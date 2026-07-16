«The Batman Part II»: Η επική επιστροφή του Robert Pattinson παίρνει νέα παράταση

Με μια ματιά Το «The Batman Part II» μετατίθεται για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Η ταινία θα έχει έξι χρόνια διαφορά από την πρώτη κυκλοφορία του 2022.

Στο καστ αναμένονται οι Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry και Sebastian Koch.

Η καθυστέρηση οφείλεται σε ανακατατάξεις στη βιομηχανία του θεάματος και την εξαγορά της Warner Bros. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Bruce Wayne μόλις έγινε πολύ μεγαλύτερη, καθώς η Warner Bros. ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα των κινηματογραφικών της κυκλοφοριών. Το «The Batman Part II», σε σκηνοθεσία του Matt Reeves, δεν θα βρεθεί τελικά στις αίθουσες το 2026 ή το 2027, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μετατίθεται επίσημα για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια περίοδο έξι ετών από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, η οποία είχε κερδίσει το κοινό και τους κριτικούς το 2022. Ο Matt Reeves επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ενός teaser 35 δευτερολέπτων, προσφέροντας μια πρώτη κλεφτή ματιά στην επιστροφή του Robert Pattinson στον εμβληματικό ρόλο, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η συζήτηση για τις νέες προσθήκες στο καστ που αναμένεται να πλαισιώσουν τον Σκοτεινό Ιππότη.

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Μια ματιά στο νέο καστ και τις προσδοκίες

Το σίκουελ του «The Batman» υπόσχεται μια εντυπωσιακή ανανέωση στο πρωταγωνιστικό του καστ, καθώς δίπλα στον Robert Pattinson θα βρεθούν η Scarlett Johansson και ο Sebastian Stan. Το σενάριο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ενώ η προσμονή του κοινού ενισχύεται από τη συμμετοχή σημαντικών ηθοποιών όπως ο Charles Dance, ο Brian Tyree Henry και ο Sebastian Koch, με τους φαν να αναμένουν με αγωνία την αποκάλυψη των ρόλων τους.

Οι επιχειρηματικές εξελίξεις πίσω από την αναβολή

Η καθυστέρηση δεν αποδίδεται μόνο στην ανάγκη του σκηνοθέτη για περισσότερο χρόνο δημιουργικής επεξεργασίας, αλλά συνδέεται άμεσα με τις μεγάλες ανακατατάξεις στη βιομηχανία του θεάματος. Η διαδικασία εξαγοράς της 103χρονης Warner Bros. από την Paramount έχει προκαλέσει ένα ντόμινο αναπροσαρμογών, υποχρεώνοντας το στούντιο να επαναξιολογήσει τον προγραμματισμό των μεγάλων του παραγωγών.

Αλλαγές στο ημερολόγιο των blockbusters

Η αναμόρφωση του προγράμματος επηρεάζει και άλλες μεγάλες παραγωγές, όπως το «The Great Beyond» του J.J. Abrams με τους Glen Powell και Jenna Ortega, που μεταφέρεται για τον Οκτώβριο του 2027. Παράλληλα, το νέο project του Sam Esmail με την Julia Roberts προγραμματίστηκε για την άνοιξη του 2027, αποδεικνύοντας ότι το στούντιο επιδιώκει μια νέα στρατηγική τοποθέτηση των ταινιών του σε μια μεταβατική και ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την εταιρεία.