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Celeb World 29.06.2026

Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη

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Η Μαριάντα Πιερίδη συγκίνησε ως Lara Fabian στον ημιτελικό του YFSF, με την Κατερίνα Παπουτσάκη να δακρύζει στον αέρα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαριάντα Πιερίδη μεταμορφώθηκε σε Lara Fabian στο YFSF.
  • Ερμήνευσε το τραγούδι "I will always love you" στον ημιτελικό.
  • Αφιέρωσε το τραγούδι στον γιο της, συγκινώντας κριτές και κοινό.
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την εμφάνιση και την αφιέρωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο δυνατές και συναισθηματικά φορτισμένες εμφανίσεις του ημιτελικού του «Your Face Sounds Familiar», που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου, χάρισε η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία μεταμορφώθηκε σε Lara Fabian και συγκίνησε κοινό και κριτές. Η τραγουδίστρια ανέλαβε να ερμηνεύσει το απαιτητικό «I will always love you», καταφέρνοντας να αποδώσει όχι μόνο τη φωνητική δύναμη του τραγουδιού, αλλά και το έντονο συναίσθημα που το συνοδεύει.

https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Λίγο πριν ξεκινήσει την εμφάνισή της, η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια, καθώς επέλεξε να το αφιερώσει στον γιο της. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Με πήρε και με σήκωσε αυτό το τραγούδι. Η ίδια η Lara Fabian, πριν ξεκινήσει, το αφιέρωσε στους γονείς της. Εγώ το αφιέρωσα στον γιο μου». Η προσωπική αυτή εξομολόγηση έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα στην εμφάνισή της.

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Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ερμηνείας, η Κατερίνα Παπουτσάκη παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένη. Όταν ήρθε η ώρα της κριτικής, δυσκολεύτηκε να κρύψει τη φόρτισή της και, απευθυνόμενη στον Σάκη Ρουβά, είπε: «Άσε με τώρα, Σάκη, με τρέλανε. Μου άρεσε πάρα πολύ, τι να πούμε τώρα. Ήταν καταπληκτική».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αφιέρωση που είχε κάνει η Μαριάντα Πιερίδη στον γιο της, εξηγώντας πως αυτή ήταν η στιγμή που την άγγιξε περισσότερο: «Σε άκουσα και στο βίντεο, πως θα αφιέρωνες αυτό το τραγούδι στο παιδί σου, οπότε… το έπαθα. Ήσουν φανταστική».

https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Η Μαριάντα Πιερίδη δεν αρκέστηκε μόνο στη μεταμόρφωση σε Lara Fabian, αλλά κατάφερε να αποδώσει το συναίσθημα και την εσωτερικότητα του τραγουδιού, παρουσιάζοντας μία από τις πιο αυθεντικές στιγμές της βραδιάς.

katerina papoutsaki_yfsf

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχώρισε όχι μόνο για τη φωνητική της προσέγγιση, αλλά και για την προσωπική αλήθεια που μετέφερε στη σκηνή, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του μουσικού σόου.

Το «Your Face Sounds Familiar» πλέον μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 5 Ιουλίου, με την εμφάνιση της Μαριάντας Πιερίδη να συγκαταλέγεται ήδη στις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής σεζόν.

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Your Face Sounds Familiar Κατερίνα Παπουτσάκη ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ
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