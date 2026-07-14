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Cinema 14.07.2026

Carrie TV Series: Η νέα σκοτεινή εκδοχή του κλασικού horror έρχεται στο Amazon

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Η νέα Carrie του Mike Flanagan έρχεται με οκτώ επεισόδια, νέο cast και μια σύγχρονη ματιά στην ιστορία του Stephen King
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος "Carrie" του Stephen King από το Amazon.
  • Η σειρά εστιάζει στην Carrie ως έφηβη που αντιμετωπίζει bullying, κοινωνική πίεση και social media.
  • Δημιουργός, σεναριογράφος και showrunner είναι ο Mike Flanagan, γνωστός για έργα τρόμου.
  • Η νέα εκδοχή της "Carrie" θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα έχει σύγχρονη, ψυχολογική προσέγγιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Carrie επιστρέφει και αυτή τη φορά περνά από τα χέρια του μετρ του σύγχρονου horror Mike Flanagan. Το Amazon αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του Stephen King, δίνοντας στους fans μια πρώτη γεύση από το σκοτεινό σύμπαν που ετοιμάζεται να ζωντανέψει στις οθόνες.

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Η νέα σειρά δεν θα είναι μια απλή επανάληψη της γνωστής ιστορίας, αλλά μια σύγχρονη επανεκδοχή του κλασικού βιβλίου του 1974. Η Carrie White επιστρέφει ως μια έφηβη που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο γεμάτο bullying, κοινωνική πίεση και τη σκληρότητα της εποχής των social media, ενώ παράλληλα ανακαλύπτει πως διαθέτει μυστηριώδεις τηλεκινητικές δυνάμεις.

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Με τον Mike Flanagan στη θέση του δημιουργού, σεναριογράφου και showrunner, η σειρά έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των φίλων του τρόμου. Ο σκηνοθέτης πίσω από επιτυχίες όπως τα «The Haunting of Hill House», «Midnight Mass» και «The Fall of the House of Usher» επιστρέφει στον κόσμο του Stephen King, μετά τις κινηματογραφικές μεταφορές των «Doctor Sleep», «Gerald’s Game» και «The Life of Chuck».

https://www.instagram.com/primevideo/
https://www.instagram.com/primevideo/
https://www.instagram.com/primevideo/
https://www.instagram.com/primevideo/

Η νέα «Carrie» θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και πρωταγωνιστεί η Summer Howell στον ρόλο της Carrie White, ενώ η Samantha Sloyan υποδύεται τη μητέρα της, Margaret. Το cast περιλαμβάνει επίσης τις Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Tota, Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder και Matthew Lillard.

Η ιστορία ακολουθεί την Carrie μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, όταν αναγκάζεται να αφήσει την απομονωμένη ζωή της και να αντιμετωπίσει το δύσκολο περιβάλλον του σχολείου. Εκεί θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός viral bullying scandal, ενώ οι δυνάμεις της αρχίζουν να ξυπνούν με τρόπο που αλλάζει για πάντα τη ζωή της.

https://www.instagram.com/primevideo/
https://www.instagram.com/primevideo/

Το «Carrie» έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του horror, αφού ήταν το πρώτο μυθιστόρημα του Stephen King και κυκλοφόρησε το 1974. Η κινηματογραφική μεταφορά του 1976 από τον Brian De Palma με τη Sissy Spacek θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις σημαντικότερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών.

https://www.instagram.com/primevideo/
https://www.instagram.com/primevideo/

Με τον Mike Flanagan να υπόσχεται μια πιο σύγχρονη και βαθιά ψυχολογική προσέγγιση, η νέα σειρά του Amazon φαίνεται πως θέλει να συστήσει την Carrie White σε μια νέα γενιά θεατών. Και αν κρίνουμε από τις πρώτες εικόνες, ο εφιάλτης μόλις ξεκινά.

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Amazon Carrie ΤΑΙΝΙΑ
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