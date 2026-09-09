Μεγάλη δωρεάν συναυλία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Καλλιμάρμαρο

Τα πάντα για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Καλλιμάρμαρο με πλήθος καλλιτεχνών και 1.000 χορωδούς επί σκηνής

Με μια ματιά Μεγάλη δωρεάν συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Καλλιμάρμαρο στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Τίτλος: «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη».

Συμμετοχή καταξιωμένων συνθετών, καλλιτεχνών και 1.000 χορωδών.

Εκδήλωση με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στις αξίες του Ε.Ε.Σ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν μια μοναδική συναυλία με τίτλο: «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη», σε καλλιτεχνική διεύθυνση, επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο-Παναθηναϊκό Στάδιο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δωρεάν Δελτία εισόδου στο more.com εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/kratame-ti-floga-tis-eirinis-tis-elpidas-kai-tou-anthropismou-anammeni/.Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό στις 19:30. Την μεγάλη συναυλία θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά. Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ.

Πρόκειται για μια μοναδική εκδήλωση με έντονο ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στις διαχρονικές αξίες που πρεσβεύει και προασπίζεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εδώ και σχεδόν 150 χρόνια: την αλληλεγγύη, την ειρήνη, την εθελοντική προσφορά, την ελπίδα και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.

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Στη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν οι συνθέτες: Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιώργος Κατσαρός, Πασχάλης Τόνιος, Νίκος Πλατύραχος και ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Καβαρνός. Επίσης, γνωστοί, καταξιωμένοι καλλιτέχνες: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Βίκυ Καρατζόγλου, Πένυ Μπαλτατζή, Μαριάνα Παπαμακαρίου,Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μέμος Μπεγνής, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Σκουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου.

Θα συνοδέψουν οι μουσικοί: Θανάσης Βασιλάς, Καραγιάννης Γιώργος, Κυριάκος Γκουβέντας, Θανάσης Σοφράς, Χριστοδουλάκης Δημήτρης, Δήμητρα Χανιαλάκη, Κονταράτος Βαγγέλης, Γιοβάνος Γιάννος, Παναγιώτης Βέργος, Βουδούρης Ανδρέας, Ζούμπος Χρήστος, Ντάσο Κούρτης. Ενορχήστρωση: Χρήστος Ζούμπος, Επίσης, στη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν, εγνωσμένης αξίας, 50 χορωδίες με 1.000 χορωδούς.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Αττικής για την έμπρακτη υποστήριξή της στην εν λόγω συναυλία αλλά και συνολικά στο έργο και τις δράσεις του Ε.Ε.Σ.

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