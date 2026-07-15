Daveigh Chase: Η Samara του «The Ring» άφησε περιουσία 400.000 δολαρίων – Η τραγική ζωή πίσω από τη φήμη

Από την παγκόσμια επιτυχία του Hollywood σε μια δύσκολη προσωπική διαδρομή - Η ιστορία της Daveigh Chase που κρύβει πολλές άγνωστες πλευρές

Με μια ματιά Η Daveigh Chase, γνωστή ως Samara από το «The Ring», πέθανε σε ηλικία 35 ετών.

Η περιουσία της ανέρχεται σε περίπου 400.000 δολάρια, χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη.

Η ηθοποιός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης, αστεγίας και νομικές περιπέτειες.

Η εξάρτησή της φέρεται να ξεκίνησε μετά από τροχαίο και τη χορήγηση παυσίπονων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εικόνα της μικρής Samara μέσα από την ταινία «The Ring» παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία των ταινιών τρόμου. Η ηθοποιός που έδωσε ζωή στον ανατριχιαστικό χαρακτήρα, η Daveigh Chase, γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση σε πολύ νεαρή ηλικία, όμως η πορεία της μετά τη μεγάλη επιτυχία δεν ήταν τόσο λαμπερή όσο θα περίμεναν πολλοί. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιουνίου σε ηλικία 35 ετών, αφήνοντας πίσω της περιουσία ύψους περίπου 400.000 δολαρίων, αλλά και μια ιστορία ζωής γεμάτη αντιθέσεις, προσωπικές δυσκολίες και μάχες που έγιναν γνωστές μετά τον θάνατό της.

Η Daveigh Chase έγινε διάσημη σε ολόκληρο τον κόσμο όταν υποδύθηκε τη Samara στο «The Ring», έναν ρόλο που την έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινηματογραφικού τρόμου. Η ερμηνεία της στην ταινία του 2002 άφησε εποχή και την ακολούθησε για χρόνια, καθώς ο χαρακτήρας της θεωρείται πλέον ένας από τους πιο εμβληματικούς villains του είδους.

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Ωστόσο, πίσω από την επιτυχία και τη δημοσιότητα, η ζωή της εξελίχθηκε με αρκετές δυσκολίες. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 8 Ιουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Los Angeles, η μητέρα της ηθοποιού ζήτησε να οριστεί διαχειρίστρια της περιουσίας της κόρης της, καθώς η Daveigh Chase δεν είχε συντάξει διαθήκη. Η περιουσία της εκτιμάται περίπου στα 400.000 δολάρια, ενώ η σχετική δικαστική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης και αστεγίας. Ο πατέρας της, John David Schwallier, είχε δηλώσει στους New York Times ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Los Angeles μαζί με τον σύντροφό της πριν από τον θάνατό της. Η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Daveigh Chase είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο σε νοσοκομείο του Los Angeles λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

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Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, είχε εμπλακεί σε διαφορετικές νομικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων κατηγορίες που αφορούσαν κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οδήγηση κλεμμένου οχήματος. Η μητέρα της, σε συνέντευξή της στη Daily Mail, είχε μιλήσει για την περίοδο που, όπως υποστήριξε, ξεκίνησαν τα προβλήματα της κόρης της. Σύμφωνα με την ίδια, η εξάρτηση της Daveigh Chase άρχισε μετά από τροχαίο με μοτοσικλέτα το 2016, όταν της χορηγήθηκαν παυσίπονα.

Η ιστορία της Daveigh Chase θυμίζει πως πίσω από τη λάμψη μιας μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας μπορεί να υπάρχει μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Για εκατομμύρια θεατές θα παραμείνει η Samara του «The Ring», η φιγούρα που προκαλούσε φόβο μέσα από την οθόνη, όμως πίσω από τον εμβληματικό ρόλο υπήρχε ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε δύσκολες προσωπικές μάχες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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