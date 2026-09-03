Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Από παραδοσιακές γεύσεις μέχρι διαφορετικές κουζίνες, αυτά είναι 5 μέρη στην Αθήνα που αξίζει να δοκιμάσεις τον Σεπτέμβριο

Με μια ματιά Το Mirlo στην πλατεία Κουλούρη προσφέρει ελληνικές και ανατολίτικες επιρροές για χαλαρά βράδια.

Ο Τσομπανάκος στην Καισαριανή είναι ιστορική ταβέρνα με κλασικές ελληνικές γεύσεις και παϊδάκια.

Η Βλάχικη Γάστρα - Γούλας στη Ροδόπολη φημίζεται για τη σαρακατσάνικη γάστρα και τα αρνίσια πιάτα.

Το Κουτούκι Καλυψώ στο Παλαιό Φάληρο προσφέρει αυθεντική ελληνική κουζίνα και παραδοσιακούς λουκουμάδες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβρης μπήκε, αλλά η Αθήνα δεν έχει διάθεση να αφήσει τόσο εύκολα πίσω της το καλοκαίρι. Οι ζεστές μέρες συνεχίζονται, οι αυλές παραμένουν γεμάτες και η ανάγκη για ένα καλό φαγητό με την παρέα γίνεται ίσως η καλύτερη αφορμή για έξοδο. Αν, λοιπόν, ψάχνεις πού να φας στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, υπάρχουν μερικές διευθύνσεις που αξίζει να κρατήσεις.

Από street food και κρέας μέχρι ψάρι, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και αυθεντικές ασιατικές γεύσεις, η πόλη έχει επιλογές για κάθε mood. Άλλες είναι ιδανικές για χαλαρό βράδυ σε πλατεία, άλλες για κυριακάτικο τραπέζι και άλλες για εκείνη τη στιγμή που θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό χωρίς να φύγεις από το κέντρο.

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Και επειδή ο Σεπτέμβρης είναι κάπως η ενδιάμεση εποχή ανάμεσα στις διακοπές και την επιστροφή στην καθημερινότητα, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον γεμίσεις με ωραίες εξόδους. Αυτές είναι 5 επιλογές για φαγητό στην Αθήνα που μπορούν να μπουν εύκολα στο προσωπικό σου food list.

1. Mirlo – Αθήνα

Στην πλατεία Κουλούρη, το Mirlo δημιουργεί ακριβώς αυτό το vibe που θέλεις για ένα χαλαρό βράδυ με φίλους. Ο χώρος έχει μεγαλώσει, ενώ η ατμόσφαιρα παραμένει ανεπιτήδευτη και θυμίζει περισσότερο γειτονιά παρά πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Στο τραπέζι πρωταγωνιστούν πιάτα με ελληνικές και ανατολίτικες επιρροές, από γιαουρτλού κεμπάπ και κοντοσούβλι μέχρι μπαμπαγανούς, μοσχαρίσια γλώσσα, κοτόπουλο στο μαγκάλι και ψητή πατάτα με χαρίσα. Είναι από εκείνα τα τραπέζια που θέλουν παρέα, πολλά πιάτα στη μέση και αρκετή ώρα χωρίς να κοιτάς το ρολόι.

2. Τσομπανάκος – Καισαριανή

Αν ψάχνεις μια αυθεντική ταβέρνα για φαγητό με την παρέα, ο Τσομπανάκος στην Καισαριανή είναι μια επιλογή που αξίζει να ανακαλύψεις. Πρόκειται για ένα ιστορικό κουτούκι που λειτουργεί από το 1954 και ξεχωρίζει για τη ζεστή, νοσταλγική ατμόσφαιρά του, με παλιές φωτογραφίες, αντικείμενα μιας άλλης εποχής και μια όμορφη αυλή για τις πιο χαλαρές μέρες.

