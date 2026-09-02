«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»: Ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου – Ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο

Το «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» έρχεται με ένα δείπνο που κρύβει πολλά περισσότερα από όσα φαίνονται

Με μια ματιά Η κωμωδία «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» κάνει πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου 2026 στο θέατρο ΦΙΛΙΠ.

Ένα οικογενειακό δείπνο διακόπτεται από τη δολοφονία της μανικιουρίστας της γειτονιάς.

Η παράσταση περιλαμβάνει οικογενειακές παρεξηγήσεις, μυστικά και απρόσμενες αποκαλύψεις.

Πρόκειται για μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία για όλες τις ηλικίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης», από τις 8 Οκτωβρίου 2026 και για όλο τον χειμώνα στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη ( Δροσοπούλου και Θάσου 11) σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη.

Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια. Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία για όλες τις ηλικίες γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.

«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»

Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης – Φωτεινή Μπαξεβάνη

Σκηνικά: Σταύρος Λίτινας

Φωτισμοί: Ελένη Κάλτσου

Κουστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Φωτεινή Μπαξεβάνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Φανδρίδου

Εικαστική επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Creative Agency: Grid Fox

Πρωταγωνιστούν Αλφαβητικά

Αργύρης Αγγέλου

Γιώργος Γιαννόπουλος

Γιολάντα Καλογεροπούλου

Αγγελική Λάμπρη

Χρήστος Τριπόδης

Σόλων Τσούνης

Και στον ρόλο της Ιοκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Διάρκεια παράστασης

90 λεπτά

Ημέρες & Ώρες

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:15

Σάββατο 18:30 & 21:15

Κυριακή 19:30

Προπώληση: Εισιτήρια ΕΔΩ, more.com

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα – margaritadroutsa.com

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα 11257

Τηλέφωνο ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠ: 210 8656155, ώρες επικοινωνίας: 17.00-22.00

Τηλέφωνο ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ: 210 7622034

Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες επικοινωνίας 10:00 – 18:00

Email: [email protected]

Website: https://methexis-productions.com/

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «Μέθεξις» – Χρήστος Τριπόδης