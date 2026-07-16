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Cinema 16.07.2026

Το πρώτο τρέιλερ του «I Play Rocky» είναι εδώ – Η άγνωστη ιστορία του Sylvester Stallone πριν γεννηθεί ο θρύλος

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Πριν γίνει παγκόσμιος σταρ, ο Sylvester Stallone πάλευε για μια ευκαιρία - Η ιστορία που θα δεις στο «I Play Rocky»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ταινία «I Play Rocky» παρουσιάζει την άγνωστη ιστορία του Sylvester Stallone πριν τη δημιουργία του «Rocky».
  • Ο Stallone αρνήθηκε να πουλήσει το σενάριο, επιλέγοντας να κρατήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο με ελάχιστη αμοιβή.
  • Ο Anthony Ippolito υποδύεται τον νεαρό Sylvester Stallone, με ομοιότητα που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή.
  • Η ταινία, παραγωγής Peter Farrelly, αναμένεται τον Νοέμβριο του 2026 και εστιάζει στις θυσίες πίσω από μεγάλες επιτυχίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πριν ο «Rocky» γίνει ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς θρύλους όλων των εποχών, πριν ο Sylvester Stallone αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση και πριν το όνομά του συνδεθεί με μια ολόκληρη εποχή του Hollywood, υπήρξε μια περίοδος γεμάτη αμφιβολίες, δυσκολίες και μια απόφαση που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του. Αυτή ακριβώς την άγνωστη πλευρά της ιστορίας έρχεται να παρουσιάσει η νέα ταινία «I Play Rocky», η οποία απέκτησε το πρώτο της τρέιλερ και υπόσχεται να σε μεταφέρει πίσω στη δημιουργία μιας από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

https://www.instagram.com/officialslystallone/
https://www.instagram.com/officialslystallone/

Η νέα παραγωγή του Peter Farrelly δεν αφηγείται απλώς την επιτυχία του «Rocky» του 1976, αλλά εστιάζει στη μεγάλη προσωπική μάχη του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από τον χαρακτήρα. Στον νεαρό Sylvester Stallone, ο οποίος, παρά τις δυσκολίες, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το όνειρό του και επέμεινε να πρωταγωνιστήσει στη δική του ιστορία. Το «I Play Rocky» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2026.

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Η στιγμή που ο Sylvester Stallone αρνήθηκε να πουλήσει το όνειρό του

Η ιστορία του «Rocky» δεν είναι μόνο μια ιστορία πυγμαχίας. Είναι μια ιστορία πίστης, ρίσκου και επιμονής. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, το «I Play Rocky» ακολουθεί έναν άγνωστο ηθοποιό με προβλήματα στην ομιλία και μερική παράλυση στο πρόσωπο, ο οποίος γράφει ένα σενάριο και βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη επιλογή. Μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο ενδιαφέρονται να αγοράσουν το έργο του και του προσφέρουν χρήματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή του. Εκείνος όμως αρνείται, καθώς θέλει κάτι που θεωρεί πιο σημαντικό από τα χρήματα – να κρατήσει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι, επιλέγει να εργαστεί με ελάχιστη αμοιβή, προκειμένου η ταινία να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο στο κέντρο της ιστορίας. Μια απόφαση που τότε έμοιαζε παράτολμη, αλλά τελικά οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ο Anthony Ippolito γίνεται ο νεαρός Sylvester Stallone

Τον ρόλο του Sylvester Stallone αναλαμβάνει ο Anthony Ippolito, ο οποίος έχει ήδη ξεχωρίσει σε βιογραφικές παραγωγές. Ο νεαρός ηθοποιός είχε υποδυθεί στο παρελθόν τον Al Pacino στη μίνι σειρά «The Offer» της Paramount και τώρα καλείται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια από τις πιο ιδιαίτερες περιόδους της ζωής του Stallone. Η ομοιότητά του με τον διάσημο ηθοποιό έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς θα αποδώσει τον αγώνα ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να αποδείξει ότι αξίζει μια ευκαιρία.

Ένα καστ γεμάτο δυνατά ονόματα

Εκτός από τον Anthony Ippolito, στο «I Play Rocky» συμμετέχουν οι AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James, P.J. Byrne και Jay Duplass. Η ταινία αποτελεί παραγωγή του Peter Farrelly, ο οποίος έχει ήδη αφήσει το στίγμα του με επιτυχημένες παραγωγές, όπως η κωμωδία «Ricky Stanicky» στο Prime Video με πρωταγωνιστές τους John Cena και Zac Efron, αλλά και το «Balls Up» με τους Mark Wahlberg και Paul Walter Hauser.

Η νέα ταινία που θέλει να συγκινήσει το κοινό

Το «I Play Rocky» δεν έρχεται απλώς για να ξαναπεί την ιστορία μιας διάσημης ταινίας. Θέλει να δείξει τι κρύβεται πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες – τις απορρίψεις, τις θυσίες και τις στιγμές που ένας άνθρωπος πρέπει να επιλέξει αν θα ακολουθήσει το ασφαλές μονοπάτι ή το όνειρό του. Και στην περίπτωση του Sylvester Stallone, αυτή η επιλογή ήταν που δημιούργησε έναν από τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς ήρωες όλων των εποχών. Το «I Play Rocky» έρχεται να σου θυμίσει πως πίσω από κάθε θρύλο υπάρχει πάντα μια ιστορία που ξεκίνησε από έναν μεγάλο αγώνα.

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Rocky Sylvester Stallone ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ
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