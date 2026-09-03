Life 03.09.2026

Στη ΔΕΘ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του περιπτέρου

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Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Mad.gr

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας το δικό του «παρών» στη μεγάλη διοργάνωση.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:30, παρουσία της προέδρου του Ιδρύματος Άννας Ροκοφύλλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους επισκέπτες της ΔΕΘ να παραστούν στην εκδήλωση και να γνωρίσουν από κοντά το έργο και τις δράσεις του Ιδρύματος.

Περίπτερο 17, Stand 45

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ΔΕΘ ΔΕΘ-HELEXPO ΙΝΕΔΙΒΙΜ
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