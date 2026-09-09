Μεγάλη δωρεάν συναυλία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Καλλιμάρμαρο

Με μια ματιά
- Μεγάλη δωρεάν συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Καλλιμάρμαρο στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.
- Τίτλος: «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη».
- Συμμετοχή καταξιωμένων συνθετών, καλλιτεχνών και 1.000 χορωδών.
- Εκδήλωση με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στις αξίες του Ε.Ε.Σ.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν μια μοναδική συναυλία με τίτλο: «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη», σε καλλιτεχνική διεύθυνση, επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο-Παναθηναϊκό Στάδιο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δωρεάν Δελτία εισόδου στο more.com εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/kratame-ti-floga-tis-eirinis-tis-elpidas-kai-tou-anthropismou-anammeni/.Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό στις 19:30. Την μεγάλη συναυλία θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά. Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ.
Πρόκειται για μια μοναδική εκδήλωση με έντονο ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στις διαχρονικές αξίες που πρεσβεύει και προασπίζεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εδώ και σχεδόν 150 χρόνια: την αλληλεγγύη, την ειρήνη, την εθελοντική προσφορά, την ελπίδα και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.
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Στη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν οι συνθέτες: Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιώργος Κατσαρός, Πασχάλης Τόνιος, Νίκος Πλατύραχος και ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Καβαρνός. Επίσης, γνωστοί, καταξιωμένοι καλλιτέχνες: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Βίκυ Καρατζόγλου, Πένυ Μπαλτατζή, Μαριάνα Παπαμακαρίου,Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μέμος Μπεγνής, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Σκουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου.
Θα συνοδέψουν οι μουσικοί: Θανάσης Βασιλάς, Καραγιάννης Γιώργος, Κυριάκος Γκουβέντας, Θανάσης Σοφράς, Χριστοδουλάκης Δημήτρης, Δήμητρα Χανιαλάκη, Κονταράτος Βαγγέλης, Γιοβάνος Γιάννος, Παναγιώτης Βέργος, Βουδούρης Ανδρέας, Ζούμπος Χρήστος, Ντάσο Κούρτης. Ενορχήστρωση: Χρήστος Ζούμπος, Επίσης, στη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν, εγνωσμένης αξίας, 50 χορωδίες με 1.000 χορωδούς.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Αττικής για την έμπρακτη υποστήριξή της στην εν λόγω συναυλία αλλά και συνολικά στο έργο και τις δράσεις του Ε.Ε.Σ.
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