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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 14.07.2026

«Όχι» σε όλες τις ερωτήσεις! Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή χάρισαν το πιο viral βίντεο του καλοκαιριού

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Η Δέσποινα Βανδή έκανε τις πιο... δύσκολες ερωτήσεις - Η αντίδραση της Νατάσας Θεοδωρίδου δεν ήταν αυτή που περίμενε κανείς
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή θα συνεργαστούν στη σκηνή του NOX.
  • Δύο τραγουδίστριες δημοσίευσαν ένα viral βίντεο στο Instagram με χιούμορ.
  • Στο βίντεο, η Θεοδωρίδου απαντά "όχι" σε ερωτήσεις της Βανδή λόγω ακουστικών.
  • Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με τη χημεία και το χιούμορ τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της νέας χειμερινής σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και, όπως όλα δείχνουν, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή δεν σκοπεύουν να αφήσουν τίποτα στην τύχη. Οι δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες, που από τον ερχόμενο χειμώνα θα μοιράζονται τη σκηνή του NOX, έχουν ήδη αρχίσει να ανεβάζουν τον πήχη της προσμονής, όχι μόνο με την ανακοίνωση της συνεργασίας τους, αλλά και με τον τρόπο που επιλέγουν να επικοινωνούν με το κοινό τους.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κοσμικό event.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Με χιούμορ, αυθορμητισμό και διάθεση για πειράγματα, αποδεικνύουν ότι η χημεία τους δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή, αλλά είναι εμφανής και μπροστά στην κάμερα. Το τελευταίο τους βίντεο στο Instagram έγινε μέσα σε ελάχιστο χρόνο viral, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους άφθονο γέλιο και επιβεβαιώνοντας πως το νέο μουσικό δίδυμο έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

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Οι δύο τραγουδίστριες δημοσίευσαν ένα απολαυστικό βίντεο στα social media, ακολουθώντας το δημοφιλές παιχνίδι με τα ακουστικά, το οποίο έχει γίνει τάση στο Instagram και το TikTok. Στο βίντεο, η Νατάσα Θεοδωρίδου φοράει ακουστικά με δυνατή μουσική και δεν μπορεί να ακούσει τις ερωτήσεις που της κάνει η Δέσποινα Βανδή. Εκείνη, με απόλυτη σοβαρότητα αλλά και εμφανή διάθεση για πλάκα, αρχίζει να τη βομβαρδίζει με ερωτήσεις.

«Νατάσα χαίρεσαι που θα συνεργαστούμε; Σου αρέσουν τα τραγούδια μου; Η φωνή μου σου αρέσει; Έχεις τραγουδήσει ποτέ κάποιο τραγούδι μου στο σπίτι σου μόνη σου; Θα ήθελες να φτιάξω εγώ το πρόγραμμα στο NOX; Γενικά με συμπαθείς καθόλου;». Η Νατάσα Θεοδωρίδου, χωρίς φυσικά να γνωρίζει τι ακριβώς τη ρωτά η συνάδελφός της, απαντά με απόλυτη φυσικότητα ένα ξεκάθαρο «όχι» σε κάθε ερώτηση, δημιουργώντας ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών στα social media.

Η Δέσποινα Βανδή ποζάρει χαμογελαστή και full in love κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της.
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις, με τους θαυμαστές των δύο καλλιτέχνιδων να αποθεώνουν τόσο το χιούμορ τους όσο και τη μεταξύ τους χημεία. Πολλοί σχολίασαν ότι αν αυτό είναι μόνο η αρχή, τότε οι εμφανίσεις τους στο NOX αναμένεται να έχουν όχι μόνο δυνατές μουσικές στιγμές, αλλά και αρκετό γέλιο, καθώς οι δύο τραγουδίστριες φαίνεται να απολαμβάνουν πραγματικά η μία την παρέα της άλλης.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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