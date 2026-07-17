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Talk To Mad 17.07.2026

Ο Παναγιώτης Καρακάσης στο Talk to Mad: «Είμαι ο makeup artist που θα σου πει να μην βαφτείς»

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Από τις ανάλαφρες καλοκαιρινές συμβουλές μέχρι τις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας του στο εξωτερικό, ο αγαπημένος makeup artist μιλά για την τέχνη της ομορφιάς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Παναγιώτης Καρακάσης προτιμά τη φυσικότητα και τη διακριτική ανάδειξη χαρακτηριστικών στο μακιγιάζ.
  • Συμβουλεύει συχνά τις γυναίκες να αποφεύγουν το έντονο μακιγιάζ, ειδικά το καλοκαίρι.
  • Η συνεργασία του για το περιοδικό Forbes στο Παρίσι ήταν η κορυφαία στιγμή της καριέρας του.
  • Παραμένει στην Ελλάδα λόγω προσωπικών σχέσεων, παρά προτάσεις από το εξωτερικό.
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Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα και ατμοσφαιρική συνέντευξη στην εκπομπή Talk to Mad, ο καταξιωμένος makeup artist Παναγιώτης Καρακάσης άνοιξε την καρδιά του στην Αθηνά Κλήμη. Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη φιλοσοφία του γύρω από το μακιγιάζ, τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες, αλλά και τα πρόσωπα που τον εμπνέουν βαθιά, αποκαλύπτοντας την αυθεντική πλευρά ενός ανθρώπου που θεωρεί πως «το λιγότερο είναι περισσότερο».

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Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ χαλαρούς και ειλικρινείς ρυθμούς, με τον Παναγιώτη να εκφράζει την κόπωση που συχνά αισθάνονται οι άνθρωποι των media μπροστά στην υπερβολή της εικόνας. Αναλύοντας την καλλιτεχνική του πορεία, ο makeup artist στάθηκε ιδιαίτερα στον σεβασμό που τρέφει για την αισθητική των άλλων, ενώ με χιούμορ και ζεστασιά αποκάλυψε τους λόγους που τον κρατούν στην Ελλάδα, τονίζοντας πως οι προσωπικές του σχέσεις, και ειδικά η βαφτιστήρα του, αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά του.

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Ο Παναγιώτης Καρακάσης δεν κρύβει την ιδιαίτερη αισθητική του, η οποία πρεσβεύει τη φυσικότητα και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών χωρίς υπερβολές. Για τον ίδιο, το ιδανικό μακιγιάζ είναι εκείνο που δεν «πνίγει» την προσωπικότητα, αλλά την υπογραμμίζει με διακριτικότητα. Όταν η συζήτηση στράφηκε στις Ελληνίδες που αποτελούν για εκείνον πηγή έμπνευσης, ο makeup artist δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ως επαγγελματίας makeup artist, συχνά προτείνω στις γυναίκες να αποφεύγουν το έντονο μακιγιάζ. Αν δω ένα πρόσωπο σωστά ενυδατωμένο, προτιμώ να δουλέψω μόνο με στοχευμένες φωτοσκιάσεις, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά χωρίς περιττό χρώμα ή υπερβολική ένταση. Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε εντυπωσιακά πρόσωπα στην Ελλάδα, όπως η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στην πορεία μου, η Έστερ Αστρογιάννη, αλλά και η Κατερίνα Παπουτσάκη, που διαθέτει μια πραγματικά καθηλωτική ομορφιά».

Καλοκαιρινά μυστικά για ένα τέλειο «no makeup» look

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται στο επίκεντρο, ο Παναγιώτης μοιράστηκε πολύτιμα tips για μια φρέσκια εμφάνιση, τονίζοντας τη σημασία της σωστής φροντίδας του δέρματος κατά τη διάρκεια των διακοπών: «Όλες θέλουν το καλοκαίρι εκείνη τη γλυκιά όψη που αφήνει το άγγιγμα του ήλιου, το λεγόμενο “sun-kissed” look. Για όσες έχουν λιπαρή επιδερμίδα, προτείνω μια bronze πούδρα σε συνδυασμό με λίγο ρουζ για ένα άψογο αποτέλεσμα. Φυσικά, η χρήση αντηλιακού και η ενυδάτωση είναι αδιαπραγμάτευτα. Το βράδυ, μετά τον καθαρισμό, η εφαρμογή μιας μάσκας ύπνου που λειτουργεί σαν κρέμα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις στο δέρμα σου».

Η πορεία στην τηλεόραση και οι επαγγελματικές προκλήσεις

Απαντώντας στο αν θα τον βλέπαμε σε κάποιο τηλεοπτικό show, ο Παναγιώτης Καρακάσης εμφανίστηκε θετικός, υπό την προϋπόθεση ότι το project θα ευθυγραμμίζεται με την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πιο καθοριστική στιγμή της καριέρας του: τη συνεργασία του με έναν Γάλλο φωτογράφο για το περιοδικό Forbes του Παρισιού, με μοντέλο την Αναστασία Περάκη: «Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, αρκεί να ταιριάζει με τη δική μου αισθητική. Καθώς υποστηρίζω τη φιλοσοφία του “less is more”, δεν ξέρω αν αυτό ευδοκιμεί εύκολα στην τηλεόραση. Ωστόσο, αν δημιουργηθεί μια εκπομπή που εστιάζει στην ουσία της ομορφιάς, θα συμμετείχα με μεγάλη χαρά για να μεταφέρω τη σωστή πληροφορία. Η συνεργασία μου για το Forbes ήταν η κορυφαία στιγμή μου, ο συνδυασμός της επικοινωνίας με τον φωτογράφο και του τελικού αποτελέσματος ήταν εξαιρετικός».

Η διεθνής εμπειρία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Παναγιώτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δουλειά του και στις συνεργασίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Αναφερόμενος σε μια στιγμή που η συζήτηση στράφηκε στα λάθη που γίνονται στο μακιγιάζ, ο ίδιος χρησιμοποίησε το παράδειγμα της Lindsay Lohan για να αναδείξει την ανάγκη για σωστή καθοδήγηση και μέτρο: «Είναι το θέμα που συζητάμε πάντα, το πώς μπορεί ένα πρόσωπο να αλλάξει προς το χειρότερο αν δεν έχει τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά για τη Lindsay Lohan, που όλοι λέγανε για το πώς είχε εμφανιστεί σε κάποια φάση της καριέρας της. Είναι κρίμα, γιατί με το σωστό μακιγιάζ, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία της, θα μπορούσε να φαίνεται υπέροχη. Εκεί φαίνεται η δουλειά του artist, στο να σε προστατεύσει από το να μην “καταστρέψεις” το πρόσωπό σου».

Όνειρα, ρίζες και οι θρυλικές γυναίκες του χθες

Κλείνοντας, ο makeup artist μίλησε για την αγάπη του για την Ελλάδα, η οποία τον κρατά εδώ παρά τις προτάσεις από το εξωτερικό. Όταν κλήθηκε να επιλέξει ποιες ιστορικές προσωπικότητες θα ήθελε να επιμεληθεί, το μυαλό του στράφηκε σε δύο γυναίκες-σύμβολα: «Σκεφτόμουν πρόσφατα το αυθεντικό ελληνικό κάλλος στο πρόσωπο της Ειρήνης Παπά. Μαζί με τη Σοφία Λόρεν, αποτελούν δύο προσωπικότητες με τεράστια ένταση. Θα ήθελα πολύ να συνδυάσω το στυλ αυτών των δύο γυναικών μέσα από το μακιγιάζ».

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Talk To Mad Παναγιώτης Καρακάσης
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