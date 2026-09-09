Celeb News 09.09.2026

Η Jennifer Garner δοκίμασε το Spider-Man pose και το αποτέλεσμα είναι επικό

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Η Jennifer Garner έκανε κατακόρυφο αλά Spider-Man στα social media και χάρισε στιγμές άφθονου γέλιου στο Instagram
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Garner δοκίμασε το trend της πόζας του Spider-Man στα social media.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με την προσπάθειά της.
  • Η Garner έκανε κατακόρυφο και προσπάθησε να ισορροπήσει με το ένα χέρι στον αέρα.
  • Η ηθοποιός σχολίασε αυτοσαρκαστικά την προσπάθειά της, λέγοντας "Δεν θα έπρεπε να φοράω τζιν".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια νέα, ιδιαίτερα χιουμοριστική ανάρτηση που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός Jennifer Garner αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα από τα πιο δημοφιλή trends που κατακτούν τελευταία τα social media, επιχειρώντας να αντιγράψει την εμβληματική και απαιτητική ακροβατική πόζα του Spider-Man. Η αγαπημένη σταρ, γνωστή για την αυθεντικότητα και την ακομπλεξάριστη στάση της, δεν δίστασε να τσαλακωθεί μπροστά στον φακό, προσφέροντας στιγμές άφθονου γέλιου στους εκατομμύρια ακολούθους της που την ακολουθούν πιστά σε κάθε της βήμα.

Η Jennifer Garner σε χωράφι με ηλιοτρόπια.
https://www.instagram.com/jennifer.garner/

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Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Jennifer Garner φαίνεται να δοκιμάζει τις ικανότητές της κάνοντας κατακόρυφο, στηρίζοντας τα πόδια της στον τοίχο με αξιοζήλευτη προσπάθεια. Στη συνέχεια, προσπάθησε να ισορροπήσει στρεφόμενη προς την κάμερα και σηκώνοντας το ένα της χέρι από το πάτωμα, σε μια κίνηση που απαιτεί εξαιρετική ευελιξία, αντοχή και δύναμη στον κορμό. Η προσπάθεια αυτή, αν και εντυπωσιακή για την ηλικία και την ευλυγισία της, συνοδεύτηκε από τις γνωστές αστείες εκφράσεις του προσώπου της, καθώς προσπαθούσε απεγνωσμένα να κρατηθεί στη δύσκολη αυτή θέση για μερικά μόλις δευτερόλεπτα.

Η ίδια η ηθοποιός, μάλιστα, αντιμετώπισε το εγχείρημά της με το απαράμιλλο αυτοσαρκαστικό της χιούμορ, το οποίο την έχει κάνει τόσο αγαπητή στο κοινό. Καθώς η κάμερα έκανε κοντινό πλάνο στο πρόσωπό της αποτυπώνοντας την έντονη προσπάθεια και την αγωνία της να μην χάσει την ισορροπία της, ακούγεται να σχολιάζει χαριτολογώντας: «Δεν θα έπρεπε να φοράω τζιν». Το βίντεο αυτό απέδειξε για άλλη μια φορά πως η Jennifer Garner διαθέτει τεράστια αυτογνωσία και δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

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Jennifer Garner Spider-man
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