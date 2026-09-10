Cinema 10.09.2026

«Snoop»: Αυτό είναι το cast της νέας βιογραφικής ταινίας για τον Snoop Dogg

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Ο Snoop Dogg γίνεται κινηματογραφικός ήρωας και το cast της νέας ταινίας περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της hip-hop ιστορίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jonathan Daviss θα υποδυθεί τον Snoop Dogg στην βιογραφική ταινία «Snoop».
  • Το cast περιλαμβάνει ηθοποιούς για τους Dr. Dre, Tupac, Biggie Smalls, Suge Knight, Nate Dogg και Warren G.
  • Η ταινία «Snoop» είναι η πρώτη συνεργασία Universal Pictures και Death Row Pictures.
  • Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ζωή του Snoop Dogg γίνεται ταινία και πλέον γνωρίζουμε ποιοι ηθοποιοί θα ενσαρκώσουν τα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του. Η νέα βιογραφική ταινία, με τίτλο «Snoop», ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς rappers όλων των εποχών, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την εκτόξευσή του στη hip-hop σκηνή.

snoop_dog
https://www.instagram.com/snoopdogg/

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Jonathan Daviss, γνωστός από το Outer Banks, ο οποίος θα υποδυθεί τον ίδιο τον Snoop Dogg. Η επιλογή του ηθοποιού δεν ήταν μια γρήγορη διαδικασία, καθώς πέρασε από auditions για αρκετούς μήνες και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον ίδιο τον rapper, ώστε να προετοιμαστεί για τον ρόλο.

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Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά στον πρωταγωνιστή. Το cast περιλαμβάνει ηθοποιούς που θα υποδυθούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της hip-hop ιστορίας, όπως ο Dr. Dre, ο Tupac Shakur, ο Biggie Smalls, ο Suge Knight, ο Nate Dogg και ο Warren G. Και αν αναρωτιέσαι ποιος θα παίξει ποιον, έχουμε συγκεντρώσει όλο το cast της πολυαναμενόμενης ταινίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιοι ηθοποιοί θα υποδυθούν τα θρυλικά πρόσωπα;

Ο Myles Bullock θα υποδυθεί τον Dr. Dre, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην καριέρα του Snoop. Ο Dre ήταν εκείνος που τον έφερε πιο κοντά στη Death Row Records και τον παρουσίασε στο κοινό μέσα από το «The Chronic», ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την παραγωγή του debut album του Snoop, Doggystyle.

https://www.instagram.com/mylesbullock.be/
https://www.instagram.com/mylesbullock.be/

Τον Tupac Shakur θα ενσαρκώσει ο Camron Jones, ενώ τον Suge Knight, συνιδρυτή της Death Row Records, θα υποδυθεί ο Tre Hale. Η ιστορία των συγκεκριμένων προσώπων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πορείας του Snoop, αλλά και της ιστορίας της West Coast hip-hop σκηνής των ’90s.

https://www.instagram.com/camronjones/
https://www.instagram.com/camronjones/

Ο Swayvo Twain θα παίξει τον Biggie Smalls, ενώ ο Algee Smith αναλαμβάνει τον ρόλο του Warren G. Ο Warren G είχε γνωρίσει τον Snoop από τα εφηβικά τους χρόνια στο Long Beach και ήταν μέρος της πρώιμης μουσικής του διαδρομής.

https://www.instagram.com/itsalgee
https://www.instagram.com/itsalgee

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο ρόλος του Nate Dogg, τον οποίο θα υποδυθεί ο Corey Champagne. Ο Nate Dogg ήταν ξάδερφος του Snoop και μαζί με τον Warren G και τον ίδιο δημιούργησαν ως έφηβοι το hip-hop trio 213.

https://www.instagram.com/coreychampagne/
https://www.instagram.com/coreychampagne/

Στο cast βρίσκουμε ακόμη τον Olly Sholotan ως Kurupt και την Jonica Booth ως The Lady of Rage, δύο ακόμη σημαντικές παρουσίες από την εποχή της Death Row Records.

Τη μητέρα του Snoop, Beverly Tate, θα υποδυθεί η Lauren London, ενώ τη σύζυγό του, Shanté Broadus, η Laya DeLeon Hayes. Η Beverly Tate είχε ιδιαίτερη επιρροή στον γιο της και μάλιστα από εκείνη προέκυψε το nickname «Snoopy», που αργότερα εξελίχθηκε στο Snoop Dogg.

https://www.instagram.com/laurenlondon/
https://www.instagram.com/laurenlondon/

Η ταινία «Snoop» θα σκηνοθετηθεί από τον Craig Brewer, ενώ το σενάριο βασίζεται σε κείμενο του Joe Robert Cole, με τον Brewer να έχει αναλάβει τη νέα εκδοχή. Η ταινία αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή της συνεργασίας της Universal Pictures με την Death Row Pictures, την εταιρεία παραγωγής του Snoop.

Ο Snoop Dogg με γυαλιά και μπλε τζάκετ πάνω από λευκό t-shirt.
Ο Snoop Dogg ποζάρει φορώντας ένα t-shirt με το πρόσωπό του και ένα σκούρο τζάκετ.

Η πρεμιέρα του «Snoop» στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου 2027, οπότε μένει να δούμε πώς θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η ιστορία ενός rapper που κατάφερε να γίνει pop culture icon πολύ πέρα από τη μουσική.

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