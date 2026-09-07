POV: Η Jennifer Aniston παίρνει συνέντευξη από τον σύντροφό της, Jim Curtis και γίνεται iconic

Από τη Wall Street στον χώρο της ευεξίας, ο Jim Curtis μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του στη συζήτηση με την Jennifer Aniston.

Με μια ματιά Η Jennifer Aniston πήρε συνέντευξη από τον σύντροφό της, Jim Curtis, για το νέο του βιβλίο στη Νέα Υόρκη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προσωπική διαδρομή του Curtis, την αυτογνωσία και τις αλλαγές ζωής.

Η Aniston βρέθηκε σε έναν χώρο με προσωπική σημασία, συνδέοντάς τον με παιδικές αναμνήσεις.

Ο Curtis μίλησε για τη μετάβασή του από τη Wall Street στην αυτοβελτίωση και την αποδοχή του εαυτού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Aniston άφησε για λίγο τον ρόλο της ηθοποιού και κάθισε στην άλλη πλευρά της σκηνής, αναλαμβάνοντας να πάρει συνέντευξη από τον σύντροφό της, Jim Curtis. Το ζευγάρι έκανε μία ιδιαίτερη κοινή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, με την Aniston να συντονίζει τη συζήτηση για το νέο βιβλίο του Curtis, «The Book of Possibility».

Η εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε στη σκηνή του 92NY, με την Jennifer Aniston να συζητά με τον σύντροφό της για την προσωπική του διαδρομή, την αυτογνωσία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι δύσκολες εμπειρίες μπορούν να οδηγήσουν σε μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή. Η ηθοποιός δεν περιορίστηκε, λοιπόν, σε έναν τυπικό ρόλο παρουσιάστριας, αλλά έδωσε στη συζήτηση έναν αρκετά προσωπικό τόνο.

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Και φυσικά, η συγκεκριμένη βραδιά είχε για την Aniston και μία δεύτερη σημασία. Το 92NY δεν ήταν ένας τυχαίος χώρος για εκείνη, αφού συνδέεται με αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία. Έτσι, η παρουσία της εκεί μαζί με τον άνθρωπό της έμοιαζε περισσότερο με μία μικρή προσωπική επιστροφή στο παρελθόν, αυτή τη φορά όμως σε μία εντελώς διαφορετική φάση της ζωής της.

Μιλώντας στο κοινό, η Jennifer Aniston αποκάλυψε πόσο ξεχωριστό ήταν για εκείνη να βρίσκεται ξανά στον συγκεκριμένο χώρο. Θυμήθηκε πως πήγαινε εκεί για μαθήματα γυμναστικής όταν ήταν παιδί και χαρακτήρισε τη στιγμή ως ένα είδος «κλεισίματος κύκλου».

Παράλληλα, απευθυνόμενη στον Jim Curtis, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της που μοιραζόταν μαζί του αυτή τη σκηνή. Η εικόνα της Aniston να παίρνει συνέντευξη από τον σύντροφό της ήταν από μόνη της αρκετή για να κάνει τη συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχωριστή.

Από τη Wall Street στην αυτοβελτίωση

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαδρομή του Jim Curtis και η μεγάλη αλλαγή που έκανε στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή. Ο ίδιος μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο των χρηματοοικονομικών και τη δουλειά του στη Wall Street, πριν τελικά στραφεί σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, αυτόν της ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης.

Ο Curtis περιέγραψε μία δύσκολη περίοδο, κατά την οποία αισθάνθηκε πως είχε φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως εξήγησε, τότε κατάλαβε ότι έπρεπε να πάρει μία διαφορετική κατεύθυνση και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή του. Η συγκεκριμένη εμπειρία αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πορείας που ακολούθησε και συνδέεται άμεσα με τη θεματολογία του νέου βιβλίου του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Jim Curtis μίλησε ακόμη για ένα ζήτημα υγείας που αντιμετώπιζε από νεαρή ηλικία και το οποίο για μεγάλο διάστημα προσπαθούσε να κρατήσει μακριά από τα φώτα. Όπως αποκάλυψε, ένιωθε ντροπή για την πραγματική αιτία πίσω από τον τρόπο με τον οποίο περπατούσε και είχε φτάσει στο σημείο να δίνει στους άλλους μία διαφορετική εξήγηση.

Ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία ένα ατύχημα με μηχανή, αντί να μιλήσει ανοιχτά για όσα πραγματικά συνέβαιναν. Η αναφορά αυτή έδωσε στη συζήτηση μία πιο προσωπική διάσταση, καθώς ο Curtis μίλησε για την αποδοχή του εαυτού και για τη διαδικασία μέσα από την οποία κατάφερε να αφήσει πίσω του την ανάγκη να κρύβει μία πλευρά της ζωής του.

Η Jennifer Aniston, έχοντας τον ρόλο της συνεντευξιάζουσας αλλά και ως άνθρωπος που τον γνωρίζει προσωπικά, συμμετείχε στη συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι, η εμφάνισή τους στο 92NY δεν έμοιαζε απλώς με μία ακόμη παρουσίαση βιβλίου, αλλά με μία πιο προσωπική συζήτηση για τις αλλαγές, τις δυσκολίες και τις δεύτερες ευκαιρίες που μπορούν να διαμορφώσουν έναν άνθρωπο.

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