Στο τραπέζι πρωταγωνιστούν οι κλασικές ελληνικές γεύσεις, με τα περίφημα παϊδάκια να είναι από τα πιάτα που αξίζει να δοκιμάσεις, μαζί με σπιτικά μαγειρευτά και παραδοσιακούς μεζέδες. Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν χρειάζονται ιδιαίτερο στησίμο για να περάσεις καλά: καλή παρέα, κρασί, νόστιμο φαγητό και μια ατμόσφαιρα που σε μεταφέρει σε μια πιο old-school Αθήνα.

3. Η Βλάχικη γάστρα – Γούλας

Η Βλάχικη Γάστρα – Γούλας στη Ροδόπολη είναι μια οικογενειακή ταβέρνα με ιστορία από τη δεκαετία του ’50, γνωστή για τη σαρακατσάνικη γάστρα της. Στο μενού ξεχωρίζουν το αρνάκι, το κατσικάκι και το πρόβατο, αλλά και τα παϊδάκια, το κοκορέτσι, τα χωριάτικα λουκάνικα και οι χειροποίητες πίτες.

Με παραδοσιακές συνταγές και πλούσιες γεύσεις, αποτελεί μια ωραία επιλογή για μια χαλαρή έξοδο με παρέα, ειδικά τώρα που ο Σεπτέμβριος φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα πιο ζεστά και comfort πιάτα.

4. Μεζεδοποιήματα – Ηλιούπολη

Αν ψάχνεις ένα όμορφο spot στην Ηλιούπολη για να βγεις με την παρέα και να γεμίσεις το τραπέζι με πιάτα για τη μέση, τα Μεζεδοποιήματα είναι μια επιλογή που αξίζει να κρατήσεις. Στη Σοφοκλή Βενιζέλου 35, το μεζεδοπωλείο κινείται γύρω από την ελληνική κουζίνα, με ποικιλία από μεζέδες, κρεατικά, θαλασσινά και ψητά.

Η λογική είναι απλή και ιδανική για μια χαλαρή έξοδο: παραγγέλνεις διαφορετικά πιάτα, τα μοιράζεσαι με την παρέα και συνοδεύεις το φαγητό με κρασί ή το ποτό της επιλογής σου. Είναι από εκείνα τα μέρη που ταιριάζουν σε μια αυθόρμητη βραδινή έξοδο, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι καλό φαγητό, ωραία παρέα και μια πιο ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα.

5. Κουτούκι Καλυψώ – Παλαιό Φάληρο

Αν θέλεις να ξεφύγεις λίγο από τα μοντέρνα spots και ψάχνεις μια πιο αυθεντική ελληνική ταβέρνα, το Κουτούκι Καλυψώ στο Παλαιό Φάληρο είναι μια επιλογή που αξίζει να κρατήσεις. Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας, έχει χτίσει τη δική του παράδοση γύρω από την ελληνική κουζίνα, σε έναν ζεστό χώρο που θυμίζει κλασικό κουτούκι.

Στο μενού θα βρεις από μεζέδες και λαδερά μέχρι κρεατικά, παϊδάκια, κολοκυθοκεφτέδες, σουτζουκάκια και θαλασσινές επιλογές, ενώ οι γενναιόδωρες μερίδες το κάνουν ιδανικό για φαγητό με παρέα και πιάτα στη μέση. Και για το τέλος υπάρχει ένας λόγος να κρατήσεις χώρο: οι περίφημοι λουκουμάδες που προσφέρονται ως γλυκό κλείσιμο στο γεύμα. Αν, λοιπόν, θέλεις ένα μέρος με ελληνικές γεύσεις, χαλαρό vibe και old-school ταβερνίσια ατμόσφαιρα, το Κουτούκι Καλυψώ αξίζει μια δοκιμή.

Ο Σεπτέμβρης μπορεί να σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι τελείωσαν οι έξοδοι. Από μια αυλή με κεμπάπ μέχρι ένα τραπέζι με ψάρι ή μια παραδοσιακή ταβέρνα και ένα διαφορετικό κινέζικο dinner, η Αθήνα έχει ακόμη αρκετές αφορμές για να βγεις από το σπίτι. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις πού θα φας πρώτο.

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