Celeb World 07.08.2026

Αν αγαπάς την περιπέτεια, δες την Αθηνά Οικονομάκου να κολυμπά με καρχαρίες στη Γαλλική Πολυνησία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Καρχαρίες, σαλάχια και εξωτικά τοπία πρωταγωνιστούν στο ταξίδι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella κάνουν honeymoon στη Γαλλική Πολυνησία.
  • Το ζευγάρι κολύμπησε δίπλα σε σαλάχια και μικρούς καρχαρίες στη Moorea.
  • Η Moorea προσφέρει κρυστάλλινα νερά, καταπράσινους λόφους και εξωτικά τοπία.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ταξίδια που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο και το honeymoon της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Bruno Cerella είναι ένα από αυτά. Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει τη μαγευτική Moorea στη Γαλλική Πολυνησία, με κάθε νέα εικόνα να θυμίζει εξωτική καρτ ποστάλ. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές στιγμές τους ήταν μια μοναδική εμπειρία στη θάλασσα, όπου κολύμπησαν δίπλα σε σαλάχια και μικρούς καρχαρίες. Μια περιπέτεια που αποδεικνύει πως οι πιο αξέχαστες αναμνήσεις δημιουργούνται έξω από τα συνηθισμένα.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από αυτό το ξεχωριστό ταξίδι, δείχνοντας το απίστευτο τοπίο και τις εμπειρίες που ζει στο πλευρό του συντρόφου της. Τα καταγάλανα νερά, η τροπική φύση και η επαφή με τη θαλάσσια ζωή δημιούργησαν ένα σκηνικό που μοιάζει κινηματογραφικό. Η βουτιά με τους καρχαρίες ήταν σίγουρα μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν, καθώς συνδύασε περιπέτεια, εξερεύνηση και μια δόση αδρεναλίνης.

Διάβασε επίσης: Το «μπανάκι» της Ανδρομάχης είναι το πιο καλοκαιρινό post που θα δεις σήμερα

Η Moorea θεωρείται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Γαλλικής Πολυνησίας, χάρη στα κρυστάλλινα νερά, τους καταπράσινους λόφους και τα εξωτικά τοπία της. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί όνειρο ζωής για πολλούς ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella φαίνεται πως επέλεξαν να ζήσουν το ταξίδι τους στο έπακρο, δοκιμάζοντας εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα. Από τις βόλτες στο τροπικό νησί μέχρι τις βουτιές στη θάλασσα, το honeymoon τους είναι γεμάτο στιγμές που μας κάνουν να ονειρευόμαστε τον επόμενο προορισμό μας.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Οι φωτογραφίες από τη Moorea έχουν ήδη κλέψει τις εντυπώσεις, με το ζευγάρι να μας μεταφέρει μέσα από τα social media σε έναν πραγματικό επίγειο παράδεισο. Η εμπειρία με τους καρχαρίες ξεχωρίζει ως η πιο τολμηρή στιγμή του ταξιδιού και μας θυμίζει πως οι διακοπές μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ξεχωριστές όταν περιλαμβάνουν μικρές περιπέτειες.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Το honeymoon της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella δεν είναι απλώς μια απόδραση σε έναν πανέμορφο προορισμό, αλλά μια συλλογή από εμπειρίες που μοιάζουν βγαλμένες από bucket list. Και σίγουρα μας δίνει την καλύτερη έμπνευση για το επόμενο ταξίδι μας.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BRUNO CERELLA ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ διακοπές
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει

Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει

07.08.2026
Επόμενο
«Love sensation»: Η Madonna και η Kylie Minogue κυκλοφορούν το πρώτο τους ντουέτο

«Love sensation»: Η Madonna και η Kylie Minogue κυκλοφορούν το πρώτο τους ντουέτο

07.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι
Celeb News

Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι

07.08.2026
Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει
Celeb News

Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει

07.08.2026
Zendaya και Tom Holland: Ο μυστικός γάμος των 500.000 λιρών και το πάρτι στην αγγλική εξοχή
Celeb News

Zendaya και Tom Holland: Ο μυστικός γάμος των 500.000 λιρών και το πάρτι στην αγγλική εξοχή

07.08.2026
Αν ψάχνεις νέο χόμπι, δες τον Σάκη Ρουβά να γίνεται μελισσοκόμος στην Κύθνο
Celeb News

Αν ψάχνεις νέο χόμπι, δες τον Σάκη Ρουβά να γίνεται μελισσοκόμος στην Κύθνο

07.08.2026
Αμαλία Κωστοπούλου: Η ιταλική απόδραση στο Κάπρι που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ
Celeb News

Αμαλία Κωστοπούλου: Η ιταλική απόδραση στο Κάπρι που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ

07.08.2026
Ιουλία Καλλιμάνη: Η έντονη αντίδρασή της όταν θεατής τής πέταξε λουλούδια στη σκηνή
Celeb News

Ιουλία Καλλιμάνη: Η έντονη αντίδρασή της όταν θεατής τής πέταξε λουλούδια στη σκηνή

07.08.2026
Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε το πιο καλοκαιρινό post από τη Μύκονο
Celeb News

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε το πιο καλοκαιρινό post από τη Μύκονο

07.08.2026
Ο αδερφός της Angelina Jolie έκανε come out: «Κουράστηκα να κρύβομαι»
Celeb News

Ο αδερφός της Angelina Jolie έκανε come out: «Κουράστηκα να κρύβομαι»

07.08.2026
Το «μπανάκι» της Ανδρομάχης είναι το πιο καλοκαιρινό post που θα δεις σήμερα
Celeb News

Το «μπανάκι» της Ανδρομάχης είναι το πιο καλοκαιρινό post που θα δεις σήμερα

07.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας