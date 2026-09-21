Celeb World 21.09.2026

Amal Clooney: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες» – Η δήλωση λίγο πριν φύγει από την Αθήνα

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Τι είπε η Amal Clooney στις κάμερες λίγο πριν φύγει από την Αθήνα και ολοκληρώσει την επίσκεψή της στην Ελλάδα
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η Amal Clooney δήλωσε «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες» πριν αναχωρήσει από την Αθήνα.
  • Η επίσκεψή της συνδέθηκε με την Ετήσια Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.
  • Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, συζητώντας πολιτισμό και πολιτιστική διπλωματία.
  • Αναφέρθηκε στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα και συμμετείχε σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη.
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Μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλές λέξεις για να αφήσεις τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτό ακριβώς συνέβη και με την Amal Clooney, η οποία λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα θέλησε να μοιραστεί ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα θερμό μήνυμα για την Ελλάδα. Αν παρακολούθησες την επίσκεψή της στη χώρα μας, θα είδες πως η παρουσία της Amal Clooney δεν πέρασε απαρατήρητη. Η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η Amal Clooney στην Αθήνα, με την επίσκεψή της να προκαλεί ερωτήματα για τους λόγους που την οδήγησαν στην Ελλάδα.
https://www.instagram.com/amal.clooney.official/

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η Amal Clooney συνάντησε τις κάμερες της εκπομπής «Happy Day» στο αεροδρόμιο. Παρότι δεν θέλησε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, όταν ρωτήθηκε για την Ελλάδα έκανε μια εξαίρεση. Η απάντησή της ήταν σύντομη και ξεκάθαρη: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες». Μια φράση μόλις λίγων λέξεων, η οποία όμως ήταν αρκετή για να γίνει θέμα συζήτησης. Η ίδια κράτησε χαμηλούς τόνους και δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο, διατηρώντας τη διακριτικότητα που χαρακτήρισε και την παρουσία της στην Αθήνα.

george_clooney_amal
ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, η Amal Clooney είχε σημαντικές συναντήσεις, μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασσούλα , αλλά και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη  και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ζητήματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Η επίσκεψή της συνδέθηκε με την ετήσια συνάντηση των πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, ενώ συμμετείχε και σε εκδήλωση στον ναό του Ολυμπίου Διός με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τον πολιτισμό. Παράλληλα, κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η Amal Clooney αναφέρθηκε και στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν.

https://www.instagram.com/amal.clooney.official/
https://www.instagram.com/amal.clooney.official/

Φυσικά, εκτός από τις επίσημες υποχρεώσεις της, η Amal Clooney είχε την ευκαιρία να απολαύσει και μερικές πιο προσωπικές στιγμές στην Αθήνα. Μαζί με τη μητέρα της, Baria Alamuddin, επισκέφθηκε τον Ναό του Ολυμπίου Διός, τραβώντας τα βλέμματα και με τις κομψές εμφανίσεις τους. Η Amal επέλεξε ένα total white κοστούμι, ενώ η μητέρα της εμφανίστηκε με ένα ασπρόμαυρο σύνολο με πουά μοτίβο. Και κάπως έτσι, η σύντομη επίσκεψη της Amal Clooney στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με μια απλή αλλά ιδιαίτερα ζεστή φράση για τη χώρα μας.

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Amal Clooney UNESCO
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