«Seasons»: Η viral horror ιστορία του Reddit έρχεται στη μεγάλη οθόνη με την Lily James

Η viral ιστορία του Reddit «Old country» μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη ως «Seasons», με πρωταγωνίστρια τη Lily James

Με μια ματιά Η ταινία τρόμου «Seasons» με πρωταγωνίστρια τη Lily James θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου 2027.

Η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι που αγοράζει ένα ράντσο, το οποίο κατοικείται από αρχαία πνεύματα.

Η ιστορία της ταινίας ξεκίνησε ως viral horror στο Reddit και μεταφέρθηκε σε βιβλίο.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Drew Hancock, γνωστός από το «Companion». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lily James ετοιμάζεται να μας βάλει σε ένα αρκετά creepy σύμπαν με τη νέα horror ταινία «Seasons», η οποία έχει ήδη ημερομηνία κυκλοφορίας. Η Amazon MGM ανακοίνωσε ότι η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Νοεμβρίου 2027, λίγες ημέρες μετά το Halloween.

Στην ταινία, η Lily James και ο Jack Reynor υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που αγοράζει το ράντσο των ονείρων του. Πολύ γρήγορα, όμως, ανακαλύπτουν ότι το νέο τους σπίτι κρύβει κάτι πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι μπορούσαν να φανταστούν.

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Η περιοχή κατοικείται από αρχαία πνεύματα, τα οποία τους υποβάλλουν σε όλο και πιο disturbing τελετουργίες καθώς αλλάζουν οι εποχές. Και κάπως έτσι, το σπίτι που έμοιαζε με το τέλειο νέο ξεκίνημα μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη χωρίς εύκολη έξοδο.

Το «Seasons» έχει μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω του, αφού όλα ξεκίνησαν από μια viral horror ιστορία στο Reddit του Matt Query. Η ιστορία μεταφέρθηκε αργότερα στο βιβλίο Old Country, που κυκλοφόρησε το 2022 μαζί με τον Harrison Query, και τώρα αποκτά κινηματογραφική μορφή.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Drew Hancock, γνωστός από το thriller «Companion». Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη οι Ron Perlman, Elizabeth McGovern, Wes Studi και Dane DiLiegro.

Η Lily James, που πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως Pamela Anderson στη σειρά Pam & Tommy, έχει αρκετά projects μπροστά της, μεταξύ των οποίων τα «The Liberation», «Bad Lieutenant: Tokyo» και το νέο «Cliffhanger».

Το «Seasons» αναμένεται να κάνει την κινηματογραφική του πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου 2027, με την Amazon MGM να ποντάρει σε ένα horror που συνδυάζει απομονωμένο τοπίο, υπερφυσικό τρόμο και μια ιστορία που ξεκίνησε από το internet.

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