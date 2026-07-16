Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Screen News 16.07.2026

«The Batman Part II»: Η επική επιστροφή του Robert Pattinson παίρνει νέα παράταση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Warner Bros. αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά της και μεταθέτει την επιστροφή του Σκοτεινού Ιππότη για το 2028
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το «The Batman Part II» μετατίθεται για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.
  • Η ταινία θα έχει έξι χρόνια διαφορά από την πρώτη κυκλοφορία του 2022.
  • Στο καστ αναμένονται οι Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry και Sebastian Koch.
  • Η καθυστέρηση οφείλεται σε ανακατατάξεις στη βιομηχανία του θεάματος και την εξαγορά της Warner Bros.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Bruce Wayne μόλις έγινε πολύ μεγαλύτερη, καθώς η Warner Bros. ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα των κινηματογραφικών της κυκλοφοριών. Το «The Batman Part II», σε σκηνοθεσία του Matt Reeves, δεν θα βρεθεί τελικά στις αίθουσες το 2026 ή το 2027, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μετατίθεται επίσημα για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Ο Robert Pattinson ως Bruce Wayne στην ταινία The Batman του 2022.
IMDB

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια περίοδο έξι ετών από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, η οποία είχε κερδίσει το κοινό και τους κριτικούς το 2022. Ο Matt Reeves επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ενός teaser 35 δευτερολέπτων, προσφέροντας μια πρώτη κλεφτή ματιά στην επιστροφή του Robert Pattinson στον εμβληματικό ρόλο, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η συζήτηση για τις νέες προσθήκες στο καστ που αναμένεται να πλαισιώσουν τον Σκοτεινό Ιππότη.

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Όλα τα βλέμματα στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

Μια ματιά στο νέο καστ και τις προσδοκίες

Το σίκουελ του «The Batman» υπόσχεται μια εντυπωσιακή ανανέωση στο πρωταγωνιστικό του καστ, καθώς δίπλα στον Robert Pattinson θα βρεθούν η Scarlett Johansson και ο Sebastian Stan. Το σενάριο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ενώ η προσμονή του κοινού ενισχύεται από τη συμμετοχή σημαντικών ηθοποιών όπως ο Charles Dance, ο Brian Tyree Henry και ο Sebastian Koch, με τους φαν να αναμένουν με αγωνία την αποκάλυψη των ρόλων τους.

Οι επιχειρηματικές εξελίξεις πίσω από την αναβολή

Η καθυστέρηση δεν αποδίδεται μόνο στην ανάγκη του σκηνοθέτη για περισσότερο χρόνο δημιουργικής επεξεργασίας, αλλά συνδέεται άμεσα με τις μεγάλες ανακατατάξεις στη βιομηχανία του θεάματος. Η διαδικασία εξαγοράς της 103χρονης Warner Bros. από την Paramount έχει προκαλέσει ένα ντόμινο αναπροσαρμογών, υποχρεώνοντας το στούντιο να επαναξιολογήσει τον προγραμματισμό των μεγάλων του παραγωγών.

batman_tainia
https://www.instagram.com/variety/

Αλλαγές στο ημερολόγιο των blockbusters

Η αναμόρφωση του προγράμματος επηρεάζει και άλλες μεγάλες παραγωγές, όπως το «The Great Beyond» του J.J. Abrams με τους Glen Powell και Jenna Ortega, που μεταφέρεται για τον Οκτώβριο του 2027. Παράλληλα, το νέο project του Sam Esmail με την Julia Roberts προγραμματίστηκε για την άνοιξη του 2027, αποδεικνύοντας ότι το στούντιο επιδιώκει μια νέα στρατηγική τοποθέτηση των ταινιών του σε μια μεταβατική και ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την εταιρεία.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Batman Robert Pattinson The Batman Part II Warner Bros
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Save the date! Η Άννα Βίσση και ο ARGY έρχονται να μας πάνε… «Όλο πιο πάνω»

Save the date! Η Άννα Βίσση και ο ARGY έρχονται να μας πάνε… «Όλο πιο πάνω»

16.07.2026
Επόμενο
Σάκης Ρουβάς vs παντελόνι: Ποιος κέρδισε τελικά στη σκηνή;

Σάκης Ρουβάς vs παντελόνι: Ποιος κέρδισε τελικά στη σκηνή;

16.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το πρώτο τρέιλερ του «I Play Rocky» είναι εδώ – Η άγνωστη ιστορία του Sylvester Stallone πριν γεννηθεί ο θρύλος
Cinema

Το πρώτο τρέιλερ του «I Play Rocky» είναι εδώ – Η άγνωστη ιστορία του Sylvester Stallone πριν γεννηθεί ο θρύλος

16.07.2026
«Δεν σου κόβω τα φτερά»: Ο Δημήτρης Παπανικολάου για τη συμμετοχή της Άριας στην «Οδύσσεια»
Cinema

«Δεν σου κόβω τα φτερά»: Ο Δημήτρης Παπανικολάου για τη συμμετοχή της Άριας στην «Οδύσσεια»

16.07.2026
8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Όλα τα βλέμματα στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan
Cinema

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Όλα τα βλέμματα στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

16.07.2026
Από την οθόνη… στην αγκαλιά σου! Οι ήρωες του KPop Demon Hunters έγιναν Squishmallows
Cinema

Από την οθόνη… στην αγκαλιά σου! Οι ήρωες του KPop Demon Hunters έγιναν Squishmallows

15.07.2026
Daveigh Chase: Η Samara του «The Ring» άφησε περιουσία 400.000 δολαρίων – Η τραγική ζωή πίσω από τη φήμη
Cinema

Daveigh Chase: Η Samara του «The Ring» άφησε περιουσία 400.000 δολαρίων – Η τραγική ζωή πίσω από τη φήμη

15.07.2026
Ο Freddy Krueger επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – Ο πιο διάσημος εφιάλτης του σινεμά ξυπνά ξανά
Cinema

Ο Freddy Krueger επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – Ο πιο διάσημος εφιάλτης του σινεμά ξυπνά ξανά

15.07.2026
Το «τέλειο» έγκλημα που κατέρρευσε: Η τραγωδία της Καρολάιν Κράουτς μεταφέρεται στο Amazon Prime
Cinema

Το «τέλειο» έγκλημα που κατέρρευσε: Η τραγωδία της Καρολάιν Κράουτς μεταφέρεται στο Amazon Prime

15.07.2026
Έφυγε από τη ζωή Μάρω Κοντού: Η γυναίκα σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου
Cinema

Έφυγε από τη ζωή Μάρω Κοντού: Η γυναίκα σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου

15.07.2026
11ο Beyond Borders: Αυτές είναι οι 23 ταινίες μικρού μήκους που θα δούμε στο μicro Διαγωνιστικό
Cinema

11ο Beyond Borders: Αυτές είναι οι 23 ταινίες μικρού μήκους που θα δούμε στο μicro Διαγωνιστικό

15.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές