηλίου και ασημένια αλυσίδα, φορώντας λευκό φανελάκι, παρουσιάζει τα τατουάζ του.
https://www.instagram.com/travisscott/

Αυτή τη φορά, όμως, οι μικροί είχαν διαφορετικές ποδοσφαιρικές προτιμήσεις από τον μπαμπά τους, κάτι που σχολιάστηκε έντονα στα social media.

Η Kylie Jenner παρακολουθούσε τον τελικό από τις εξέδρες

Την ώρα που ο Travis Scott βρισκόταν στη σκηνή, η Kylie Jenner παρακολουθούσε από κοντά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium μαζί με τον Timothée Chalamet.

Ο Timothée Chalamet παραλαμβάνει το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα Critics Choice Awards.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν στις εξέδρες, με τις φωτογραφίες τους να κάνουν επίσης τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι το φετινό ποδοσφαιρικό event συγκέντρωσε πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz.

Ο Travis Scott θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν δημιουργικά

Ο διάσημος rapper έχει μιλήσει αρκετές φορές για τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα παιδιά του, εξηγώντας ότι προσπαθεί να καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Ο Travis Scott κρατάει στην αγκαλιά του την κόρη του, Stormi.
Ο Travis Scott σε μια τρυφερή στιγμή με την κόρη του.

Μάλιστα, έχει αποκαλύψει ότι προτιμά να μαθαίνουν πρώτα μέσα από πραγματικές εμπειρίες και όχι να βασίζονται αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώντας πως έτσι θα αναπτύξουν καλύτερα τη σκέψη και τη δημιουργική τους έκφραση.

Η Kylie Jenner και η κόρη της Stormi σε στιγμιότυπο από το βίντεο GRWM στο TikTok.
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Με κάθε κοινή τους εμφάνιση, ο Travis Scott και η Stormi αποδεικνύουν πως αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα father-daughter δίδυμα της διεθνούς μουσικής σκηνής, χαρίζοντας στιγμές που οι fans δεν χορταίνουν να βλέπουν.

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Stormi travis scott μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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