Η Kylie Minogue είπε «αντίο» στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι από την ξαπλώστρα

Η Kylie Minogue αποχαιρέτησε το ευρωπαϊκό καλοκαίρι με ένα νέο βίντεο στο Instagram από την ξαπλώστρα

Με μια ματιά Η Kylie Minogue αποχαιρετά το ευρωπαϊκό καλοκαίρι με ανάρτηση στο Instagram.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε βίντεο από τις τελευταίες στιγμές χαλάρωσης σε ξαπλώστρα.

Η Minogue ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αυστραλία για εμφάνιση στον τελικό του AFL.

Η ανάρτησή της, με κίτρινο μπικίνι, συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους followers. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kylie Minogue αποχαιρέτησε το ευρωπαϊκό καλοκαίρι με τον δικό της τρόπο, χαρίζοντας στους followers της ένα νέο στιγμιότυπο από τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της. Η 58χρονη pop star μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, στο οποίο απολαμβάνει χαλαρές στιγμές πάνω σε μια ξαπλώστρα, φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι.

Με φόντο την καλοκαιρινή διάθεση, η Kylie Minogue έγραψε στη λεζάντα του post ένα παιχνιδιάρικο «αντίο» στην Ευρώπη, ενημερώνοντας παράλληλα τους fans της πως πλέον στρέφει την προσοχή της στην επόμενη μεγάλη υποχρέωσή της στην Αυστραλία. Το post δεν άργησε να συγκεντρώσει σχόλια, με πολλούς followers να αποθεώνουν την εμφάνισή της.

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Η τραγουδίστρια πέρασε μέρος του καλοκαιριού της στη Γαλλία, όμως πλέον το mood αλλάζει. Η Kylie ετοιμάζεται να επιστρέψει στη γενέτειρά της, Μελβούρνη, καθώς βρίσκεται σε προετοιμασίες για μια ιδιαίτερα σημαντική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό του Australian Football League (AFL).

Στο βίντεο που ανέβασε στα social media, η Kylie εμφανίζεται ξαπλωμένη και απολαμβάνει τις τελευταίες στιγμές χαλάρωσης πριν αφήσει πίσω της την ευρωπαϊκή σεζόν. Η pop star επέλεξε ένα κίτρινο μπικίνι, ενώ η λεζάντα της ήταν γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση και χιούμορ.

«Αντίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Γεια σου, σεζόν του αυστραλιανού ποδοσφαίρου», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα της Kylie, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τις διακοπές στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Από τη Γαλλία στη Μελβούρνη

Τις προηγούμενες ημέρες η Kylie Minogue βρισκόταν στη Γαλλία, απολαμβάνοντας το ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Τώρα, όμως, οι βαλίτσες παίρνουν άλλη κατεύθυνση, αφού η τραγουδίστρια επιστρέφει στην Αυστραλία για ένα μεγάλο μουσικό event.

Η εμφάνισή της στον τελικό του Australian Football League αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά events της χώρας. Και όπως φαίνεται, η Kylie αφήνει πίσω της τις ξαπλώστρες και περνά πλέον σε full show mode.

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