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Celeb World 20.07.2026

Η Ισπανία σήκωσε το World Cup και η Ελένη Φουρέιρα είχε τον πιο όμορφο λόγο να πανηγυρίζει!

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Η Ελένη Φουρέιρα πανηγύρισε τη νίκη της Ισπανίας στο World Cup 2026 με μια τρυφερή φωτογραφία του γιου της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ισπανία κατέκτησε το World Cup 2026, προκαλώντας παγκόσμιους πανηγυρισμούς.
  • Η Ελένη Φουρέιρα πανηγύρισε την επιτυχία της Ισπανίας, χώρας του συντρόφου της Αλμπέρτο Μποτία.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια συγκινητική οικογενειακή στιγμή, δείχνοντας τον γιο της με φανέλα της Ισπανίας.
  • Η ανάρτηση ανέδειξε την προτεραιότητα της οικογένειας για την Ελένη Φουρέιρα, παρά τη δημόσια ζωή της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κατάκτηση του World Cup 2026 από την Ισπανία προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, όμως για την Ελένη Φουρέιρα η βραδιά είχε και έναν πολύ πιο προσωπικό χαρακτήρα. Η δημοφιλής pop star, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του Ισπανού πρώην ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία, δεν έκρυψε τη χαρά της για τη μεγάλη επιτυχία της «La Roja». Αντί όμως να κάνει μια κλασική πανηγυρική ανάρτηση, επέλεξε να μοιραστεί μια οικογενειακή στιγμή που συγκίνησε τους fans της. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον μικρό Ερμή.

Η Ελένη Φουρέιρα ποζάρει με μαγιό και εντυπωσιάζει με τις καλοκαιρινές της πόζες στο Instagram.
https://www.instagram.com/foureira/

Λίγη ώρα μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού, η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε στα Instagram Stories μία φωτογραφία του γιου της, ο οποίος εμφανίζεται φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας. Πάνω στο στιγμιότυπο έγραψε τη λέξη «Campeones», δηλαδή «Πρωταθλητές», συνοδεύοντάς τη με emojis χειροκροτημάτων. Η λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με τους followers να σχολιάζουν πόσο έχει μεγαλώσει ο μικρός Ερμής και πόσο τρυφερή ήταν η κίνησή της.

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Η τραγουδίστρια και ο Αλμπέρτο Μποτία κρατούν διαχρονικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και σπάνια δημοσιεύουν φωτογραφίες του γιου τους. Για τον λόγο αυτό, κάθε οικογενειακή τους ανάρτηση συγκεντρώνει αμέσως χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από τους fans.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Ο μικρός Ερμής, φορώντας τα χρώματα της νέας πρωταθλήτριας κόσμου, έγινε αναμφίβολα ένας από τους πιο γλυκούς «πρωταγωνιστές» της βραδιάς. Το στιγμιότυπο απέδειξε ότι πίσω από τη λάμψη της σκηνής, η οικογένεια παραμένει η μεγαλύτερη προτεραιότητα για την Ελένη Φουρέιρα.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Μπορεί το World Cup 2026 να ολοκληρώθηκε με την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, όμως για την Ελένη Φουρέιρα η πιο ξεχωριστή εικόνα της βραδιάς ήταν ο μικρός Ερμής να πανηγυρίζει, έστω και συμβολικά, τη μεγάλη επιτυχία της χώρας του μπαμπά του.

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ Μουντιάλ του 2026
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