Plot twist στο box office: Πώς η «Οδύσσεια» έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της Universal

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας το «Jurassic World» και becoming την πιο εμπορική ταινία της Universal

Με μια ματιά Η «Οδύσσεια» του Nolan έγινε η Νο1 ταινία στην ιστορία της Universal σε εισπράξεις.

Η ταινία ξεπέρασε τα 1,67 δισ. δολάρια του «Jurassic World» και έφτασε τα 1,68 δισ. δολάρια.

Είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του Christopher Nolan.

Η ταινία συνέβαλε στην εντυπωσιακή πορεία των κινηματογράφων το καλοκαίρι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και πλέον έχει αφήσει πίσω της κάθε άλλη ταινία στην ιστορία της Universal. Το κινηματογραφικό έπος με πρωταγωνιστή τον Matt Damon κατάφερε να ξεπεράσει ένα από τα μεγαλύτερα blockbuster του στούντιο και να γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο box office.

Στην ένατη εβδομάδα προβολής της, η ταινία ξεπέρασε τα 1,67 δισ. δολάρια που είχε συγκεντρώσει παγκοσμίως το «Jurassic World» το 2015. Η «Οδύσσεια» έφτασε περίπου τα 1,68 δισ. δολάρια, κατακτώντας την κορυφή και χαρίζοντας στη Universal ένα νέο ρεκόρ.

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Το εντυπωσιακό είναι ότι η επιτυχία της δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο ρεκόρ. Η ταινία έχει γίνει η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του Christopher Nolan, ενώ έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιδόσεις και στην IMAX, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να επιλέγει τη μεγάλη οθόνη για κινηματογραφικά θεάματα τέτοιου μεγέθους.

Η «Οδύσσεια» αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την εντυπωσιακή πορεία του φετινού καλοκαιριού στους κινηματογράφους, μαζί με μεγάλες παραγωγές όπως το «Spider-Man: Brand New Day». Συνολικά, το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε ιστορικές επιδόσεις στο αμερικανικό box office.

Με την παγκόσμια πορεία της να συνεχίζεται, η «Οδύσσεια» έχει πλέον περάσει σε μια διαφορετική κατηγορία: από ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό project του Christopher Nolan, σε ένα από τα μεγαλύτερα box office φαινόμενα της χρονιάς και πλέον τη Νο1 ταινία στην ιστορία της Universal σε εισπράξεις.

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