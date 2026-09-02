Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004

Με χιούμορ και νοσταλγία, η Μαρία Σολωμού έφερε στο φως τα ρομαντικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από την εποχή που ήταν ζευγάρι

Με μια ματιά Η Μαρία Σολωμού βρήκε ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου κατά την εκκαθάριση του σπιτιού της.

Τα σημειώματα χρονολογούνται από το 2004 και παλαιότερα, περιλαμβάνοντας αφιερώσεις και μηνύματα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε την ανακάλυψη στα social media, προκαλώντας συγκίνηση και νοσταλγία.

Παρά τον χωρισμό, Σολωμού και Αθανασίου διατηρούν άριστες σχέσεις για χάρη του γιου τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και βαθιά συναισθηματική αναδρομή στο παρελθόν της επιφύλασσε μια συνηθισμένη, όπως πίστευε, διαδικασία εκκαθάρισης για τη Μαρία Σολωμού. Η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να αφιερώσει τον χρόνο της στο να οργανώσει και να ξεκαθαρίσει τα αμέτρητα χαρτιά και έγγραφα που είχαν συσσωρευτεί στα συρτάρια του σπιτιού της με το πέρασμα των χρόνων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα χαριτολογημένα τον εαυτό της «μαζώχτρα». Ανάμεσα στις παλιές δηλώσεις εφορίας του 2011, τις ιατρικές εξετάσεις και τα ξεχασμένα αρχεία, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα πιο τρυφερά ενθύμια μιας άλλης εποχής, ανοίγοντας το προσωπικό της χρονοντούλαπο γεμάτο φωτογραφίες, τετράδια και ερωτικά σημειώματα.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν η ηθοποιός εντόπισε τα γράμματα και τις αφιερώσεις που της έστελνε στο παρελθόν ο Μάριος Αθανασίου, με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι για αρκετά χρόνια και έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Αλέξανδρο. Μεταξύ των αντικειμένων που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους σε βίντεο που ανέβασε στα social media, ξεχώριζε ένα τρυφερό μήνυμα γραμμένο πάνω σε μια απλή χαρτοπετσέτα με τη φράση «Σ’ αγαπώ», καθώς και κείμενα με ημερομηνίες που χρονολογούνται πίσω στο 2004, αλλά και παλαιότερα ραβασάκια από το 1993. Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, η ανάγνωση αυτών των λέξεων προκαλεί ένα είδος σοκ, καθώς η μνήμη διατηρεί το συναίσθημα αλλά όχι τις ακριβείς λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ωστόσο πως οι σχέσεις που σημαδεύουν τη ζωή μας αφήνουν ανεξίτηλα ίχνη.

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Μια σχέση ζωής και μια υποδειγματική φιλία

Η Μαρία Σολωμού δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, σχολιάζοντας χιουμοριστικά πως «εξέθεσε» λίγο τον Μάριο Αθανασίου για το πόσο ωραία έγραφε και πώς συνήθιζε να αποτυπώνει τα συναισθήματά του όπου έβρισκε πρόχειρο χαρτί. Η κίνησή της αυτή ανέδειξε μια πιο τρυφερή, νοσταλγική πλευρά της προσωπικότητάς της, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη δυνατή σύνδεση που συνεχίζει να τη συνδέει με τους ανθρώπους που αγάπησε βαθιά.

Παρά τον χωρισμό τους εδώ και χρόνια, η Μαρία Σολωμού και ο Μάριος Αθανασίου διατηρούν άριστες σχέσεις, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τον γιο τους, Αλέξανδρο, και αποδεικνύοντας ότι ο αμοιβαίος σεβασμός και η αγάπη μπορούν να μείνουν αναλλοίωτοι στον χρόνο, ακόμα κι αν τα ερωτικά γράμματα μετατραπούν τελικά σε γλυκές αναμνήσεις ενός άλλου κεφαλαίου.

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