Celeb World 07.08.2026

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου μοιράστηκε στα social media μια τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της μέσα από το αυτοκίνητο που έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου μοιράστηκε τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της στη Δράμα.
  • Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο με συνομιλία τους στο αυτοκίνητο.
  • Η μητέρα της δήλωσε χαρούμενη που την έχει κοντά της και αγαπά το κοινό της.
  • Η Θεοδωρίδου τόνισε τη σημασία της οικογένειας ως στήριγμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσα Θεοδωρίδου μοιράστηκε με τους followers της μια από τις πιο γλυκές οικογενειακές στιγμές της, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Δράμα, κοντά στους δικούς της ανθρώπους, και μέσα από ένα αυθόρμητο βίντεο έδειξε μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της. Μέσα στο αυτοκίνητο, οι δυο τους αντάλλαξαν λόγια γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα, δημιουργώντας μια στιγμή που ξεχώρισε στα social media. Για τη Νατάσα Θεοδωρίδου, άλλωστε, η οικογένεια αποτελεί πάντα μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές της.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κοσμική εκδήλωση.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια φαίνεται χαμογελαστή δίπλα στη μητέρα της, την οποία ρωτά αν είναι χαρούμενη που επέστρεψε στο χωριό. Η απάντησή της ήταν γεμάτη συναίσθημα, με τη μητέρα της να της λέει πως είναι πολύ ευτυχισμένη που την έχει κοντά της. Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και θέλησε να μοιραστεί αυτή τη μοναδική στιγμή με τον κόσμο που την ακολουθεί.

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Με χιούμορ και αγάπη, η Νατάσα Θεοδωρίδου ζήτησε από τη μητέρα της να πει λίγα λόγια στους θαυμαστές της. «Πες κάτι στο κοινό σου, ρε μαμά», ακούγεται να της λέει στο βίντεο, με τη μητέρα της να ανταποκρίνεται με τον πιο γλυκό τρόπο.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου στη σκηνή με κόκκινο φόρεμα και υψωμένα χέρια.
Η Νατάσα Θεοδωρίδου σε μια δυναμική στιγμή επί σκηνής.

«Σας αγαπώ και σας λατρεύω γιατί αγαπάτε το παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πόσο περήφανη είναι για την κόρη της. Η τραγουδίστρια, από την πλευρά της, της εξέφρασε την αγάπη της, χαρακτηρίζοντάς την την καλύτερη μητέρα του κόσμου.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2021.
Η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδάει στα Mad Video Music Awards 2021.

Η στιγμή αυτή απέδειξε πως πίσω από τη λαμπερή καριέρα και τις μεγάλες επιτυχίες, υπάρχουν πάντα οι άνθρωποι που αποτελούν το μεγαλύτερο στήριγμα κάθε καλλιτέχνη.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου συνεχίζει να μοιράζεται με το κοινό της στιγμές από την καθημερινότητά της, αφήνοντας τους fans της να γνωρίσουν μια πιο αυθεντική πλευρά της. Η επίσκεψή της στη Δράμα και ο χρόνος που πέρασε με τη μητέρα της έγιναν μια όμορφη υπενθύμιση πως οι πιο απλές στιγμές είναι συχνά και οι πιο πολύτιμες.

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μαμά ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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