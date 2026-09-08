Celeb News 08.09.2026

Η Salma Hayek ποζάρει γυμνή στη θάλασσα για τα 60ά γενέθλιά της

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Η Salma Hayek γιορτάζει τα γενέθλιά της με μια τολμηρή βουτιά στα κύματα και συστήνει τον εγγονό της στον κόσμο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Salma Hayek γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά της ποζάροντας γυμνή στη θάλασσα.
  • Η ηθοποιός έγινε γιαγιά για πρώτη φορά λίγο πριν τα γενέθλιά της.
  • Ο θετός γιος της, François Pinault Jr., και η σύζυγός του καλωσόρισαν τον εγγονό της.
  • Η Hayek έχει αγκαλιάσει τα παιδιά του συζύγου της σαν δικά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Salma Hayek γιόρτασε τα γενέθλιά της κλείνοντας τα 60 της χρόνια με έναν ιδιαίτερα τολμηρό και απελευθερωτικό τρόπο. Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από την απόδρασή της στη θάλασσα, ποζάροντας γυμνή στα κύματα και συνοδεύοντας τις εικόνες με τη λακωνική αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «60 και ευγνώμων».

https://www.instagram.com/salmahayek/
https://www.instagram.com/salmahayek/

Λίγες εβδομάδες πριν από αυτό το ορόσημο γενεθλίων, η ίδια βίωσε μια εξίσου σημαντική στιγμή στην προσωπική της ζωή, καθώς έγινε γιαγιά για πρώτη φορά. Ο θετός της γιος, François Pinault Jr., και η σύζυγός του, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Η Salma Hayek μοιράστηκε τη χαρά της με το κοινό ανεβάζοντας ένα τρυφερό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κρατάει αγκαλιά το νεογέννητο και του μιλάει στα ισπανικά.

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Ο μικρός πήρε το όνομα François, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση και γινόμενος η τέταρτη εν ζωή γενιά με το ίδιο όνομα στην οικογένεια Pinault. Ωστόσο, η περήφανη γιαγιά αποκάλυψε ότι η ίδια θα τον αποκαλεί «Panchito», το χαριτωμένο ισπανικό υποκοριστικό, σημειώνοντας χαριτολογώντας ότι στον εγγονό της μοιάζει να αρέσει πολύ. Από την πλευρά της, η Lara Cosima δημοσίευσε επίσης τρυφερές φωτογραφίες με το μωρό και τη γιαγιά, γράφοντας στις αναρτήσεις της πως ο πατέρας είναι ο πιο cool με το όνομα François και ο γιος ο πιο χαριτωμένος.

salma_hayek_genethlia
https://www.instagram.com/salmahayek/

Η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον François-Henri Pinault, με τον οποίο απέκτησε την 18χρονη κόρη τους, Valentina. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, όπως στο περιοδικό Red, η Hayek είχε αποκαλύψει πως ήθελε να κάνει πολλά παιδιά αλλά δεν μπορούσε σωματικά, θεωρώντας «σαν θαύμα» το γεγονός ότι απέκτησε τη Valentina, ενώ παράλληλα έχει αγκαλιάσει σαν δικά της παιδιά τα υπόλοιπα παιδιά του συζύγου της από τον προηγούμενο γάμο του, δηλαδή τον François, τη Mathilde και τον Augustin.

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Salma Hayek ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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