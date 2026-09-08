Celeb World 08.09.2026

Τι συμβαίνει στο παλάτι; Η επιστολή του King Charles που αιφνιδίασε τον πρίγκιπα Harry και την Meghan Markle

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Νέα εξέλιξη για τον Harry και την Meghan Markle μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία, με νέα επιστολή του King Charles που τάραξε τα νερά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle αιφνιδιάστηκαν από επιστολή που ξεκαθαρίζει το επίσημο καθεστώς τους.
  • Η επιστολή, εκ μέρους του King Charles, τους ενημερώνει ότι δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.
  • Το ζευγάρι θα συνεχίσει τη ζωή του ως ιδιώτες πολίτες, μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα.
  • Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία, για την οποία ο King Charles ενημερώθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα ανατροπή στη σχέση του Harry και της Meghan με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς το ζευγάρι φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την επιστολή που έλαβε σχετικά με το επίσημο καθεστώς του. Σύμφωνα με εκπρόσωπό τους, ο Duke και η Duchess of Sussex δεν περίμεναν την εξέλιξη αυτή, η οποία ξεκαθαρίζει τη θέση τους μέσα στη μοναρχία.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle χαμογελούν και χαιρετούν, καθώς ετοιμάζουν νέα δραματική σειρά για το Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιστολή, που εστάλη εκ μέρους του King Charles, επισημαίνει ότι ο Harry και η Meghan δεν θεωρούνται πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και πως θα συνεχίσουν τη ζωή τους ως ιδιώτες πολίτες. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται λίγο μετά την απόφαση του ζευγαριού να επιστρέψει στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά του, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα.

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Η επιστροφή αυτή φαίνεται πως προκάλεσε έκπληξη όχι μόνο στα media αλλά και στο ίδιο το Royal Family. Μάλιστα, ο King Charles φέρεται να ενημερώθηκε για τα σχέδια του ζευγαριού μόλις λίγες ημέρες πριν γίνει γνωστό ότι ο Harry και η Meghan επέστρεψαν στη Βρετανία, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στη σχέση τους με το Παλάτι.

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry σε επίσημη εμφάνιση από τον λογαριασμό τους στο Instagram.
https://www.instagram.com/sussexroyal/

Στο επίκεντρο της νέας εξέλιξης βρίσκεται το επίσημο καθεστώς του Harry και της Meghan. Όπως έγινε γνωστό μέσω του εκπροσώπου τους, η επιστολή ξεκαθαρίζει ότι το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό κομμάτι της βασιλικής οικογένειας και ότι η θέση του παραμένει αυτή των ιδιωτών πολιτών.

meghan_markle
https://www.instagram.com/meghan/

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Harry και η Meghan είχαν αποχωρήσει από τα senior royal duties πριν από αρκετά χρόνια, επιλέγοντας στη συνέχεια να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε, η σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις, με τις δημόσιες δηλώσεις και τις αποκαλύψεις τους να έχουν προκαλέσει αρκετές φορές συζητήσεις.

Η επιστροφή στη Βρετανία που αιφνιδίασε το Παλάτι

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η επιστολή έρχεται μετά την επιστροφή του Harry και της Meghan στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους. Το ζευγάρι επέστρεψε στη χώρα τον περασμένο μήνα, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμιση στις ΗΠΑ.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle με παρανυφάκια σε επίσημο πορτραίτο γάμου.
Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με τα παρανυφάκια τους.

Η απόφαση αυτή φαίνεται πως δεν είχε γίνει γνωστή εκ των προτέρων στα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο King Charles ενημερώθηκε για το σχέδιο μόλις λίγες ημέρες πριν δημοσιοποιηθεί η επιστροφή τους.

Ο Prince Harry και η Meghan Markle χαιρετούν χαμογελαστοί σε εξωτερικό χώρο.
Ο Prince Harry και η Meghan Markle ποζάρουν μαζί κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του αρραβώνα τους.

Έτσι, ενώ ο Harry και η Meghan κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη Βρετανία, η επιστολή του Παλατιού έρχεται να βάλει ξεκάθαρα όρια γύρω από τον ρόλο τους. Το αν αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει τη σχέση τους με το Royal Family μένει να φανεί, όμως ένα είναι σίγουρο: η ιστορία Harry και Meghan με το Παλάτι συνεχίζει να έχει αρκετά απρόβλεπτα επεισόδια.

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King Charles Meghan Markle Prince Harry
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