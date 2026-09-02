Celeb News 02.09.2026

Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με χιούμορ και νοσταλγία, η Μαρία Σολωμού έφερε στο φως τα ρομαντικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από την εποχή που ήταν ζευγάρι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαρία Σολωμού βρήκε ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου κατά την εκκαθάριση του σπιτιού της.
  • Τα σημειώματα χρονολογούνται από το 2004 και παλαιότερα, περιλαμβάνοντας αφιερώσεις και μηνύματα.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε την ανακάλυψη στα social media, προκαλώντας συγκίνηση και νοσταλγία.
  • Παρά τον χωρισμό, Σολωμού και Αθανασίου διατηρούν άριστες σχέσεις για χάρη του γιου τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και βαθιά συναισθηματική αναδρομή στο παρελθόν της επιφύλασσε μια συνηθισμένη, όπως πίστευε, διαδικασία εκκαθάρισης για τη Μαρία Σολωμού. Η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να αφιερώσει τον χρόνο της στο να οργανώσει και να ξεκαθαρίσει τα αμέτρητα χαρτιά και έγγραφα που είχαν συσσωρευτεί στα συρτάρια του σπιτιού της με το πέρασμα των χρόνων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα χαριτολογημένα τον εαυτό της «μαζώχτρα». Ανάμεσα στις παλιές δηλώσεις εφορίας του 2011, τις ιατρικές εξετάσεις και τα ξεχασμένα αρχεία, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα πιο τρυφερά ενθύμια μιας άλλης εποχής, ανοίγοντας το προσωπικό της χρονοντούλαπο γεμάτο φωτογραφίες, τετράδια και ερωτικά σημειώματα.

Η Μαρία Σολωμού απολαμβάνει τη Σαντορίνη με τον σκύλο της, φορώντας μαγιό και χαλαρώνοντας.
https://www.instagram.com/mariasolomou_official/

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν η ηθοποιός εντόπισε τα γράμματα και τις αφιερώσεις που της έστελνε στο παρελθόν ο Μάριος Αθανασίου, με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι για αρκετά χρόνια και έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Αλέξανδρο. Μεταξύ των αντικειμένων που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους σε βίντεο που ανέβασε στα social media, ξεχώριζε ένα τρυφερό μήνυμα γραμμένο πάνω σε μια απλή χαρτοπετσέτα με τη φράση «Σ’ αγαπώ», καθώς και κείμενα με ημερομηνίες που χρονολογούνται πίσω στο 2004, αλλά και παλαιότερα ραβασάκια από το 1993. Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, η ανάγνωση αυτών των λέξεων προκαλεί ένα είδος σοκ, καθώς η μνήμη διατηρεί το συναίσθημα αλλά όχι τις ακριβείς λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ωστόσο πως οι σχέσεις που σημαδεύουν τη ζωή μας αφήνουν ανεξίτηλα ίχνη.

Διάβασε επίσης: Νέα σελίδα για τον Φίλιππο Ντε Γκρες και τη Nina Flohr – Για πρώτη φορά γονείς

Μια σχέση ζωής και μια υποδειγματική φιλία

Η Μαρία Σολωμού δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, σχολιάζοντας χιουμοριστικά πως «εξέθεσε» λίγο τον Μάριο Αθανασίου για το πόσο ωραία έγραφε και πώς συνήθιζε να αποτυπώνει τα συναισθήματά του όπου έβρισκε πρόχειρο χαρτί. Η κίνησή της αυτή ανέδειξε μια πιο τρυφερή, νοσταλγική πλευρά της προσωπικότητάς της, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη δυνατή σύνδεση που συνεχίζει να τη συνδέει με τους ανθρώπους που αγάπησε βαθιά.

Παρά τον χωρισμό τους εδώ και χρόνια, η Μαρία Σολωμού και ο Μάριος Αθανασίου διατηρούν άριστες σχέσεις, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τον γιο τους, Αλέξανδρο, και αποδεικνύοντας ότι ο αμοιβαίος σεβασμός και η αγάπη μπορούν να μείνουν αναλλοίωτοι στον χρόνο, ακόμα κι αν τα ερωτικά γράμματα μετατραπούν τελικά σε γλυκές αναμνήσεις ενός άλλου κεφαλαίου.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ Μάριος Αθανασίου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
KATSEYE: Το «Pinky up» έγινε σοκολάτα και honestly… we’re obsessed

KATSEYE: Το «Pinky up» έγινε σοκολάτα και honestly… we’re obsessed

02.09.2026
Επόμενο
«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»: Ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου – Ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο

«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»: Ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου – Ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο

02.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ευχάριστα νέα για τον Lionel Richie: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι
Celeb News

Ευχάριστα νέα για τον Lionel Richie: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι

03.09.2026
12 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του
Celeb News

12 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του

03.09.2026
Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton
Celeb News

Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton

02.09.2026
Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral
Celeb News

Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral

02.09.2026
Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες
Celeb News

Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες

02.09.2026
«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat
Celeb News

«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat

02.09.2026
Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande
Celeb News

Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande

02.09.2026
Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της
Celeb News

Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της

02.09.2026
Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic
Celeb News

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic

02.09.2026
Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς