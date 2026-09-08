Celeb World 08.09.2026

Η Ιωάννα Τούνη σού έδωσε λόγο να πας Παρίσι – Ανοίγει croissanterie στη Μονμάρτη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Νέο επιχειρηματικό βήμα για την Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι, όπου ανοίγει το Croissant Bar «Fat Rat» στη Μονμάρτη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Τούνη ανοίγει croissanterie στο Παρίσι, στη Μονμάρτη.
  • Το νέο μαγαζί ονομάζεται «Fat Rat» και λειτουργεί ως Croissant Bar.
  • Οι πελάτες θα μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους κρουασάν με επιλεγμένες γεύσεις και toppings.
  • Το εγχείρημα αποτελεί υλοποίηση προσωπικού ονείρου της Τούνη, μετά από ενάμιση χρόνο προετοιμασίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη μεγάλο επιχειρηματικό βήμα, αυτή τη φορά εκτός Ελλάδας, και συγκεκριμένα στην πόλη που είναι συνώνυμη με τα κρουασάν. Η γνωστή Instagrammer βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, όπου ολοκληρώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ανοίξει τις πόρτες του νέου της εγχειρήματος. Και ναι, πρόκειται για μια croissanterie στη Μονμάρτη, δηλαδή ακριβώς στο σημείο όπου το parisian aesthetic συναντά το απόλυτο food craving.

Η Ιωάννα Τούνη χαμογελαστή με εντυπωσιακό μπλε φόρεμα από τούλι
https://www.instagram.com/j.touni

Το νέο μαγαζί ονομάζεται «Fat Rat» και η ιδέα του είναι αρκετά διαφορετική από μια κλασική boulangerie. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα Croissant Bar, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να φτιάχνουν το δικό τους κρουασάν, επιλέγοντας γέμιση, toppings και γαρνιτούρες. Η Τούνη αποκάλυψε το νέο της project μέσα από τα social media, δείχνοντας και το logo του καταστήματος με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Διάβασε επίσης: Ιωάννα Τούνη: Τρολάρει τον εαυτό της στο Παρίσι φέρνοντας πίσω τη θρυλική της ατάκα

Για την ίδια, ωστόσο, το «Fat Rat» δεν είναι απλώς ακόμη μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι ένα project που, όπως εξήγησε, δούλευε εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο και αποτελεί την υλοποίηση ενός προσωπικού ονείρου. Μάλιστα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα έχει στο πλευρό της την ξαδέρφη της, η οποία εργάζεται ως pastry chef στο Παρίσι και έχει αναλάβει το κομμάτι της δημιουργίας των γλυκών.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, με την Ιωάννα Τούνη να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε φαίνεται το λογότυπο του Fat Rat, ενώ στο background βρίσκεται ο Πύργος του Άιφελ.

Η Ιωάννα Τούνη με μαύρο ολόσωμο μαγιό και γυαλιά ηλίου βγάζει selfie στον καθρέφτη
https://www.instagram.com/j.touni/

«Τσιρίζωωωωωω», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα και, αν κρίνουμε από τον ενθουσιασμό της, μάλλον δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη εξήγηση για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το νέο βήμα για εκείνη.

Η Ιωάννα Τούνη με ροζ φόρεμα πάνω σε σκάφος στη θάλασσα
https://www.instagram.com/j.touni/

Λίγο αργότερα, μέσα από ένα ακόμη Instagram video, μίλησε περισσότερο για το εγχείρημα και αποκάλυψε πως η ιδέα δεν προέκυψε από τη μία μέρα στην άλλη. Αντίθετα, χρειάστηκε περίπου ενάμισης χρόνος δουλειάς και προετοιμασίας μέχρι το όνειρο να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.

Η Ιωάννα Τούνη με μπλε στράπλες τουαλέτα στο κόκκινο χαλί
https://www.instagram.com/j.touni

Αυτό που κάνει το Fat Rat να ξεχωρίζει είναι το concept του. Ο επισκέπτης δεν θα παίρνει απλώς ένα έτοιμο κρουασάν από τη βιτρίνα, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Μιλώντας για το νέο της εγχείρημα, η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. Για εκείνη, το Fat Rat συμβολίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ακόμη κατάστημα, αφού αποτελεί την απόδειξη ότι μια ιδέα που ξεκινά ως όνειρο μπορεί τελικά να γίνει πραγματικότητα.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Η ίδια μίλησε για τους φόβους και τις αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε νέο ξεκίνημα, αλλά και για τη σημασία του να συνεχίζεις ακόμη κι όταν ακούς ότι κάτι «δεν γίνεται». Το μήνυμα που θέλησε να περάσει είναι ξεκάθαρο: δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις από την πρώτη μέρα, αρκεί να κάνεις το πρώτο βήμα.

