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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 14.07.2026

Η Νατάσα Θεοδωρίδου «μεράκλωσε» με Δημήτρη Μητροπάνο – Το viral video από το αυτοκίνητό της

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Με μια ατάκα που έκλεψε τις εντυπώσεις και ένα αγαπημένο λαϊκό τραγούδι, η δημοφιλής ερμηνεύτρια απέδειξε ότι οι πιο αυθεντικές στιγμές δεν χρειάζονται σκηνή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου δημοσίευσε viral βίντεο στο Instagram τραγουδώντας Δημήτρη Μητροπάνο στο αυτοκίνητο.
  • Το βίντεο δείχνει την αυθόρμητη και αυθεντική πλευρά της τραγουδίστριας, κερδίζοντας θετικές αντιδράσεις.
  • Η Θεοδωρίδου μοιράζεται συχνά καθημερινές στιγμές, απομακρυσμένες από τη σκηνή και τους προβολείς.
  • Η τραγουδίστρια παραμένει ενεργή στα social media, επικοινωνώντας αυθεντικά με το κοινό της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ξέρει καλά ότι οι πιο δυνατές στιγμές στα social media δεν είναι πάντα οι πιο στημένες. Αντίθετα, εκείνες που γεννιούνται αυθόρμητα είναι συνήθως αυτές που κερδίζουν το ενδιαφέρον του κοινού και κάνουν τους θαυμαστές της να ταυτίζονται μαζί της. Αυτό ακριβώς συνέβη και με το νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου την βλέπεις να απολαμβάνει μια μουσική στιγμή μέσα στο αυτοκίνητό της, χωρίς φίλτρα και υπερβολές. Με χιούμορ, αυθεντικότητα και την αγάπη της για το καλό ελληνικό τραγούδι, η δημοφιλής ερμηνεύτρια κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα και να χαρίσει στους διαδικτυακούς της φίλους λίγα λεπτά γεμάτα κέφι.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κοσμικό event.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, στο οποίο βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό της, ακούγοντας και τραγουδώντας το διαχρονικό «Πάντα Γελαστοί» του Δημήτρη Μητροπάνου. Πριν αρχίσει να ερμηνεύει το τραγούδι, δεν έκρυψε τη χαρούμενη διάθεσή της και, με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό που τη διακρίνει, είπε χαμογελώντας: «Σταματάω και χορεύω ένα ζεϊμπέκικο μέσα στην Κηφισίας ε…».

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Στη συνέχεια. τραγούδησε με πάθος τους στίχους της μεγάλης επιτυχίας, ενώ λίγο πριν ολοκληρώσει το βίντεο γύρισε στην κάμερα και είπε: «Γεια σας ρε παιδιά. Μεράκλωσα…». Η ανάρτησή της δεν άργησε να συγκεντρώσει πλήθος αντιδράσεων, με τους ακολούθους της να σχολιάζουν τη θετική της ενέργεια, την αμεσότητα και την αγάπη της για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η Νατάσα Θεοδωρίδου επιλέγει να μοιραστεί τόσο προσωπικές και καθημερινές στιγμές με το κοινό της, δείχνοντας μια πλευρά της που απέχει από τη σκηνή και τους προβολείς.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει ακόμη ένα βίντεο που ξεχώρισε. Αυτή τη φορά βρέθηκε δίπλα στη θάλασσα, καθισμένη σε μια ξύλινη κούνια στην παραλία, ερμηνεύοντας στίχους από το αγαπημένο «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» του Μάνου Χατζιδάκι. Η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και η χαλαρή διάθεσή της δημιούργησαν ένα ξεχωριστό σκηνικό, το οποίο οι διαδικτυακοί της φίλοι υποδέχθηκαν με ιδιαίτερα θερμά σχόλια.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας συχνά να μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της. Είτε πρόκειται για μια βόλτα με το αυτοκίνητο, είτε για μια ήρεμη στιγμή δίπλα στη θάλασσα, καταφέρνει να επικοινωνεί με το κοινό της με έναν αυθεντικό τρόπο, αποδεικνύοντας ότι η μουσική και το συναίσθημα μπορούν να χωρέσουν ακόμη και στις πιο απλές στιγμές της ημέρας.

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μουσική ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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