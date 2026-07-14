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Μουσικά Νέα 14.07.2026

Spoiler: Το μεγαλύτερο hit του καλοκαιριού έχει την υπογραφή της Shakira

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Το «Dai Dai» της Shakira και του Burna Boy κατέκτησε την κορυφή των Billboard Global Charts και έγραψε ιστορία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Dai Dai» της Shakira και του Burna Boy είναι το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
  • Το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή του Billboard Global 200 και του Billboard Global Excl. U.S.
  • Η επιτυχία του τραγουδιού ενισχύθηκε από την εμφάνιση των καλλιτεχνών στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ.
  • Η Shakira επιστρέφει στη σκηνή για το halftime show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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Η Shakira και ο Burna Boy συνεχίζουν το απόλυτο σερί του καλοκαιριού, αφού το «Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026)» δεν είναι απλώς ένα ακόμα viral anthem. Το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κατέκτησε την κορυφή του Billboard Global 200, αποδεικνύοντας πως η μουσική και το ποδόσφαιρο παραμένουν ένας αχτύπητος συνδυασμός.

https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/

Το τραγούδι σημείωσε περισσότερα από 41 εκατομμύρια streams μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ παράλληλα διατήρησε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα την πρώτη θέση στο Billboard Global Excl. U.S., που καταγράφει τις επιδόσεις εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη φορά που επίσημος ύμνος Μουντιάλ καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφή και των δύο παγκόσμιων charts του Billboard.

Η Shakira δεν σταματά: Από το Μουντιάλ στις Πυραμίδες για το πιο iconic live της χρονιάς

Η επιτυχία μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η εκρηκτική εμφάνιση της Shakira και του Burna Boy στην τελετή έναρξης του FIFA World Cup 2026, μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές, εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τη δυναμική του τραγουδιού, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της χρονιάς.

shakira
https://www.instagram.com/shakira/

Για τη Shakira αυτή είναι η δεύτερη φορά που φτάνει στο Νο.1 του Billboard Global 200, μετά το τεράστιο success του «TQG» με την Karol G το 2023. Για τον Burna Boy, όμως, αποτελεί την πρώτη του παγκόσμια κορυφή, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Η Shakira ποζάρει με στολή και σχηματίζει καρδιά με τα χέρια της, λίγο πριν τη συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας.
https://www.instagram.com/shakira/

Την ίδια στιγμή, η μάχη στα charts παραμένει έντονη. Η Ariana Grande υποχώρησε στη δεύτερη θέση με το «Hate That I Made You Love Me», ενώ η Ella Langley συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Στην πρώτη πεντάδα παραμένουν επίσης ο διαχρονικός Michael Jackson με το «Billie Jean» και η Olivia Rodrigo με το «Stupid Song», δείχνοντας πόσο ανταγωνιστικό είναι το παγκόσμιο μουσικό τοπίο αυτή την περίοδο.

Η Shakira ποζάρει μπροστά σε πολύχρωμο φόντο, προωθώντας τις νέες συναυλίες της στις ΗΠΑ.
https://www.instagram.com/shakira/

Οι fans περιμένουν τώρα με αγωνία τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου, όπου η Shakira αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή για το πρώτο halftime show στην ιστορία του θεσμού, μαζί με ονόματα όπως οι Justin Bieber, BTS και Madonna. Αν κρίνουμε από την πορεία του «Dai Dai», όλα δείχνουν πως το soundtrack του φετινού Μουντιάλ έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στην pop ιστορία.

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Burna Boy Shakira ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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