Fashion 04.09.2026

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα φθινοπωρινή τάση συνδυάζει άνετα ρούχα γυμναστηρίου με πολυτελή κομμάτια, δημιουργώντας το απόλυτο casual-chic mix
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο αθλητισμός αποτελεί πηγή έμπνευσης για την υψηλή ραπτική, οδηγώντας σε μια αναγέννηση του athletic wear.
  • Η τάση "sportif" συνδυάζει αθλητικά ρούχα με κομψά κομμάτια για μια φρέσκια φθινοπωρινή εμφάνιση.
  • Βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν χρωματιστές φόρμες, ευφάνταστα αθλητικά παντελόνια και statement αξεσουάρ.
  • Η αναλογία 3:1 (τρία κλασικά προς ένα αθλητικό κομμάτι) βοηθά στην υιοθέτηση της τάσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τους τελικούς του NBA και το Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι τα μεγάλα τουρνουά τένις, τα τελευταία χρόνια ο αθλητισμός έχει μετατραπεί σε σταθερό πυλώνα της υψηλής ραπτικής. Καθόλου τυχαία, ζούμε μια σύγχρονη αναγέννηση του athletic wear, η οποία όμως αποφεύγει τις προβλέψιμες, βαρετές εμφανίσεις γυμναστηρίου. Αντίθετα, η νέα μαξιμαλιστική τάση «sportif» συνδυάζει ταπεινά αθλητικά ρούχα με κομψά fashion staples, προσφέροντας μια εντελώς φρέσκια πρόταση για το φθινοπωρινό styling. Στο τέλος της ημέρας, ποια είναι η καλύτερη στρατηγική για την γκαρνταρόμπα σου; Απλώς να αξιοποιήσεις δημιουργικά ό,τι ήδη έχεις στην ντουλάπα σου.

athleisure_style
https://www.instagram.com/sandrinemrn/?hl=el

Η αισθητική αυτή βασίζεται σε μια αβίαστη ισορροπία ανάμεσα στο αθλητικό και το επίσημο, δημιουργώντας μια επιμελώς ατημέλητη εικόνα. Είτε πρόκειται για φόρμες συνδυασμένες με elegant tops, είτε για μπαλαρίνες με sporty λεπτομέρειες, το στιλ sportif αποδεικνύει ότι η άνεση μπορεί να συμβαδίσει απόλυτα με τις πασαρέλες. Σχεδιαστές και fashion icons όπως η SZA και η Olivia Rodrigo έχουν ήδη αγκαλιάσει αυτή τη φιλοσοφία, αποδεικνύοντας ότι το mix-and-match είναι ο απόλυτος σύμμαχος της σεζόν.

Τα βασικά κομμάτια του Sportif Aesthetic

1. Αθλητικά παντελόνια και φόρμες με χρώμα

Τα track pants αποτελούν διαχρονική αξία, αλλά φέτος αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε έντονες αποχρώσεις, όπως το βαθύ μοβ, το τιρκουάζ και το ζωηρό ροζ. Ο συνδυασμός τους με πιο «καλά» ρούχα δημιουργεί την τέλεια αντίθεση.

track_pants
https://www.instagram.com/thecoolhour/?hl=el

2. Ευφάνταστα athleisure bottoms

Τα cropped παντελόνια, τα capris και τα deconstructed αθλητικά skorts κατακτούν το φθινοπωρινό street style. Συνδύασέ τα άφοβα με kitten heels ή ένα κλασικό λευκό πουκάμισο για το απόλυτο high-low look.

sza_athetic
https://www.instagram.com/sza/

3. Statement αξεσουάρ

Οι φαρδιές βαμβακερές κορδέλες στα μαλλιά επιστρέφουν δυναμικά, προσθέτοντας instant vintage χαρακτήρα. Παράλληλα, τα casual duffel bags αντικαθιστούν τις κλασικές canvas τσάντες για πιο structured εμφανίσεις.

kordela_malliwn
https://www.instagram.com/lazarushn/

Πώς να υιοθετήσεις την τάση στην καθημερινότητά σου

Το κλειδί για να πετύχεις το sportif aesthetic χωρίς να φαίνεται ότι μόλις βγήκες από το γυμναστήριο είναι η αναλογία. Ένας εξαιρετικός κανόνας είναι η αναλογία 3:1, τρία δηλαδή «κλασικά» ή σοβαρά κομμάτια (όπως ένα tailored blazer ή μια ρομαντική μπλούζα) συνδυασμένα με ένα έντονα αθλητικό στοιχείο.

athleisure_style
https://www.instagram.com/byalishaa/?hl=el

Εναλλακτικά, μπορείς να κινηθείς αντίστροφα: να φορέσεις ένα κατά τα άλλα απλό σύνολο και να το απογειώσεις με αθλητικά αξεσουάρ. Στο τέλος της ημέρας, το φετινό φθινοπωρινό στιλ επιβραβεύει τον τολμηρό μαξιμαλισμό. Η μόδα δεν χρειάζεται να σε κουράζει, αρκεί να δείχνει πως απλώς φόρεσες τα αγαπημένα σου κομμάτια με αυτοπεποίθηση.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Athleisure Fashion fashion trends
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά

16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά

04.09.2026
Επόμενο
Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

04.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas
Food

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

04.09.2026
Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες
Beauty

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

04.09.2026
Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling
Life

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

04.09.2026
4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)
Fitness

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

03.09.2026
Οι 5 νέες γλώσσες αγάπης που αποδεικνύουν ότι η ρομαντική οικειότητα βρίσκεται στις λεπτομέρειες
Life

Οι 5 νέες γλώσσες αγάπης που αποδεικνύουν ότι η ρομαντική οικειότητα βρίσκεται στις λεπτομέρειες

03.09.2026
Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!
Food

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

03.09.2026
Μαρία Ηλιάκη: Δες το minimal μπάνιο της με τις elegant λεπτομέρειες
Life

Μαρία Ηλιάκη: Δες το minimal μπάνιο της με τις elegant λεπτομέρειες

03.09.2026
Ναΐμα Γερασοπούλου: Η Ελληνίδα που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο
Life

Ναΐμα Γερασοπούλου: Η Ελληνίδα που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο

03.09.2026
Ώρα για αλλαγή: Τα κορυφαία χρώματα μαλλιών που θα κυριαρχήσουν το φθινόπωρο
Beauty

Ώρα για αλλαγή: Τα κορυφαία χρώματα μαλλιών που θα κυριαρχήσουν το φθινόπωρο

03.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς