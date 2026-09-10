Tom Cruise: Κυκλοφόρησε το επίσημο και τελευταίο trailer του «Digger»

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer της ταινίας «Digger» με τον Tom Cruise.

Ο Tom Cruise εμφανίζεται ριζικά αλλαγμένος, υποδυόμενος έναν μεγιστάνα πετρελαίου.

Η ταινία περιγράφεται ως "κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων" και είναι αγγλόφωνη του Iñárritu.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Riz Ahmed, Sandra Hüller και John Goodman. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tom Cruise που βλέπεις στο νέο trailer του «Digger» δεν θυμίζει σε τίποτα τον σταρ που έχεις συνηθίσει να βλέπεις να τρέχει, να κάνει επικίνδυνα stunts και να αψηφά κάθε πιθανό όριο στις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές του Hollywood. Αυτή τη φορά, ο διάσημος ηθοποιός αφήνει πίσω του την εικόνα του ακούραστου action hero και μεταμορφώνεται σε έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, τόσο εμφανισιακά όσο και υποκριτικά. Στο «Digger», ο Tom Cruise ενσαρκώνει τον Digger Rockwell, έναν πανίσχυρο μεγιστάνα πετρελαίου από το Texas, με βαριά προφορά, κοιλιά και αραιά λευκά μαλλιά, σε μια ταινία που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του πολυβραβευμένου Alejandro González Iñárritu. Και αν κρίνεις από το τελικό trailer, αυτή η συνεργασία είναι έτοιμη να παρουσιάσει έναν Tom Cruise που πραγματικά δεν έχεις συνηθίσει να βλέπεις.

Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό επίσημο trailer του «Digger», αποκαλύπτοντας περισσότερα στοιχεία από την ιστορία και, φυσικά, τη μεγάλη μεταμόρφωση του Tom Cruise. Η ταινία περιγράφεται ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων» και αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο κινηματογραφικό project του Alejandro González Iñárritu μετά το «The Revenant». Αν έχεις στο μυαλό σου τον Tom Cruise όπως τον βλέπεις συνήθως στις ταινίες του, είναι μάλλον δύσκολο να αναγνωρίσεις αμέσως τον ηθοποιό στον νέο του ρόλο.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το trailer του «Love of your life» που θα σε κάνει να ερωτευτείς

Ο Digger Rockwell είναι ένας πανίσχυρος Τεξανός μεγιστάνας πετρελαίου, ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία, αλλά φαίνεται πως οι δραστηριότητές του έχουν οδηγήσει σε μια οικολογική καταστροφή με συνέπειες που ξεφεύγουν πολύ από τον έλεγχό του. Η κατάσταση γίνεται τόσο σοβαρή ώστε το χάος που έχει δημιουργηθεί να απειλεί ακόμη και να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό που συνδυάζει μαύρη κωμωδία, πολιτική, οικολογία και απόλυτο χάος.

Ο Tom Cruise εμφανίζεται με εντελώς διαφορετική εμφάνιση, έχοντας πάρει βάρος για τον ρόλο, ενώ τα αραιά λευκά μαλλιά και η έντονη τεξανή προφορά ολοκληρώνουν τη μεταμόρφωση του χαρακτήρα. Είναι μια εικόνα που απέχει πολύ από τον Ethan Hunt του «Mission: Impossible» και τους αμέτρητους action ρόλους που έχουν συνδέσει το όνομά του με τις πιο εντυπωσιακές κινηματογραφικές σκηνές των τελευταίων δεκαετιών.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ, με τους Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde και Emma D’Arcy να βρίσκονται επίσης στους βασικούς ρόλους. Ο John Goodman υποδύεται τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταστροφή και φτάνει στο σημείο να παρακαλά τον χαρακτήρα του Tom Cruise να διορθώσει το χάος που έχει προκαλέσει.

Το σενάριο υπογράφει ο Alejandro González Iñárritu μαζί με τους Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone και Sabina Berman, ενώ η ταινία γυρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε διάστημα έξι μηνών. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε VistaVision, ενώ ο Iñárritu συνεργάστηκε ξανά με τον βραβευμένο με Oscar διευθυντή φωτογραφίας Emmanuel Lubezki, με τον οποίο είχε δουλέψει και στο «The Revenant».

Διάβασε επίσης: «Heat 2»: Ο Stephen Graham μπαίνει στο sequel της θρυλικής ταινίας