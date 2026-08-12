Μίλτος Τεντόγλου: Ξανά «χρυσός» με 8,44 μ. – Η viral αντίδρασή του όταν ξέχασε το μετάλλιο

Με άλμα στα 8,44 μέτρα ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την κορυφή σε έναν δύσκολο τελικό με αντίθετο άνεμο - Πώς αντέδρασε όταν ξέχασε το μετάλλιό του

Με μια ματιά Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με άλμα 8,44 μέτρα.

Με τη νίκη του, έφτασε τα τέσσερα ευρωπαϊκά χρυσά μετάλλια στο μήκος, γράφοντας ιστορία.

Ο τελικός δυσκόλεψε τους αθλητές λόγω σταθερού αντίθετου ανέμου.

Ο Τεντόγλου ξέχασε το χρυσό του μετάλλιο, συνειδητοποιώντας το κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε ξανά. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του. Σε έναν τελικό που δυσκόλεψε τους αθλητές λόγω του σταθερού αντίθετου ανέμου, ο Τεντόγλου χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το τέταρτο άλμα για να βρει την προσπάθεια που θα του έδινε ξανά την κορυφή. Και το αποτέλεσμα ήταν κάτι περισσότερο από ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο: με τη νίκη του έφτασε τα τέσσερα ευρωπαϊκά χρυσά στο μήκος και έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης που πετυχαίνει αυτή την επίδοση.

Ο τελικός δεν ήταν εύκολη υπόθεση για κανέναν. Ο αντίθετος άνεμος δυσκόλευε τη φόρα των αθλητών και περιόριζε τις μεγάλες επιδόσεις. Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με 8,27 μ., συνέχισε με 8,19 μ. και στην τρίτη του προσπάθεια σημείωσε ξανά 8,27 μ. Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη μπει δυνατά στον αγώνα, ο Ελβετός Simon Ehammer κατάφερε προσωρινά να τον αφήσει πίσω, φτάνοντας στα 8,29 μ. Η απάντηση, όμως, δεν άργησε.

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Στην τέταρτη προσπάθεια ο Τεντόγλου διόρθωσε σημαντικά το πάτημά του και προσγειώθηκε στα 8,44 μ., έχοντας πατήσει μόλις πέντε εκατοστά πίσω από το έγκυρο σημείο. Ήταν το άλμα που ουσιαστικά του έδωσε ξανά τον έλεγχο του τελικού. Με τη νέα του επιτυχία, ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε τα τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μήκος.

Όπως συνηθίζει, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έλειψε ούτε από το πιο χαλαρό στιγμιότυπο της βραδιάς. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της ΕΡΤ γιατί δεν φορούσε το χρυσό μετάλλιο, συνειδητοποίησε πως το είχε βγάλει και το είχε αφήσει πίσω. «Πωωω, έκανα μαλ@κία. Το έβγαλα και το ξέχασα το μετάλλιο, το άφησα και έφυγα, πάω να το πάρω», είπε χαρακτηριστικά, πριν σπεύσει να το αναζητήσει.

Έτσι, σε μια βραδιά που ο Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό στην ήδη εντυπωσιακή συλλογή του και έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, φρόντισε να χαρίσει και μια από εκείνες τις αυθόρμητες στιγμές που τον κάνουν να ξεχωρίζει όχι μόνο για όσα κάνει στον στίβο, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζει.

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