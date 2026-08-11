Celeb World 11.08.2026

Τα γενέθλια της Ιωάννας Τούνη στις Μαλδίβες και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της

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Η τούρτα, το πάρτι και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Πάρη και τον σύντροφό της πρωταγωνίστησαν στην ανάρτηση που έκανε η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλιά της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες με τον σύντροφό της, γιο και φίλους.
  • Η γιορτή περιλάμβανε έκπληξη, πάρτι με τούρτα και μουσική σε εξωτικό φόντο.
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της και τον γιο της.
  • Η ίδια δήλωσε ότι οι άνθρωποι που έχει δίπλα της είναι το σημαντικότερο δώρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις πιο ξεχωριστές στιγμές των 33ων γενεθλίων της μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται στις Μαλδίβες μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη, και φίλους της. Μετά την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει όταν άλλαξε η μέρα, η Instagrammer συνέχισε τη γιορτή με ένα πάρτι σε εξωτικό φόντο και φυσικά φρόντισε να μοιραστεί στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Ανάμεσα στα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχώρισαν οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της και τον μικρό Πάρη, αποτυπώνοντας μια πιο οικογενειακή πλευρά της βραδιάς.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Το πάρτι μετά την έκπληξη

Η γιορτή για τα 33α γενέθλια της Ιωάννας Τούνη είχε ξεκινήσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο σύντροφός της και οι φίλοι της τής επιφύλαξαν μια έκπληξη στις Μαλδίβες. Η βραδιά, όμως, είχε και συνέχεια, καθώς ακολούθησε πάρτι με τούρτα, μουσική και αγαπημένα πρόσωπα. Η ίδια έδειξε στους followers της μερικές από τις στιγμές της βραδιάς, μεταξύ των οποίων και τη στιγμή που της φέρνουν ακόμη μία τούρτα για να σβήσει τα κεράκια της.

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Η τρυφερή οικογενειακή στιγμή

Από το φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη ξεχώρισαν ιδιαίτερα τα στιγμιότυπα με τον σύντροφό της και τον γιο της. Ο Πάρης βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας του σε μια ημέρα που είχε ξεχωριστή σημασία για εκείνη, ενώ η οικογενειακή ατμόσφαιρα ήταν εμφανής στις φωτογραφίες. Η ίδια, μάλιστα, θέλησε να συνοψίσει το συναίσθημά της με μια φράση που έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πλούσια στη ζωή γιατί έχω αυτούς εδώ».

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Οι Μαλδίβες έγιναν το σκηνικό των γενεθλίων

Με φόντο τις Μαλδίβες, η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα γενέθλιά της έχοντας κοντά της τους ανθρώπους που αγαπά. Από την έκπληξη του συντρόφου και των φίλων της μέχρι το πάρτι και τις οικογενειακές φωτογραφίες, η ημέρα της ήταν γεμάτη στιγμές που θέλησε να κρατήσει και να μοιραστεί. Και αν κρίνεις από την ανάρτησή της, για την ίδια το πιο σημαντικό δώρο δεν ήταν ούτε η τούρτα ούτε το εξωτικό σκηνικό, αλλά οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα της στα 33α γενέθλιά της.

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ΓΕΝΕΘΛΙΑ Ιωάννα Τούνη ταξίδι
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