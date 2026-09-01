Celeb World 01.09.2026

Η Χριστίνα Κοντοβά γιόρτασε τα γενέθλιά της με φίλους – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στη γιορτή της Χριστίνας Κοντοβά και απέδειξε για ακόμα μία φορά πόσο στενή σχέση έχουν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Χριστίνα Κοντοβά γιόρτασε τα γενέθλιά της με αγαπημένους φίλους.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου ευχήθηκε δημόσια στη Χριστίνα Κοντοβά με τρυφερό μήνυμα.
  • Οι δύο γυναίκες διατηρούν πολύ στενή σχέση, πέρα από απλή φιλία.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε αινιγματικά τον "πύργο" τους, προκαλώντας περιέργεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Χριστίνα Κοντοβά έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και πρόσωπα που έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας επέλεξε να περάσει την ιδιαίτερη ημέρα σε όμορφο και χαλαρό κλίμα, μαζί με ανθρώπους που αγαπά και με τους οποίους μοιράζεται σημαντικές στιγμές της καθημερινότητάς της. Ανάμεσα στους φίλους που βρέθηκαν στη γιορτή της ήταν και η Σίσσυ Χρηστίδου, με τη σχέση των δύο γυναικών να έχει αποδείξει πολλές φορές πως είναι κάτι περισσότερο από μια απλή φιλία.

Η Χριστίνα Κοντοβά και η Σίσσυ Χρηστίδου γιορτάζουν μαζί με φίλους σε χαλαρή διάθεση.
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Η Σίσσυ Χρηστίδου, μάλιστα, θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη Χριστίνα Κοντοβά μέσα από τα social media, ανεβάζοντας ένα κοινό τους στιγμιότυπο και γράφοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα. «It’s my sisters birthday Σ’αγαπώ πολύ πολύ πολύ. Ανυπομονώ για τον πύργο μας», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας με λίγες αλλά πολύ ζεστές λέξεις τη βαθιά αγάπη και την οικειότητα που υπάρχει ανάμεσά τους.

Διάβασε επίσης: Ζέτα Μακρυπούλια: Το καλοκαιρινό break που έκανε μετά την περιοδεία της

Η Χριστίνα Κοντοβά φαίνεται πως πέρασε τα γενέθλιά της όπως ακριβώς θα ήθελε, surrounded από αγαπημένα πρόσωπα και φίλους που έχουν σταθεί δίπλα της σε διαφορετικές στιγμές της ζωής της. Η παρουσία της Σίσσυς Χρηστίδου στη γιορτή ήταν μία από εκείνες που ξεχώρισαν, καθώς οι δύο γυναίκες διατηρούν μια ιδιαίτερα στενή σχέση και δεν διστάζουν να εκφράζουν δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή τους η μία για την άλλη.

Εκείνο που κέντρισε ακόμη περισσότερο την προσοχή ήταν η τελευταία φράση της Σίσσυς Χρηστίδου: «Ανυπομονώ για τον πύργο μας». Η αναφορά αυτή άφησε μια μικρή δόση μυστηρίου, καθώς δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοεί η Σίσσυ Χρηστίδου με τον «πύργο» τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο το έγραψε δείχνει πως πρόκειται για κάτι που οι δύο φίλες περιμένουν με ενθουσιασμό και ανυπομονησία να μοιραστούν.

Χριστίνα Κοντοβά και φίλοι γιόρτασαν τα γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό γλυκό και τρυφερές αναρτήσεις.
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Η γιορτή για τα γενέθλια της Χριστίνας Κοντοβά αποτέλεσε έτσι ακόμη μία αφορμή για να βρεθεί μαζί με ανθρώπους που αγαπά. Σε μια περίοδο όπου οι δημόσιες εμφανίσεις και οι αναρτήσεις συχνά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, οι πιο αυθόρμητες και προσωπικές στιγμές είναι εκείνες που ξεχωρίζουν περισσότερο. Και αυτή ακριβώς ήταν η περίπτωση της Χριστίνας Κοντοβά και της Σίσσυς Χρηστίδου. Η μία γιόρταζε τα γενέθλιά της και η άλλη φρόντισε να της υπενθυμίσει δημόσια πόσο σημαντική είναι για εκείνη.

Διάβασε επίσης: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είπε «αντίο» στο καλοκαίρι με την πιο τέλεια βουτιά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Σίσσυ Χρηστίδου Χριστίνα Κοντοβά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σφοδρή κριτική κατά του Mel Gibson για χλευασμό διερμηνέα νοηματικής

Σφοδρή κριτική κατά του Mel Gibson για χλευασμό διερμηνέα νοηματικής

01.09.2026
Επόμενο
«Το μικρό μας γοργονάκι έγινε 6»: Η τρυφερή ανάρτηση της Ευγενίας Δημητροπούλου

«Το μικρό μας γοργονάκι έγινε 6»: Η τρυφερή ανάρτηση της Ευγενίας Δημητροπούλου

01.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ευχάριστα νέα για τον Lionel Richie: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι
Celeb News

Ευχάριστα νέα για τον Lionel Richie: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι

03.09.2026
12 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του
Celeb News

12 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του

03.09.2026
Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton
Celeb News

Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton

02.09.2026
Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral
Celeb News

Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral

02.09.2026
Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες
Celeb News

Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες

02.09.2026
«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat
Celeb News

«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat

02.09.2026
Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande
Celeb News

Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande

02.09.2026
Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της
Celeb News

Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της

02.09.2026
Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic
Celeb News

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic

02.09.2026
Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς