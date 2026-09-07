Baby news! Η Natalie Portman υποδέχθηκε το τρίτο της παιδί

Η Natalie Portman απέκτησε το τρίτο της παιδί και μίλησε στο παρελθόν για το πόσο ευγνώμων ένιωθε για την εγκυμοσύνη στα 44 της

Με μια ματιά Η Natalie Portman έγινε για τρίτη φορά μαμά, υποδεχόμενη το νέο μέλος της οικογένειάς της στο Παρίσι.

Πρόκειται για το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Tanguy Destable.

Η 44χρονη ηθοποιός έχει ήδη δύο παιδιά, τον 14χρονο Aleph και την 9χρονη Amalia, από προηγούμενο γάμο.

Η Portman είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την εγκυμοσύνη, εκτιμώντας την ιδιαίτερα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Natalie Portman ζει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς έγινε για τρίτη φορά μαμά! Σύμφωνα με πληροφορίες του People, η βραβευμένη ηθοποιός υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς της στο Παρίσι, τον περασμένο μήνα. Πρόκειται για το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Tanguy Destable, με την είδηση να γίνεται γνωστή λίγο μετά τη γέννησή του.

Η 44χρονη ηθοποιός έχει ήδη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον χορογράφο και σκηνοθέτη Benjamin Millepied. Ο γιος της, Aleph, είναι σήμερα 14 ετών, ενώ η κόρη της, Amalia, είναι 9 ετών. Με τον ερχομό του τρίτου παιδιού, η οικογένεια της Natalie Portman μεγαλώνει και εκείνη φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της νέας καθημερινότητας.

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Η Portman είχε μιλήσει για την εγκυμοσύνη της αρκετούς μήνες πριν, αποκαλύπτοντας τον Απρίλιο στο Harper’s Bazaar πόσο ευγνώμων αισθανόταν για αυτή την εμπειρία. Μάλιστα, είχε εξηγήσει πως, λόγω και του επαγγέλματος του πατέρα της, που είναι γιατρός ειδικός στη γονιμότητα, γνώριζε από μικρή πόσο σημαντικό είναι να μην θεωρούμε δεδομένη μια εγκυμοσύνη.

Όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, η Natalie Portman είχε μοιραστεί με το Harper’s Bazaar πως ένιωθε ιδιαίτερα τυχερή και ευγνώμων που περίμενε ακόμη ένα παιδί. Η ίδια είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν αρκετές γυναίκες προκειμένου να αποκτήσουν παιδί και αποκάλυψε πως αυτή η γνώση την έκανε να εκτιμά ακόμη περισσότερο την προσωπική της εμπειρία.

Παράλληλα, είχε μιλήσει και για το πώς βίωνε την εγκυμοσύνη στα 44 της. Όπως είχε παραδεχτεί, είχε περισσότερη ενέργεια από όση περίμενε, ενώ το γεγονός ότι θεωρούσε πως πιθανότατα θα ήταν η τελευταία της εγκυμοσύνη την έκανε να θέλει να απολαύσει πραγματικά κάθε στιγμή.

Το τρίτο παιδί και η νέα σελίδα στη ζωή της

Η νέα άφιξη αποτελεί το πρώτο παιδί της Natalie Portman και του Tanguy Destable, με το ζευγάρι να κρατά μέχρι στιγμής την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός έχει επιλέξει διαχρονικά να προστατεύει την οικογένειά της και να μοιράζεται μόνο όσα η ίδια αισθάνεται άνετα να δημοσιοποιεί.

Πλέον, η Natalie Portman καλωσορίζει ένα ακόμη κεφάλαιο στη ζωή της, αυτή τη φορά ως μαμά τριών παιδιών. Ο Aleph και η Amalia αποκτούν ένα νέο μέλος στην οικογένεια, ενώ η ηθοποιός φαίνεται πως έχει κάθε λόγο να απολαμβάνει αυτή τη νέα, γεμάτη στιγμές περίοδο της ζωής της.

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