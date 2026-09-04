Celeb World 04.09.2026

Alicia Crowder: Έγκυος για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια του «Tell Me Lies»

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Η αγαπημένη ηθοποιός που γνώρισες ως Diana στο «Tell Me Lies», αποκάλυψε πως περιμένει το πρώτο της παιδί, συγκινώντας fans και συμπρωταγωνιστές
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η ηθοποιός Alicia Crowder ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη μέσω Instagram.
  • Η 28χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την είδηση με ένα βίντεο που αποκάλυπτε την κοιλιά της.
  • Η Crowder δήλωσε ότι η δημιουργία οικογένειας ήταν κάτι που επιθυμούσε και σχεδίαζε εδώ και καιρό.
  • Παράλληλα, η ηθοποιός ξεκινά νέα επαγγελματική πορεία ως παραγωγός, βασισμένη σε ψυχολογικό θρίλερ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο όμορφες και προσωπικές ανακοινώσεις έκανε η Alicia Crowder, καθώς η ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο της Diana στο «Tell Me Lies» αποκάλυψε πως περιμένει το πρώτο της παιδί. Αν παρακολουθείς τη σειρά και έχεις ταυτίσει την Crowder με την ιδιαίτερα έξυπνη, δυναμική αλλά και συναισθηματικά μπλεγμένη Diana, τότε η είδηση σίγουρα αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση – ειδικά αν θυμάσαι τι συνέβη με τον χαρακτήρα της στον τρίτο κύκλο. Αυτή τη φορά, όμως, δεν πρόκειται για κάποιο δραματικό twist του σεναρίου, αλλά για μια πραγματική στιγμή χαράς στη ζωή της 28χρονης ηθοποιού.

Η Alicia Crowder μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με τους followers της στο Instagram την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δεν χρειάστηκε πολλά λόγια για να μεταφέρει το μήνυμα. Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και γυρίζει αργά, αποκαλύπτοντας την εγκυμονούσα κοιλιά της. Το βίντεο συνοδευόταν από το διαχρονικό τραγούδι «Baby, I’m Yours» της Barbara Lewis, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα γλυκό και τρυφερό σκηνικό για την ανακοίνωσή της.

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«Κάτι που ήθελα και σχεδίαζα εδώ και πολύ καιρό»

Η Alicia Crowder δεν έκρυψε τη χαρά της και, στη λεζάντα της ανάρτησης, μίλησε ανοιχτά για το πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή για εκείνη. «Τόσο χαρούμενη που μοιράζομαι αυτά τα νέα μαζί σας!!!», έγραψε, εξηγώντας στη συνέχεια πως όσοι τη γνωρίζουν στην πραγματική της ζωή ξέρουν ότι η δημιουργία οικογένειας ήταν κάτι που επιθυμούσε και για το οποίο προετοιμαζόταν εδώ και αρκετό καιρό. «Αν με γνωρίζετε στην πραγματική ζωή, ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι που ήθελα και σχεδίαζα εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Alicia Crowder, πρωταγωνίστρια του «Tell Me Lies», ποζάρει με κόκκινο φόρεμα σε εξωτερικό χώρο με τροπική βλάστηση.
https://www.instagram.com/alicialucillecrowder

Και κάπου εδώ υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους followers της. Η ηθοποιός χρησιμοποίησε στην ανάρτησή της emoji με ένα μωρό και μια μπλε καρδιά, κάτι που αρκετοί εξέλαβαν ως πιθανό υπαινιγμό ότι περιμένει αγοράκι. Η ίδια, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε ξεκάθαρα το φύλο του μωρού. «Είμαι πέρα από ενθουσιασμένη και τόσο ευγνώμων Περισσότερες αναρτήσεις και νέα από τη ζωή μου έρχονται! Σας αγαπώ όλους», πρόσθεσε. Με αυτόν τον τρόπο, η Alicia Crowder άφησε να εννοηθεί πως αυτή ήταν μόνο η αρχή και πως το επόμενο διάστημα πιθανότατα θα μοιραστεί περισσότερες στιγμές από τη νέα περίοδο που ξεκινά στη ζωή της.

Η Alicia Crowder, πρωταγωνίστρια του «Tell Me Lies», στέκεται σε σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης.
https://www.instagram.com/alicialucillecrowder

Οι συμπρωταγωνιστές της από το «Tell Me Lies» έσπευσαν να τη συγχαρούν

Η χαρμόσυνη είδηση δεν άργησε να γεμίσει τα σχόλια της ανάρτησης με ευχές. Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να συγχαρούν την Alicia Crowder ήταν και αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές της στο «Tell Me Lies». Η Bianca Nagura της έγραψε: «OMG!!! Συγχαρητήρια Alicia», συνοδεύοντας το μήνυμα με μια σειρά από συγκινημένα emoji. Η Iris Apatow, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα στην τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς, σχολίασε επίσης με ενθουσιασμό: «AGHH CONGRATS», ενώ η Katherine Hughes έγραψε «WEEEEE!!!!!», προσθέτοντας καρδιές και χειροκροτήματα. Και φυσικά, οι fans του «Tell Me Lies» δεν θα μπορούσαν να αφήσουν την ανακοίνωση ασχολίαστη.

Από τη «Diana» στη νέα ζωή πίσω από τις κάμερες

Η εγκυμοσύνη δεν είναι η μοναδική μεγάλη αλλαγή που φαίνεται να βρίσκεται αυτή την περίοδο στη ζωή της Alicia Crowder. Η ηθοποιός έχει ήδη αρχίσει να εξερευνά και έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο, καθώς εργάζεται πάνω σε ένα νέο project ως παραγωγός. Η εμπειρία της από το «Tell Me Lies», μιας σειράς που βασίζεται σε βιβλίο, φαίνεται πως αποτέλεσε σημαντική έμπνευση. Όπως εξήγησε, άρχισε να κοιτάζει άλλα μυθιστορήματα με σκοπό να βρει ιστορίες που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο. Και τελικά, η ιδέα έγινε πράξη. Η Alicia Crowder αποκάλυψε ότι εργάζεται ήδη πάνω στο πρώτο της project ως παραγωγός, το οποίο βασίζεται σε ένα ψυχολογικό θρίλερ. Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη με αυτή τη νέα κατεύθυνση και χαρούμενη που ανακάλυψε ένα καινούργιο επαγγελματικό πάθος.

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