2.000 fans περίμεναν την Georgina για τον γάμο με τον Ronaldo – Και τελικά… λάθος νύφη!

Με μια ματιά 2.000 fans συγκεντρώθηκαν σε γάμο στη Μαδέρα, πιστεύοντας ότι θα παντρευόταν ο Cristiano Ronaldo.

Η άφιξη μιας νύφης με Rolls-Royce προκάλεσε σύγχυση, καθώς την πέρασαν για Georgina Rodriguez.

Η πραγματική νύφη ήταν η Fatima Nicole Cunha, που πήγαινε στον δικό της γάμο.

Το περιστατικό έγινε viral και ο Cristiano Ronaldo αντέδρασε με χιούμορ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Cristiano Ronaldo κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής σε έναν γάμο στη Μαδέρα χωρίς καν να βρίσκεται εκεί! Περισσότεροι από 2.000 fans του Πορτογάλου σταρ συγκεντρώθηκαν έξω από τον καθεδρικό ναό του Funchal, καθώς πίστευαν πως εκεί θα παντρευόταν την Georgina Rodriguez. Η προσμονή ήταν τεράστια και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην είσοδο της εκκλησίας, μέχρι τη στιγμή που μια πολυτελής Rolls-Royce έκανε την εμφάνισή της. Όταν από το αυτοκίνητο άρχισε να κατεβαίνει η νύφη, αρκετοί θεώρησαν πως μόλις είχε φτάσει η Georgina και πως ο πολυσυζητημένος γάμος του Cristiano Ronaldo ήταν έτοιμος να ξεκινήσει. Μόνο που η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.

Η νύφη ήταν η Fatima Nicole Cunha, η οποία έφτανε στην εκκλησία για να παντρευτεί τον Fabio Ramos. Και κάπως έτσι, ο δικός της γάμος βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο ενός τεράστιου πλήθους, με τους καλεσμένους να προσπαθούν να περάσουν ανάμεσα στους fans και τη νύφη να γίνεται άθελά της το πρόσωπο μιας επικής παρεξήγησης. Το περιστατικό έγινε viral και, όταν το βίντεο έφτασε μέχρι τον ίδιο τον Cristiano Ronaldo, εκείνος δεν μπορούσε παρά να το διασκεδάσει, αντιδρώντας με πέντε emoji γέλιου.

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Η φήμη πως ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodriguez θα παντρεύονταν στη Μαδέρα ήταν αρκετή για να συγκεντρωθεί ένα τεράστιο πλήθος έξω από τον καθεδρικό ναό του Funchal. Περισσότεροι από 2.000 θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, περιμένοντας να δουν από κοντά τον Πορτογάλο σταρ και την αγαπημένη του. Τα κινητά είχαν πάρει θέση, τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην είσοδο και όλοι περίμεναν τη στιγμή που θα εμφανιζόταν το διάσημο ζευγάρι. Μόνο που η πραγματικότητα είχε άλλα σχέδια.

Όταν εμφανίστηκε μια πολυτελής Rolls-Royce, η άφιξη της νύφης έκανε αρκετούς να πιστέψουν πως η αναμονή είχε τελειώσει και πως η Georgina Rodriguez είχε μόλις φτάσει στην εκκλησία. Και τότε ξεκίνησε το μπέρδεμα. Η γυναίκα που βγήκε από τη Rolls-Royce ήταν η Fatima Nicole Cunha. Η ίδια δεν είχε καμία σχέση με τον Cristiano Ronaldo ή την Georgina Rodriguez. Είχε απλώς φτάσει στον καθεδρικό ναό για τον δικό της γάμο με τον Fabio Ramos. Το πρόβλημα ήταν ότι οι περισσότεροι από τους συγκεντρωμένους περίμεναν κάποιον άλλο.

Οι καλεσμένοι του ζευγαριού βρέθηκαν να προσπαθούν να περάσουν μέσα από ένα τεράστιο πλήθος θαυμαστών, ενώ η άφιξη της νύφης δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση. Μπορείς εύκολα να φανταστείς τη σκηνή: μια νύφη με εντυπωσιακό αυτοκίνητο φτάνει στην εκκλησία, εκατοντάδες κινητά καταγράφουν κάθε κίνηση και γύρω της βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν να δουν την Georgina.

Όπως ήταν φυσικό, ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από τα social media. Το βίντεο από την άφιξη της Fatima Nicole Cunha άρχισε να κυκλοφορεί και πολύ γρήγορα έγινε viral, ακριβώς επειδή η εικόνα ήταν τόσο παράδοξη. Μια νύφη προσπαθεί να φτάσει στον γάμο της, ενώ χιλιάδες fans έχουν συγκεντρωθεί γύρω της επειδή πιστεύουν πως πρόκειται να εμφανιστεί η Georgina Rodriguez. Το βίντεο έφτασε μέχρι τον Πορτογάλο σταρ, ο οποίος φαίνεται πως βρήκε την όλη κατάσταση εξίσου αστεία με όλους τους υπόλοιπους. Η αντίδρασή του. Πέντε emoji γέλιου.

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