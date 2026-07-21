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Celeb News 21.07.2026

Η Gigi Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα της Victoria’s Secret για το show στο Λος Άντζελες

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Το φαντασμαγορικό show αφήνει τη Νέα Υόρκη για την «Πόλη των Αγγέλων», με την Gigi Hadid να δίνει το «πράσινο φως» για τη μεγάλη επιστροφή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Victoria's Secret Fashion Show θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες το 2026.
  • Η Gigi Hadid θα πρωταγωνιστήσει στο φετινό show.
  • Η Gigi Hadid έχει δεκαετή σχέση με το brand, ξεκινώντας το ντεμπούτο της το 2015.
  • Η επιλογή του Λος Άντζελες σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το show.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το εμβληματικό Victoria’s Secret Fashion Show ετοιμάζει τις βαλίτσες του για μια νέα μεγάλη διαδρομή, αφήνοντας προσωρινά πίσω του τη Νέα Υόρκη. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η γνωστή εταιρεία εσωρούχων, το φαντασμαγορικό show με τα διάσημα φτερά θα πραγματοποιηθεί το 2026 στο Λος Άντζελες, επιλέχνοντας την «Πόλη των Αγγέλων» ως τον ιδανικό προορισμό για να φιλοξενήσει τη λάμψη, τα αστέρια και τη διαχρονική αίγλη του Χόλιγουντ. «Φέτος, βγάζουμε το show στον δρόμο, στην γενέτειρα της αίγλης, της χολιγουντιανής λάμψης και των icons… Στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Άλλωστε, είναι η Πόλη των Αγγέλων», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρκα σε σχετική ανάρτησή της στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους εκατομμύρια φαν του brand παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/dimitrishair/?hl=el
https://www.instagram.com/dimitrishair/?hl=el

Παράλληλα με την αλλαγή τοποθεσίας, η εταιρεία αποκάλυψε και το πρώτο μεγάλο όνομα που θα πρωταγωνιστήσει στη φετινή πασαρέλα, το οποίο δεν είναι άλλο από τη Gigi Hadid. Η 31χρονη καλλονή, με ένα χιουμοριστικό και ενθουσιώδες βίντεο που δημοσίευσε στα social media, μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με το κοινό, αναφωνώντας χαρακτηριστικά: «Μπείτε μέσα, Άγγελοι, πάμε στο Λος Άντζελες!». Η σχέση της Hadid με το διάσημο brand μετράει πλέον μια ολόκληρη δεκαετία, καθώς πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο σόου το 2015, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με δύο ξεχωριστές εμφανίσεις, μια με θεματική πυροσβέστη και μια εντυπωσιακή πράσινη δημιουργία εμπνευσμένη από πεταλούδα.

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Παρά την τεράστια επιτυχία της και την καθιέρωσή της ως ένα από τα κορυφαία μοντέλα παγκοσμίως, η πορεία της δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα. Στα πρώτα της βήματα, η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη και συχνά άδικη κριτική για τον σωματότυπό της, καθώς και με σχόλια περί νεποτισμού λόγω των γνωστών της γονέων, Yolanda και Mohamed Hadid. Τότε, η διάσημη καλλονή είχε απαντήσει δυναμικά στους επικριτές της μέσω μιας ειλικρινούς ανάρτησης, τονίζοντας πως είναι μια σκληρά εργαζόμενη γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της, διαθέτει έναν πιο μεσογειακό σωματότυπο και ταιριάζει κανονικά στα νούμερα των δειγμάτων, αποδεικνύοντας ότι η αξία της δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια. Από τότε, η ίδια επέστρεψε δυναμικά στο σόου τις χρονιές 2016, 2018, 2024 και 2025, χτίζοντας μια λαμπρή καριέρα με συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας.

Η Gigi Hadid σε κομψή εμφάνιση που αναδεικνύει το στυλ των ζωδίων που δημιουργούν τη μόδα.
https://www.instagram.com/gigihadid/

Παρόλο που η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του show για το 2026 δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή από τους υπευθύνους, οι φήμες και οι προσδοκίες κορυφώνονται σταδιακά, με το κοινό και τους ειδικούς της μόδας να περιμένουν ανυπόμονα την επιστροφή των «Αγγέλων» στη Δυτική Ακτή. Η επιλογή του Λος Άντζελες σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το σόου, το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα της ψυχαγωγίας και της μόδας, υποσχόμενο μια βραδιά γεμάτη φαντασμαγορικές εμφανίσεις, μουσικές υπερπαραγωγές και φυσικά κορυφαία μοντέλα που θα γράψουν τη δική τους ιστορία κάτω από τον καλιφορνεϊκό ήλιο.

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Gigi Hadid Victoria’s Secret Fashion Show
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