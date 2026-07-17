«The Mickey Mouse Club»: Το Disney+ βάζει μπρος για το πιο νοσταλγικό reboot της χρονιάς

Μετά την ανάδειξη αστέρων όπως ο Justin Timberlake και η Britney Spears, το «Mickey Mouse Club» επανέρχεται για να συστήσει μια νέα γενιά ταλέντων

Με μια ματιά Το Disney+ ετοιμάζει reboot του κλασικού «The Mickey Mouse Club» με νέους νεαρούς καλλιτέχνες.

Η εκπομπή, που ξεκίνησε το 1955, ανέδειξε αστέρες όπως η Britney Spears και ο Ryan Gosling.

Τα γυρίσματα του πιλοτικού επεισοδίου ξεκινούν άμεσα στο Λος Άντζελες.

Το reboot στοχεύει στην ανάδειξη νέων ταλέντων, με τη μουσική να παραμένει κεντρικό στοιχείο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα γενιά Mouseketeers ετοιμάζεται να κατακτήσει τις οθόνες μας, καθώς το Disney+ ανακοίνωσε επίσημα την παραγγελία ενός πιλοτικού επεισοδίου για το reboot του κλασικού παιδικού προγράμματος «The Mickey Mouse Club». Η εκπομπή, που έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά το 1955, υπήρξε ιστορικά το «φυτώριο» για μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ και της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Britney Spears, ο Ryan Gosling, ο Justin Timberlake και η Christina Aguilera.

Η νέα ομάδα των νεαρών ταλέντων που θα ηγηθεί του πιλοτικού επεισοδίου περιλαμβάνει τους Hudson Stone, Casey Trotter και Brooklynn Pitts από το «Camp Rock 3», καθώς και τους Erianthe Akaata, Scarlett London Diviney, Michael Cash, Yonas Kibreab, Varonica Mitchell, Kauani, Scarlett Grace Petty και Carter Barnes. Τα γυρίσματα για το νέο εγχείρημα ξεκινούν μέσα στον τρέχοντα μήνα στο Λος Άντζελες, υπό την καθοδήγηση της παραγωγής της Fulwell Entertainment και των εκτελεστικών παραγωγών Ben Winston, Ashley Edens, Emma Conway και Dave Piendak.

Το όραμα για το νέο πρόγραμμα

Εφόσον το πιλοτικό επεισόδιο λάβει το «πράσινο φως» για ολόκληρη σειρά, το ανανεωμένο «Mickey Mouse Club» στοχεύει να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα ανάδειξης νέων καλλιτεχνών. Διατηρώντας τον χαρακτήρα των προηγούμενων εκδοχών, η μουσική θα παραμείνει το κεντρικό στοιχείο του προγράμματος, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε ο ίδιος ο Walt Disney.

Μια πλούσια τηλεοπτική κληρονομιά

Το «Mickey Mouse Club» ξεκίνησε αρχικά ως μια ζωντανή θεατρική παράσταση που περιόδευε, προτού προβληθεί στο δίκτυο ABC το 1955. Μετά από μια πρώτη επιτυχημένη περίοδο, η εκπομπή γνώρισε διάφορες μορφές, με την πιο εμβληματική αναβίωση να συμβαίνει το 1989 υπό τον τίτλο «The All-New Mickey Mouse Club», η οποία προβλήθηκε στο Disney Channel έως το 1996. Ακόμα και η σύντομη πειραματική εκδοχή για τα social media, «Club Mickey Mouse» (2017-2018), έδειξε πως το ενδιαφέρον για αυτό το format παραμένει ζωντανό.

Η στρατηγική επέκτασης του Disney+

Η απόφαση για το συγκεκριμένο reboot αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της πλατφόρμας να εμπλουτίσει το περιεχόμενό της με νέες παραγωγές. Πρόσφατα, το Disney+ ανακοίνωσε την παραγωγή και άλλων πιλοτικών επεισοδίων, όπως η σειρά βασισμένη στην ταινία «Aquamarine» του 2006, καθώς και η live-action μεταφορά της επιτυχημένης σειράς βιβλίων «Last Kids on Earth».

Κεντρική Εικόνα: @entertainmenttonight