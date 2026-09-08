Celeb World 08.09.2026

Michele Morrone: Στο πλευρό της νέας του συντρόφου στην πρεμιέρα του «The Gentlemen»

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Ο Michele Morrone έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο, Maria Francesca Palomba, στην πρεμιέρα του «The Gentlemen»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Michele Morrone εμφανίστηκε με μια γυναίκα στην πρεμιέρα του «The Gentlemen».
  • Οι δυο τους έδειξαν οικειότητα, προκαλώντας φήμες για σχέση.
  • Η συνοδός του φέρεται να είναι η Maria Francesca Palomba, φαρμακοποιός.
  • Ο ηθοποιός δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michele Morrone φαίνεται πως διανύει μια νέα και πιο… ερωτική περίοδο στη ζωή του. Ο Ιταλός ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του δεύτερου κύκλου της σειράς «The Gentlemen» του Guy Ritchie έχοντας στο πλευρό του μια εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα. Οι δυο τους δεν προσπάθησαν ιδιαίτερα να κρύψουν την οικειότητά τους, καθώς φωτογραφήθηκαν αγκαλιά, προκαλώντας αμέσως σχόλια.

https://www.instagram.com/michelemorrone/
https://www.instagram.com/michelemorrone/

Η κοινή τους εμφάνιση ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν οι φήμες πως ο Michele Morrone έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή. Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι είναι ζευγάρι, η εικόνα τους στο red carpet έδωσε αρκετή… τροφή για συζήτηση. Μάλιστα, πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη φορά που ο ηθοποιός εμφανίζεται δημόσια τόσο τρυφερός με τη συγκεκριμένη γυναίκα.

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Το ενδιαφέρον, φυσικά, στράφηκε γρήγορα στο ποια είναι η μυστηριώδης ξανθιά που βρέθηκε δίπλα στον πρωταγωνιστή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για τη Maria Francesca Palomba, μια γυναίκα που μέχρι σήμερα κινούταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τον χώρο της showbiz.

 

Η Maria Francesca Palomba φέρεται να είναι 47 ετών και έχει σπουδάσει Φαρμακευτική στο University of Naples Federico II. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον χώρο της φαρμακευτικής και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρεί δύο φαρμακεία στην περιοχή της Campania.

https://www.instagram.com/michelemorrone/
https://www.instagram.com/michelemorrone/

Ο 35χρονος Michele Morrone απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα μέσα από το «365 Days», το franchise που τον έκανε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Netflix. Τα τελευταία χρόνια έχει συνεχίσει την πορεία του στην υποκριτική και πλέον συμμετέχει στη σειρά «The Gentlemen» του Guy Ritchie, υποδυόμενος τον Cico Maldini.

https://www.instagram.com/michelemorrone/
https://www.instagram.com/michelemorrone/

Όσο για την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με τη φημολογούμενη σχέση του με τη Maria Francesca Palomba. Έτσι, επισήμως παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για μια νέα σχέση ή απλώς για μια πολύ κοντινή γνωριμία.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι αγκαλιές, τα χαμόγελα και η άνεση που έδειχναν ο ένας δίπλα στον άλλον ήταν αρκετά για να κάνουν τους fans να αναρωτιούνται αν ο Michele Morrone είναι πλέον officially off the market.

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Michele Morrone The Gentlemen
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