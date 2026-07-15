Το «τέλειο» έγκλημα που κατέρρευσε: Η τραγωδία της Καρολάιν Κράουτς μεταφέρεται στο Amazon Prime

Με μια ματιά Η υπόθεση της Καρολάιν Κράουτς μετατρέπεται σε σειρά-ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime.

Η βρετανική παραγωγή εστιάζει στο ψυχολογικό παιχνίδι και την προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών.

Η σειρά περιλαμβάνει μαρτυρίες από την οικογένεια, νομικούς και άτομα του περιβάλλοντος του θύματος.

Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει το χρονικό της τραγωδίας και τα "γιατί" πίσω από αυτήν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η υπόθεση της Καρολάιν Κράουτς, που στιγμάτισε τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά και κατέρριψε κάθε όριο ανθρώπινης σκληρότητας, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στις οθόνες του πλανήτη. Μέσα από μια μεγάλη βρετανική παραγωγή, το έγκλημα που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2021 στα Γλυκά Νερά γίνεται αντικείμενο μιας νέας σειράς-ντοκιμαντέρ, η οποία θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα Amazon Prime τον προσεχή Σεπτέμβριο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα σκοτεινά γεγονότα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.

Η παραγωγή, που υπογράφεται από την έμπειρη βρετανική εταιρεία StoryFilms, γνωστή για τις βραβευμένες με BAFTA δουλειές της, δεν εστιάζει μόνο στο γεγονός του θανάτου, αλλά στο περίπλοκο ψυχολογικό παιχνίδι που στήθηκε στη συνέχεια. Η υπόθεση αποτέλεσε για 37 ημέρες μια «τέλεια» παράσταση, με τον δράστη να παίζει τον ρόλο του απαρηγόρητου συζύγου, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούσαν να εξιχνιάσουν μια ανύπαρκτη ληστεία.

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Η σειρά, μέσα από δύο επεισόδια 90 λεπτών για κάθε υπόθεση που πραγματεύεται, υπόσχεται μια κινηματογραφική καταγραφή. Η δημοσιογράφος Ανθή Καρασάββα, που ανέλαβε τη δημοσιογραφική έρευνα του project, τονίζει πως η διεθνής διάσταση της υπόθεσης ήταν αναπόφευκτη, δεδομένης της καταγωγής της Καρολάιν, αλλά και της αδιανόητης προσπάθειας του δράστη να παραπλανήσει τις Αρχές στήνοντας ένα ψεύτικο σκηνικό εγκλήματος.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, το συνεργείο βρέθηκε για 14 ημέρες τόσο στην Αττική όσο και στην Αλόννησο, τον τόπο όπου μεγάλωσε η Καρολάιν. Στη σειρά θα ακουστούν μαρτυρίες-κλειδιά από τον πατέρα της άτυχης 20χρονης, τους νομικούς εκπροσώπους τόσο της οικογένειας του θύματος όσο και του δράστη, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καθώς και από άτομα από το στενό περιβάλλον της κοπέλας που βίωσαν από κοντά τη φρίκη της απώλειας.

Το ντοκιμαντέρ θα αποτυπώσει το χρονικό της τραγωδίας, ξεκινώντας από την ανακάλυψη της σορού της Καρολάιν δίπλα στο 11 μηνών βρέφος της και καταλήγοντας στις αντιφάσεις στις καταθέσεις του συζύγου της που οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Η καταδίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 11,5 έτη, τόσο σε πρώτο βαθμό όσο και στο Εφετείο, αποτέλεσε το τέλος της νομικής διαδικασίας, αλλά το ντοκιμαντέρ έρχεται τώρα να αναλύσει τα «γιατί» πίσω από την τραγωδία. Με αυτό το διεθνές βήμα, η ιστορία της Καρολάιν Κράουτς ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, μετατρέποντας μια προσωπική τραγωδία σε ένα μάθημα για τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης, σε μια εποχή όπου το true crime είδος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ στα παγκόσμια media.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