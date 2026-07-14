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Celeb World 14.07.2026

«Σήμερα γιορτάζω…» – Το μήνυμα της Μαριάντας Πιερίδη που συγκίνησε!

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Η Μαριάντα Πιερίδη γιόρτασε τα 53α γενέθλιά της με ένα αισιόδοξο μήνυμα στο Instagram και μίλησε για όσα έχουν πραγματική αξία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαριάντα Πιερίδη γιόρτασε τα 53α γενέθλιά της με ένα αισιόδοξο μήνυμα στο Instagram.
  • Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την ηρεμία, την υγεία και την εσωτερική ισορροπία που έχει βρει.
  • Ο γιος της αναφέρθηκε ως το μεγαλύτερο δώρο και ευλογία της ζωής της.
  • Το μήνυμά της εστίασε στην αυτογνωσία, την ευγνωμοσύνη και την προσωπική εξέλιξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαριάντα Πιερίδη γιόρτασε τα γενέθλιά της τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ανάρτηση γεμάτη αισιοδοξία, ευγνωμοσύνη και προσωπικές σκέψεις. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που έκλεισε τα 53 της χρόνια, θέλησε να κάνει έναν μικρό απολογισμό της ζωής της, δίνοντας έμφαση σε όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά.

Πορτρέτο της Μαριάντας Πιερίδη από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή, κρατώντας ένα κομμάτι τούρτας με τρία κεράκια. Η εικόνα συνόδευε ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο δεν αναφέρθηκε μόνο στα γενέθλιά της, αλλά και στις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν όλα αυτά τα χρόνια.

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Η τραγουδίστρια μίλησε για τις αξίες που έχει κατακτήσει μέσα από τη διαδρομή της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την ηρεμία, την υγεία και την εσωτερική ισορροπία που έχει βρει. Ξεχωριστή θέση στην ανάρτησή της είχε φυσικά ο γιος της, τον οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής της, συγκινώντας τους followers της.

Η Μαριάντα Πιερίδη ως Lara Fabian στο Your Face Sounds Familiar με εντυπωσιακή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Το μήνυμα της Μαριάντας Πιερίδη

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Μαριάντα Πιερίδη έγραψε: «Σήμερα γιορτάζω. Όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή. Την ηρεμία μου. Την υγεία μου. Τον γιο μου, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου. Την ευτυχία που έμαθα να βρίσκω μέσα μου. Και τη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ. Για όλα αυτά, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Happy Birthday to me.»

Το μήνυμά της απέσπασε δεκάδες ευχές και θετικά σχόλια από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν για τα γενέθλιά της και να σχολιάσουν τα λόγια της. Η ανάρτηση της τραγουδίστριας ξεχώρισε για τον αισιόδοξο τόνο της, καθώς αντί να εστιάσει στην ηλικία της, προτίμησε να αναδείξει όλα όσα έχει κερδίσει μέσα από τις εμπειρίες της.

https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Με λίγες μόνο φράσεις, η Μαριάντα Πιερίδη έστειλε ένα μήνυμα αυτογνωσίας και ευγνωμοσύνης, υπενθυμίζοντας πως η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στις στιγμές, στους ανθρώπους που αγαπάμε και στην προσωπική μας εξέλιξη.

Η ημέρα των γενεθλίων της αποτέλεσε για τη Μαριάντα Πιερίδη μια αφορμή να κοιτάξει πίσω με χαμόγελο και να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Το μήνυμά της βρήκε ανταπόκριση στους διαδικτυακούς της φίλους, αποδεικνύοντας πως οι πιο απλές σκέψεις είναι πολλές φορές και οι πιο δυνατές.

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ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ
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