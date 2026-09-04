Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo

Με μια ματιά Η Gloria Steinem, εμβληματική δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.

Η Steinem ήταν βασική φωνή του φεμινιστικού κινήματος στις ΗΠΑ, συνιδρύτρια του Ms. magazine.

Celebrities όπως Madonna, Jennifer Lopez και Olivia Rodrigo την τίμησαν για τη δράση της υπέρ των γυναικών.

Η κληρονομιά της Steinem είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και η διεκδίκηση της φωνής τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το όνομα Gloria Steinem να μην είναι εκείνο που βλέπεις καθημερινά στα trends του TikTok, όμως το αποτύπωμά της στην ιστορία είναι τεράστιο. Η εμβληματική δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια, που αποτέλεσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του φεμινιστικού κινήματος στις ΗΠΑ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που συνεχίζει να επηρεάζει γυναίκες μέχρι σήμερα. Και αν αναρωτιέσαι γιατί ξαφνικά βλέπεις τα ονόματα της Madonna, της Olivia Rodrigo, της Jennifer Lopez και άλλων stars δίπλα στο δικό της, η απάντηση βρίσκεται σε όλα όσα έκανε για τις επόμενες γενιές.

Ο θάνατός της προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης στα social media, με celebrities από διαφορετικές γενιές να μοιράζονται αναμνήσεις και λόγια θαυμασμού. Η Madonna, μάλιστα, την αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς την «The O.G. Baddie», ευχαριστώντας την για όλες τις μάχες που έδωσε και τις πόρτες που άνοιξε για τις γυναίκες. Η Jennifer Lopez μίλησε για μια γυναίκα δυναμική, fearless και αφοσιωμένη στην ενδυνάμωση άλλων γυναικών, ενώ η Olivia Rodrigo επέλεξε να τιμήσει τη Steinem μέσα από μια ιστορική φωτογραφία της.

Διάβασε επίσης: Ποια ηθοποιό θέλει η Olivia Rodrigo να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της

Η Gloria Steinem δεν ήταν απλώς μία ακόμη ακτιβίστρια. Ήταν μία από τις γυναίκες που βοήθησαν να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία μιλούσε για την ισότητα, τα δικαιώματα των γυναικών και τη θέση τους στην κοινωνία. Συνίδρυσε το Ms. magazine το 1971 και παρέμεινε ενεργή για δεκαετίες, ενώ το 2013 τιμήθηκε με το Presidential Medal of Freedom. Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της συνέχιζε να γράφει, να οργανώνει δράσεις και να δημιουργεί χώρους συζήτησης, αποδεικνύοντας πως για εκείνη ο αγώνας δεν είχε ημερομηνία λήξης.

Η Madonna ήταν μία από τις πολλές stars που θέλησαν να πουν δημόσια «ευχαριστώ» στη Steinem. Σε Instagram Story με κοινή τους φωτογραφία, η pop icon την αποχαιρέτησε με τη φράση «The O.G. Baddie!», αναγνωρίζοντας τον ρόλο που έπαιξε στη δημιουργία ενός κόσμου με περισσότερες ευκαιρίες και φωνή για τις γυναίκες.

Και δεν ήταν μόνο η Madonna. Η Carole King μίλησε για τη συνέχεια του αγώνα από τις νεότερες γενιές, ενώ η Diane Warren την ευχαρίστησε για όσα έκανε για τις γυναίκες. Οι L7, από την πλευρά τους, θυμήθηκαν τη συμμετοχή της σε μια συναυλία του 1995 στην Ουάσινγκτον για την οργάνωση Voters for Choice, όπου είχαν εμφανιστεί μαζί με τους Pearl Jam, τον Neil Young και άλλους καλλιτέχνες.

Η Paris Hilton μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες με τη Steinem και αναφέρθηκε στη στιγμή που βρέθηκαν μαζί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για το International Women’s Day. Η Hilton την περιέγραψε ως μια πραγματική πρωτοπόρο που πέρασε τη ζωή της διεκδικώντας για τις γυναίκες το δικαίωμα να έχουν φωνή, ισότητα και την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους. Ακόμη και η Miss Piggy από τα Muppets μπήκε στο tribute, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά είχε περάσει η επιρροή της Steinem στην pop culture.

Γιατί η Gloria Steinem θεωρείται φεμινιστικό icon;

Η Steinem ξεκίνησε ως δημοσιογράφος και έγινε γνωστή για τη μαχητική γραφή της και την ικανότητά της να μεταφέρει ζητήματα που συχνά αντιμετωπίζονταν ως «γυναικεία θέματα» στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το 1971 συνίδρυσε το Ms. magazine, ένα έντυπο που έδωσε χώρο σε ζητήματα ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δικαιωμάτων των γυναικών. Παράλληλα, συμμετείχε στη δημιουργία σημαντικών οργανώσεων και παρέμεινε ενεργή σε θέματα όπως τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και η καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η επιρροή της δεν περιορίστηκε στις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Η Steinem συνέχισε να γράφει και να μιλά δημόσια ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία, ενώ τα τελευταία χρόνια διοργάνωνε τα λεγόμενα Talking Circles, συζητήσεις στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη που έφερναν κοντά ανθρώπους διαφορετικών γενεών. Η ίδια θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικό το να ακούει τους άλλους και να τους κάνει να αισθάνονται ότι η φωνή τους έχει σημασία.

Και ίσως αυτό να εξηγεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο γιατί τόσες διαφορετικές γενιές stars ένιωσαν την ανάγκη να την αποχαιρετήσουν. Η Gloria Steinem δεν δημιούργησε απλώς headlines· βοήθησε να δημιουργηθεί χώρος για γυναίκες που ήρθαν μετά από εκείνη. Η κληρονομιά της βρίσκεται τελικά όχι μόνο στα βιβλία, στα άρθρα και στις δράσεις της, αλλά και στις γυναίκες που σήμερα μπορούν να μιλούν πιο δυνατά, να διεκδικούν περισσότερα και να ζητούν να ακούγονται.

Διάβασε επίσης: