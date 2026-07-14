Ο Akylas συνεχίζει το πιο εκρηκτικό tour του καλοκαιριού – Οι επόμενες στάσεις του AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ

Το AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ συνεχίζεται με επιτυχία μετά τα sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με μια ματιά Η περιοδεία "AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ" συνεχίζεται με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.

Χιλιάδες θεατές έχουν ήδη παρακολουθήσει τις sold out συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Τα πρώτα 200 Early Bird εισιτήρια κοστίζουν 16€ και εξαντλούνται γρήγορα.

Ανακοινώθηκαν οι επόμενες στάσεις της περιοδείας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, μπροστά σε περισσότερους από 3.000 θεατές και τη sold out συναυλία στην κατάμεστη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ συνεχίζει να σαρώνει την Ελλάδα!

Χιλιάδες θεατές έχουν ήδη πατήσει «PRESS START» και έχουν ζήσει από κοντά το εντυπωσιακό show του Ακύλα, σε δύο συναυλίες που μετατράπηκαν σε ασταμάτητα μουσικά parties, γεμάτα ενέργεια, χορό και δυνατά sing-alongs. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, το κοινό αποθεώνει τον Ακύλα και η πιο πολυσυζητημένη περιοδεία του φετινού καλοκαιριού συνεχίζει το ταξίδι της με επόμενες στάσεις σε όλη την Ελλάδα.

«Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο» – Ο Akylas μίλησε πρώτη φορά για όσα περνούσε πίσω από τις κάμερες

Και τώρα είναι η σειρά σου να πατήσεις PRESS START!

200 EARLY BIRD ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ. 16€. ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ.

Τα 200 πρώτα Early Bird εισιτήρια κάθε συναυλίας διατίθενται στην ειδική τιμή των 16€, αυστηρά μέχρι εξαντλήσεως. Και αν κρίνουμε από όσα έχουν ήδη συμβεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα… δεν θα μείνουν για πολύ!

Επόμενες στάσεις του AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ

Κυριακή 19/7 – ΧΑΝΙΑ Κρήτης – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Δευτέρα 20/7 – Ηράκλειο Κρήτης- ΕΛΜΕΠΑ (πρώην Τ.Ε.Ι.)

Τρίτη 22/7 – Γλυφάδα – Γ’ Μαρίνα

Σάββατο 25/7 – Αγία Ναπα – Nava seaside

Δευτέρα 10/8 – Ρόδος – Βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα

Τετάρτη 12/8 – Κως – Προβλήτα

Παρασκευή 21/8 – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών

Τρίτη 25/8 – Χίος – Βολισσός

Πέμπτη 3/9 – ΠΑΤΡΑ Παλαιά σφαγεία

Σάββατο 5/9 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας

Σάββατο 12/9 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ Stage Ioannina

Κυριακή 27/9 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Tιμές εισιτηρίων :

Early Bird: 16€ (200 εισιτήρια μέχρι εξαντλήσεως)

Προπώληση: 18€

Τιμή Εισιτηρίου στο Ταμείο: 20€

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/akylas-press-start-tour-powered-by-dei/

Πάτα PRESS START, κλείσε τώρα το Early Bird εισιτήριό σου και ετοιμάσου να ζήσεις από κοντά την ενέργεια του Ακύλα στην πιο πολυσυζητημένη περιοδεία του φετινού καλοκαιριού που έχει ήδη ξεσηκώσει χιλιάδες θεατές!