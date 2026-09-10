Γιώργος Λιάγκας: Δες ποιοι θα είναι στην νέα ομάδα του «Πρωινού»

Ο Γιώργος Λιάγκας ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν του «Πρωινού» με νέα πρόσωπα και μία πολυσυζητημένη επιστροφή

Με μια ματιά Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε τη νέα ομάδα του «Πρωινού» για την επερχόμενη σεζόν.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επιστρέφει στην εκπομπή μετά από χρόνια.

Παραμένουν η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο Τάσος Τεργιάκης, η Γιώτα Κηπουρού και ο Γρηγόρης Μπάκας.

Νέα προσθήκη στην ομάδα είναι η Νόρα Καούρη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις πρωινές μας οθόνες και αυτή τη φορά το «Πρωινό» έρχεται με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του. Λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ο παρουσιαστής έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στον ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε στα social media την πρώτη φωτογραφία με τους συνεργάτες του, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά το νέο team της εκπομπής. Ανάμεσα στα γνώριμα πρόσωπα υπάρχει και μία επιστροφή που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον.

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Ο λόγος για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος επιστρέφει στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα αρκετά χρόνια μετά την προηγούμενη συνεργασία τους. Οι δύο παρουσιαστές έχουν ξαναβρεθεί τηλεοπτικά στο παρελθόν και πλέον η συνάντησή τους στον «Πρωινό» δημιουργεί ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία.

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα παραμένουν η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης, ενώ στην παρέα προστίθεται η Νόρα Καούρη. Παράλληλα, συνεχίζουν στην εκπομπή η Γιώτα Κηπουρού και ο Γρηγόρης Μπάκας, με το ρεπορτάζ και την ενημέρωση να διατηρούν σημαντική θέση στη θεματολογία.

Με τη νέα σύνθεση, το «Πρωινό» ετοιμάζεται να κάνει restart για τη νέα σεζόν, συνδυάζοντας τα γνώριμα πρόσωπα με νέες προσθήκες. Το μεγάλο comeback του Δημήτρη Ουγγαρέζου είναι, φυσικά, ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να συζητηθούν περισσότερο.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50 στον ΑΝΤ1. «Ερχόμαστε… Πιο δυνατοί από ποτέ!!!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στη δημοσίευσή του, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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