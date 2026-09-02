Celeb World 02.09.2026

Νέα σελίδα για τον Φίλιππο Ντε Γκρες και τη Nina Flohr – Για πρώτη φορά γονείς

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Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr καλωσόρισαν τον γιο τους και ξεκίνησαν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr έγιναν γονείς για πρώτη φορά, αποκτώντας έναν γιο.
  • Ο γιος τους γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ανακοινώνοντας τη γέννηση διακριτικά.
  • Το αγοράκι ονομάστηκε Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος, με έντονο ελληνικό χαρακτήρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στη ζωή τους βιώνουν ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο της τέως βασιλικής οικογένειας. Η είδηση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τους δυο τους, οι οποίοι υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί κρατώντας, όπως πάντα, χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr κάνουν βόλτα μαζί, απολαμβάνοντας την πρώτη τους εγκυμοσύνη.
https://www.instagram.com/ninaflohr/

Ο ερχομός του μωρού έγινε γνωστός μέσα από μια λιτή επίσημη ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαιώνεται η γέννηση του παιδιού. Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr φαίνεται πως επέλεξαν να μοιραστούν τη χαρμόσυνη είδηση με διακριτικό τρόπο, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την οικογενειακή τους ζωή. Παρότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, το ζευγάρι έχει διατηρήσει διαχρονικά μια πιο ιδιωτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το όνομα που επέλεξαν για τον γιο τους. Το αγοράκι πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος, συνδυάζοντας τρία ονόματα με έντονο ελληνικό χαρακτήρα. Η επιλογή αυτή ξεχωρίζει, καθώς το όνομα Κωνσταντίνος συνδέεται άμεσα με την οικογενειακή ιστορία του Φίλιππου, ενώ το όνομα του μικρού προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο ελληνικής παράδοσης στη νέα γενιά της οικογένειας.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr γιορτάζουν τη νέα τους ζωή ως γονείς, χαμογελώντας ο ένας στον άλλον.
https://www.instagram.com/ninaflohr/

Στην επίσημη ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ήρθε στον κόσμο το παιδί, ενώ εκφράζονται ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στη διαδικασία. Η γέννηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ζευγάρι βρισκόταν για τη συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι, η νέα οικογένεια ξεκίνησε τη ζωή της με το μικρότερο μέλος της να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr παντρεύτηκαν το 2021, έχοντας από την αρχή της σχέσης τους επιλέξει να κρατούν αρκετές πτυχές της προσωπικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει κατά καιρούς δημόσιες εμφανίσεις, όμως γενικότερα αποφεύγουν να μοιράζονται πολλές λεπτομέρειες για την καθημερινότητά τους. Η άφιξη του πρώτου τους παιδιού αποτελεί, επομένως, μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το ζευγάρι.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr απολαμβάνουν την πρώτη τους εγκυμοσύνη με χαμόγελα στο γήπεδο του τένις.
https://www.instagram.com/ninaflohr/

Με τη γέννηση του γιου τους, ο Φίλιππος και η Nina περνούν πλέον σε μια νέα φάση της κοινής τους ζωής. Από ένα ζευγάρι γίνονται οικογένεια και καλούνται να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους στα νέα δεδομένα που φέρνει μαζί του ένα μωρό. Ο μικρός Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος είναι πλέον το νέο μέλος της οικογένειας και η άφιξή του αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο όμορφες και σημαντικές στιγμές για τους γονείς του.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr γιορτάζουν τη νέα τους ζωή ως γονείς, ποζάροντας χαμογελαστοί μπροστά σε ένα φόντο με λουλούδια.
https://www.instagram.com/ninaflohr/

Η είδηση της γέννησης έρχεται να προσθέσει ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στην κοινή πορεία του Φίλιππου Ντε Γκρες και της Nina Flohr, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον γιο τους. Με ένα όνομα που κουβαλά έντονο ελληνικό στοιχείο και μια νέα ζωή που μόλις ξεκινά, το ζευγάρι ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο, αυτή τη φορά ως οικογένεια τριών.

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Nina Flohr Φίλιππος Ντε Γκρες
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