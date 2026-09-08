Η Ιωάννα Τούνη σού έδωσε λόγο να πας Παρίσι – Ανοίγει croissanterie στη Μονμάρτη

Με μια ματιά Η Ιωάννα Τούνη ανοίγει croissanterie στο Παρίσι, στη Μονμάρτη.

Το νέο μαγαζί ονομάζεται «Fat Rat» και λειτουργεί ως Croissant Bar.

Οι πελάτες θα μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους κρουασάν με επιλεγμένες γεύσεις και toppings.

Το εγχείρημα αποτελεί υλοποίηση προσωπικού ονείρου της Τούνη, μετά από ενάμιση χρόνο προετοιμασίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη μεγάλο επιχειρηματικό βήμα, αυτή τη φορά εκτός Ελλάδας, και συγκεκριμένα στην πόλη που είναι συνώνυμη με τα κρουασάν. Η γνωστή Instagrammer βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, όπου ολοκληρώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ανοίξει τις πόρτες του νέου της εγχειρήματος. Και ναι, πρόκειται για μια croissanterie στη Μονμάρτη, δηλαδή ακριβώς στο σημείο όπου το parisian aesthetic συναντά το απόλυτο food craving.

Το νέο μαγαζί ονομάζεται «Fat Rat» και η ιδέα του είναι αρκετά διαφορετική από μια κλασική boulangerie. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα Croissant Bar, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να φτιάχνουν το δικό τους κρουασάν, επιλέγοντας γέμιση, toppings και γαρνιτούρες. Η Τούνη αποκάλυψε το νέο της project μέσα από τα social media, δείχνοντας και το logo του καταστήματος με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

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Για την ίδια, ωστόσο, το «Fat Rat» δεν είναι απλώς ακόμη μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι ένα project που, όπως εξήγησε, δούλευε εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο και αποτελεί την υλοποίηση ενός προσωπικού ονείρου. Μάλιστα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα έχει στο πλευρό της την ξαδέρφη της, η οποία εργάζεται ως pastry chef στο Παρίσι και έχει αναλάβει το κομμάτι της δημιουργίας των γλυκών.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, με την Ιωάννα Τούνη να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε φαίνεται το λογότυπο του Fat Rat, ενώ στο background βρίσκεται ο Πύργος του Άιφελ.

«Τσιρίζωωωωωω», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα και, αν κρίνουμε από τον ενθουσιασμό της, μάλλον δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη εξήγηση για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το νέο βήμα για εκείνη.

Λίγο αργότερα, μέσα από ένα ακόμη Instagram video, μίλησε περισσότερο για το εγχείρημα και αποκάλυψε πως η ιδέα δεν προέκυψε από τη μία μέρα στην άλλη. Αντίθετα, χρειάστηκε περίπου ενάμισης χρόνος δουλειάς και προετοιμασίας μέχρι το όνειρο να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.

Αυτό που κάνει το Fat Rat να ξεχωρίζει είναι το concept του. Ο επισκέπτης δεν θα παίρνει απλώς ένα έτοιμο κρουασάν από τη βιτρίνα, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή.

Μιλώντας για το νέο της εγχείρημα, η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. Για εκείνη, το Fat Rat συμβολίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ακόμη κατάστημα, αφού αποτελεί την απόδειξη ότι μια ιδέα που ξεκινά ως όνειρο μπορεί τελικά να γίνει πραγματικότητα.

Η ίδια μίλησε για τους φόβους και τις αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε νέο ξεκίνημα, αλλά και για τη σημασία του να συνεχίζεις ακόμη κι όταν ακούς ότι κάτι «δεν γίνεται». Το μήνυμα που θέλησε να περάσει είναι ξεκάθαρο: δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις από την πρώτη μέρα, αρκεί να κάνεις το πρώτο βήμα.

Και κάπως έτσι, το επόμενο μεγάλο βήμα της Ιωάννας Τούνη βρίσκεται πλέον στη Μονμάρτη του Παρισιού, με άρωμα φρεσκοψημένου κρουασάν. Οπότε, αν έψαχνες έναν ακόμη λόγο για ένα ταξιδάκι στην Πόλη του Φωτός… μόλις απέκτησες έναν πολύ νόστιμο.

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