Και κάπως έτσι, το επόμενο μεγάλο βήμα της Ιωάννας Τούνη βρίσκεται πλέον στη Μονμάρτη του Παρισιού, με άρωμα φρεσκοψημένου κρουασάν. Οπότε, αν έψαχνες έναν ακόμη λόγο για ένα ταξιδάκι στην Πόλη του Φωτός… μόλις απέκτησες έναν πολύ νόστιμο.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Ιωάννα Τούνη μαγαζί Παρίσι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Νατάσα Θεοδωρίδου γιόρτασε τα γενέθλια του Γιάννη Καρυπίδη με μια ξεχωριστή έκπληξη

Η Νατάσα Θεοδωρίδου γιόρτασε τα γενέθλια του Γιάννη Καρυπίδη με μια ξεχωριστή έκπληξη

08.09.2026
Επόμενο
Η Salma Hayek ποζάρει γυμνή στη θάλασσα για τα 60ά γενέθλιά της

Η Salma Hayek ποζάρει γυμνή στη θάλασσα για τα 60ά γενέθλιά της

08.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Kelly Osbourne: Η σοκαριστική αποκάλυψη για την ακραία απώλεια βάρους μετά τον θάνατο του Ozzy
Celeb News

Kelly Osbourne: Η σοκαριστική αποκάλυψη για την ακραία απώλεια βάρους μετά τον θάνατο του Ozzy

08.09.2026
Η Cardi B έγινε Minnie Mouse για τα γενέθλια των παιδιών της και το απότελεσμα ήταν iconic
Celeb News

Η Cardi B έγινε Minnie Mouse για τα γενέθλια των παιδιών της και το απότελεσμα ήταν iconic

08.09.2026
Η Salma Hayek ποζάρει γυμνή στη θάλασσα για τα 60ά γενέθλιά της
Celeb News

Η Salma Hayek ποζάρει γυμνή στη θάλασσα για τα 60ά γενέθλιά της

08.09.2026
Η Νατάσα Θεοδωρίδου γιόρτασε τα γενέθλια του Γιάννη Καρυπίδη με μια ξεχωριστή έκπληξη
Celeb News

Η Νατάσα Θεοδωρίδου γιόρτασε τα γενέθλια του Γιάννη Καρυπίδη με μια ξεχωριστή έκπληξη

08.09.2026
Γιούλικα Σκαφιδά: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – Η χιουμοριστική ανάρτηση που έκανε
Celeb News

Γιούλικα Σκαφιδά: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – Η χιουμοριστική ανάρτηση που έκανε

08.09.2026
Millie Bobby Brown: Οι διακοπές στην Ιταλία με την κόρη της είναι ό,τι πιο cute θα δεις σήμερα
Celeb News

Millie Bobby Brown: Οι διακοπές στην Ιταλία με την κόρη της είναι ό,τι πιο cute θα δεις σήμερα

08.09.2026
Το σπίτι των $5,35 εκατ. που αγόρασε ο Travis Kelce στο Οχάιο – Δες πώς είναι η νέα του έπαυλη
Celeb News

Το σπίτι των $5,35 εκατ. που αγόρασε ο Travis Kelce στο Οχάιο – Δες πώς είναι η νέα του έπαυλη

08.09.2026
POV: Η Jennifer Aniston παίρνει συνέντευξη από τον σύντροφό της, Jim Curtis και γίνεται iconic
Celeb News

POV: Η Jennifer Aniston παίρνει συνέντευξη από τον σύντροφό της, Jim Curtis και γίνεται iconic

07.09.2026
Γιάννης Πάριος: «Δεν με νοιάζει η ηλικία μου» – Η απάντηση που έδωσε μετά τα σχόλια για την εμφάνισή του
Celeb News

Γιάννης Πάριος: «Δεν με νοιάζει η ηλικία μου» – Η απάντηση που έδωσε μετά τα σχόλια για την εμφάνισή του

07.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Το viral hack του Instagram για να μην κουβαλάς ποτέ ξανά την ομπρέλα στο χέρι

Το viral hack του Instagram για να μην κουβαλάς ποτέ ξανά την ομπρέλα στο χέρι

Suede eyeshadow: Η επιστροφή των 90’s στο μακιγιάζ είναι πραγματικότητα!

Suede eyeshadow: Η επιστροφή των 90’s στο μακιγιάζ είναι πραγματικότητα!

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast